Начнется настоящая 'белая полоса': кому внезапно повезет до конца года

Известный мольфар сказал, для кого начнется счастливый период по месяцу рождения.

Если у вас все валится из рук, проблемы буквально ходят за вами по стопам, а "черная полоса" будто не заканчивается, возможно, скоро начнется для вас хорошее время. Уже к концу этого года для людей, рожденных в некоторые месяцы, начнется "белая полоса".

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о том, кого ждет счастливый период по дате рождения.

Каким людям повезет по дате рождения

Настоящая "белая полоса" может ворваться в жизнь многих людей. Это замечательный период, когда судьба будет буквально благосклонна к вам. Максим Гордеев утверждает, что все трудности и препятствия будут позади.

"Я знаю, вы многое преодолели и у вас было много трудностей. Но теперь люди, рожденные в эти месяцы, до конца этого года смогут реализовать все свои планы и мечты", - говорит Гордеев.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Этими людьми будут восхищаться другие. Они смогут достичь невероятного состояния. До конца года люди, которые родились в эти месяцы, будут иметь семейное счастье, благополучие и уют.

Речь идет о людях, которые родились в феврале, марте, июле, августе, сентябре и декабре.

