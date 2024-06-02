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Начинается лучший период в жизни: 4 знака зодиака, которым крупно повезет в июне

Ангелина Подвысоцкая
2 июня 2024, 05:00
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Украинский астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, которые станут счастливчиками в июне 2024 года.
гороскоп
Самые счастливые знаки зодиака июня 2024 / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Гороскоп на июнь 2024 года говорит о том, что в жизни четырех знаков зодиака начнется настоящая "белая полоса". Им повезет буквально в каждой сфере.

Известный украинский астролог Влад Росс в интервью Главреду рассказал, какие знаки зодиака станут счастливчиками июня.

Гороскоп на июнь Близнецы

Благоприятные дни июня 2024 года для Близнецов: 4, 6, 11, 12, 29, 30.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Близнецов: 2, 8, 9, 17, 18, 23.

Карьера и финансы. В профессиональной сфере в июне Близнецам не стоит переживать по поводу каких-либо мелких нюансов, ведь финансовая удача на подходе. Близнецы смело могут отдаться состоянию эйфории в дорогостоящих покупках.

Близнецы в этом месяцы могут спокойно заканчивать старые дела и смотреть в будущее с уверенностью. Стоит опираться на партнёров, ведь в хорошей компании Близнецы быстро придут к успеху.

Личная жизнь. Близнецы в июне 2024-го могут смело следовать своим желаниям и влюбляться. Венера просто настаивает на том, что у Близнецов всё будет хорошо и гармонично в личной и семейной жизни. Если Близнецы пока одиноки, то в июне могут найти пару. Близнецам нужно позволить чувственности наполнить себя, и при этом не стоит забывать о романтической стороне взаимоотношений. Несмотря на то, что представители этого знака все любовные чувства пытаются рассчитать в мозгах. (Есть два знака зодиака, которые любят не сердцем, а мозгами – Близнецы и Дева, они слишком расчётливы.)

Здоровье. Здоровье Близнецов в июне будет в их собственных руках. Важно не пренебрегать отдыхом, сменить обстановку, бывать на курортах, смотреть мир. Отпуск будет очень кстати. Близнецам в этом месяце рекомендуется отправляться на утренние пробежки, вовремя ложиться спать, а алкоголь употреблять только в умеренных дозах. Проблемы могут возникнуть с желудком и поджелудочной.

Гороскоп на июнь Рак

Благоприятные дни июня 2024 года для Рака: 1, 5, 10, 18, 23, 30.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Рака: 7, 9, 15, 17, 25, 26.

Карьера. В июне Раку не стоит проявлять излишнюю инициативу. Лучше всего – уйти в отпуск, ведь если отдохнуть, то всё удастся. Также важно помнить, что в любом деле нужно соблюдать осторожность, иначе может случиться перелом.

Деньги. Раку не стоит обращать внимание на денежные неурядицы в июне-2024. Середина месяца обещает незапланированную финансовую щедрость. Очень важно в июне грамотно спланировать семейный бюджет, а в решении домашних вопросов стоит участвовать домочадцам Рака.

Личная жизнь. Семейные Раки в июне будут сосредоточены в основном на себе, из-за чего могут возникнуть сложности в личной жизни. Потому придётся искать баланс в отношениях. Но если в союзе Рака есть любовь, она поможет найти гармонию и счастье.

Здоровье. Больше всего неприятностей в июне 2024-го Раку доставит нервная система. Рак может легко впадать в депрессию и тревожные состояния. Также возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом и поджелудочной железой. В этом месяце не следует садиться на диету, но благоприятно есть больше овощей и пить больше воды.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на июнь Лев

Благоприятные дни июня 2024 года для Льва: 7, 8, 12, 20, 21, 24, 25.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Льва: 3, 10, 14, 19, 22, 29.

Карьера. В июне-2024 в работе Льва наступит период стабильности и предсказуемости. В это время представителям знака следует быть реалистами, опираться на здравый смысл и прошлые наработки, и тогда осуществится то, что они запланировали.

Первые две декады июня – прекрасный период для построения карьеры, продвижения по службе и получения денег.

Деньги. Июнь будет удачным для Льва в плане вложения средств и покупок. Сложившийся позитивный климат в коллективе также поспособствует хорошему заработку Льва.

Личная жизнь. В первой половине июня-2024 Льву следует налаживать гармоничные семейные отношения и обустраивать быт. Благоприятно покупать мебель и делать ремонт.

Львов, не состоящих в отношениях, первый месяц лета порадует увлекательным романтическим знакомством. Чувство прекрасного, интеллигентность и артистизм будут делать Льва неотразимым. Львам, даже женщинам, стоит в июне проявлять инициативу, ведь кардинальные перемены в личной жизни не за горами.

Здоровье. В июне Льву следует беречь спину от чрезмерных нагрузок, потому не нужно перенапрягаться на приусадебных участках и носить тяжести. Благоприятное время для занятий йогой, расслабляющих процедур, массажей, иглоукалывания и закаливания.

Смотрите гороскоп на июнь 2024 года от астролога Влада Росса:

Гороскоп на июнь Дева

Благоприятные дни июня 2024 года для Девы: 9, 10, 13, 22, 23, 26.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Девы: 4, 11, 15, 21, 24.

Деньги. Деве следует внимательно отнестись в июне к любым предложениям, особенно в первой декаде месяца – возможно, удастся найти выгодный способ вложения денег. Хорошее время для крупных и мелких покупок. Многие материальные проблемы могут решиться через покровительство и поддержку влиятельных знакомых.

Карьера. Во второй половине июня-2024 у Девы может возникнуть небольшая напряжённость в служебном коллективе, но это решаемо. Следует делать ставку на личную инициативу и профессиональные качества. Важные достижения возможны в третьей декаде июня, в 20-х числах. Результат будет зависеть от осведомлённости Девы о текущих делах и начитанности.

Личная жизнь. Щедрость и своевременная забота о семейном благополучии позволят Деве справиться с бытовыми проблемами в июне и изменить жизнь к лучшему. Вторая половина месяца – время благородных поступков и приятных жертв во благо любимого человека. Дева будет настроена на сюрпризы и новые впечатления. Стоит постараться, чтобы спутнику жизни Девы не пришлось скучать, потому нужно делать подарки и устраивать приятные сюрпризы.

Здоровье. В первой половине июня 2024 года Деве важно соблюдать правила безопасности, имея дело с бытовой техникой, а также на производстве, поскольку есть риск травмироваться или отравиться. Нужно поберечь руки и ноги. Излишняя возбудимость и перепады настроения могут вызывать проблемы с сердцем. Внимание нужно уделить организации правильного питания, особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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