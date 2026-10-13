Настоящая любовь придет с возрастом: нумерологи назвали особые даты рождения

Существует четыре числовые группы, представители которых могут не торопиться с поиском партнера.

https://horoscope.glavred.info/nastoyashchaya-lyubov-pridet-s-vozrastom-numerologi-nazvali-osobye-daty-rozhdeniya-10803800.html Ссылка скопирована

Не всем удается найти настоящую любовь в молодости / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

Четверка - рожденные 4, 13, 22 и 31 числа

Пятерка - рожденные 5, 14 и 23 числа

Восьмерка - рожденные 8, 17 и 26 числа

Девятка - рожденные 9, 18 и 27 числа

Не всем удается найти настоящую любовь в молодости. Несмотря на распространенное мнение о том, что крепкие отношения и близкое окружение нужно обрести как можно раньше, у каждого человека свой жизненный путь. По мнению нумерологов, некоторые люди встречают родственную душу уже во взрослом возрасте, когда лучше понимают себя и свои потребности. Об этом пишет Главред со ссылкой на Parade.

По словам специалистов по нумерологии, существует четыре числовые группы, представители которых могут не торопиться с поиском партнера. Согласно этой концепции, люди, рожденные в определенные дни месяца, сначала стремятся реализовать себя, получить жизненный опыт и лишь затем выстраивают глубокие отношения.

видео дня

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США. Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи. Parade Magazine был основан в 1941 году. В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Четверка - рожденные 4, 13, 22 и 31 числа

В нумерологии четверку связывают с Ураном - планетой новаторства, перемен и стремления к независимости. Люди, рожденные в эти даты, отличаются нестандартным мышлением и не склонны следовать общепринятым правилам только ради одобрения окружающих.

В отношениях им важно встретить человека, который сможет принять их индивидуальность и оценить оригинальный взгляд на жизнь. Поэтому они готовы ждать подходящего партнера годами, не соглашаясь на случайные связи ради того, чтобы не оставаться в одиночестве.

Пятерка - рожденные 5, 14 и 23 числа

Пятеркам нумерологи приписывают влияние Меркурия, символизирующего любознательность, общительность и стремление к новым знаниям. Таким людям необходимы путешествия, яркие впечатления и постоянное развитие.

Ранние обязательства и однообразная жизнь могут казаться им ограничением свободы. Прежде чем создавать семью, они предпочитают исследовать мир, знакомиться с разными людьми и разбираться в собственных желаниях.

Поэтому серьезные отношения, согласно нумерологической трактовке, нередко становятся для них приоритетом уже после периода активного поиска себя.

Восьмерка - рожденные 8, 17 и 26 числа

Восьмерку связывают с Сатурном, который в нумерологии символизирует дисциплину, ответственность и приверженность традициям. Представителей этой группы описывают как трудолюбивых и серьезных людей, привыкших обдумывать важные решения.

Они не стремятся торопить события и предпочитают постепенно выстраивать доверие. Для них важны надежность, взаимное уважение и уверенность в партнере.

Согласно нумерологии, такой подход может приводить к тому, что настоящая близость приходит позже. Однако, найдя человека со схожими ценностями, восьмерки стремятся сохранить отношения на долгие годы.

Девятка - рожденные 9, 18 и 27 числа

Девяткам приписывают влияние Марса, символизирующего энергию, решительность и страсть. В нумерологии представителей этой группы характеризуют как амбициозных людей, которые стремятся добиваться поставленных целей и не боятся трудностей.

В молодости они могут направлять большую часть сил на карьеру, саморазвитие и достижение личных высот. Романтические отношения при этом нередко отходят на второй план.

По мнению нумерологов, с возрастом приоритеты таких людей меняются. Добившись важных для себя результатов, они начинают уделять больше внимания личной жизни и готовы вкладывать силы в отношения, основанные на искренности и взаимной поддержке.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред