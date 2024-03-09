Навальный – не последняя жертва режима Путина: астролог сказал, кому нужно опасаться за жизнь

Астролог Влад Росс назвал политических деятелей и журналистов, которые больше всего мешают путинскому режиму, и их могут попытаться устранить.

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Астролог Влад Росс назвал людей, которых режим Путина попытается устранить после Навального / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в тюрьме не своей смертью – его убили. И Навальный – не последняя жертва путинского режима. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, Навальный был повторно отравлен, хотя внешне все выглядело как естественная смерть.

"Черная Луна в доме смерти в гороскопе Навального говорит о том, что его отравили, чем вызвали сердечную недостаточность и отрыв тромба. В первый раз после покушения Навальному удалось фактически возродиться из пепла, а во второй раз дело довели до конца", – отметил Влад Росс.

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Астролог считает, что готовили гибель Навального еще в декабре, когда его отправили за полярный круг отбывать наказание и отказались менять на Красикова, как предлагали немцы.

Впрочем, Навальный, вероятно, будет не последней жертвой путинского режима, и нескольким российским журналистам и деятелям следует опасаться за свою жизнь, предостерег астролог. При этом он подчеркнул, что опасность точно не нависает на Игорем Гиркиным, объясним это коротко – "КГБ-ФСБ своих не убивает".

"Опасаться следует Кара-Мурзе, но больше – близкому другу Навального, который находится за пределами России и который переписывался с Навальным, журналисту Майклу Наки. Я бы очень переживал за здоровье Наки", – подчеркнул Влад Росс.

Астролог уверен, что ФСБ попытается устранить кого-то из российских оппозиционеров за границей.

"У Фейгина очень большая охрана, а так, ФСБ с радостью ликвидировала бы его. Также им мешают Христо Грозев и Осечкин. Но все-таки думаю, что именно Майклу Наки нужно больше всего опасаться. Из находящихся в Украине людей следует опасаться Ивану Яковине", – прогнозирует Влад Росс.

А вот Каспарову и Ходорковскому ничего не угрожает, убежден астролог.

"В России даже не рассматривается такой гипотетический вариант, что они когда-то смогут прийти к власти. Что Каспарова россияне не очень воспринимают, что Ходорковского. Режиму интересны люди, у кого есть влияние на большие массы людей, потому Наки и Фейгин больше всего мешают", – отметил Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз для России на 2024 год и предсказал смену лидера там. Кроме того, Влад Росс рассказал, нападет ли Российская Федерация на НАТО, и чем закончится эта военная авантюра.

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