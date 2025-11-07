Начнется настоящая 'белая полоса': кому внезапно повезет до конца года

Что узнаете:
- Кому повезет до конца 2025 года
- У кого в жизни начнется "белая полоса"
- Кто до конца года сможет реализовать свои планы
Если у вас все валится из рук, проблемы буквально ходят за вами по стопам, а "черная полоса" будто не заканчивается, возможно, скоро начнется для вас хорошее время. Уже к концу этого года для людей, рожденных в некоторые месяцы, начнется "белая полоса".
Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о том, кого ждет счастливый период по дате рождения.
Каким людям повезет по дате рождения
Настоящая "белая полоса" может ворваться в жизнь многих людей. Это замечательный период, когда судьба будет буквально благосклонна к вам. Максим Гордеев утверждает, что все трудности и препятствия будут позади.
"Я знаю, вы многое преодолели и у вас было много трудностей. Но теперь люди, рожденные в эти месяцы, до конца этого года смогут реализовать все свои планы и мечты", - говорит Гордеев.
Этими людьми будут восхищаться другие. Они смогут достичь невероятного состояния. До конца года люди, которые родились в эти месяцы, будут иметь семейное счастье, благополучие и уют.
Речь идет о людях, которые родились в феврале, марте, июле, августе, сентябре и декабре.
Смотрите видео о том, кому повезет до конца 2026 года:
Вас также заинтересует:
- Придут беды, несчастья и проблемы: в какие годы нельзя праздновать День рождения
- Иконы, возле которых опасно молиться в церкви: мольфар предостерег верующих
- Обычные суеверия или реальный запрет: что на самом деле нельзя делать в воскресенье
Что следует учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред