Настоящие врачи человеческих душ: ТОП-4 знака зодиака, способные исцелять ближних

Некоторые знаки зодиака имеют природные склонности к исцелению и поддержке других.

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Определенные знаки зодиака имеют особый дар с небес / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Каким знакам зодиака легко довериться и рассказать о сокровенном

Как справляется с жизненными трудностями Козерог

Определенные представители зодиакального круга обладают особыми качествами, которые делают их прекрасными "целителями" в эмоциональном и психологическом смыслах.

Астрологи Collective World выделили знаки Зодиака, имеющие природные склонности к исцелению.

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Эти люди обладают спокойным духом, способны оказывать эмоциональную поддержку и обычно нежны и скромны, избегают конфликтов и проявлений эгоизма, пишет Главред.

Рак

Названный в честь созвездия в Северном небесном полушарии, Рак славится своей интуицией и способностью чувствовать других. Они привязаны к дому и комфорту, часто избегают авантюр, создавая для себя и близких атмосферу безопасности и уюта.

Рыбы

Рыбы - мостик между физическим и метафизическим мирами, а также очень эмпатичный и чувственный знак. Они могут почувствовать вашу боль даже без слов. Их мягкое и спокойное поведение позволяет легко довериться им и поделиться самыми глубокими переживаниями, создавая атмосферу искренней поддержки. Рядом с Рыбами даже не стыдно заплакать, ведь иногда слезы - лучшее лекарство для души.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

Дева - стабильный, заземленный знак, который, благодаря влиянию Меркурия, обладает отличными коммуникативными способностями. Если вам больно, Дева всегда готова выслушать и поддержать, помогая увидеть свет даже в самые темные моменты.

Козерог

Благодаря своей практичности и способности сохранять спокойствие, Козерог оказывает поддержку в сложные времена. Уверен в том, что тщательный план - лучший способ справиться с трудностями, Козерог решает проблемы спокойно и сосредоточенно.

Он, как настоящий опекун, выходит раненого птенца, пока он не сможет вернуться к жизни.

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