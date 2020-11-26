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Назван суперовый подчиненный среди знаков Зодиака

26 ноября 2020, 11:27

Земной знак Зодиака ведет себя с начальством, как собачка, сказал эксперт.

Астролог поделился, что Девы – суперовые подчиненные – Дева гороскоп
Девы – суперовые подчиненные, поделился астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс сообщил, что знак Зодиака Дева является суперовым подчиненным, представители этого знака очень исполнительные работники.

Девы работают по четко заданному плану, они дотошны, пунктуальны и очень ответственны, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что люди, рожденные под этим знаком, стараются угодить руководству и в отношениях с начальством ведут себя, как собачки.

"…Дева – отличный подчиненный, очень исполнительный работник, но ей необходимы постоянные наставления и контакт с руководителем… Это – суперподчиненное создание", – отметил астролог.

Знак Зодиака Дева

Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Дева – один из трех земных знаков. Девами считаются люди, рожденные в период с 23 августа по 22 сентября.

Влад Росс гороскоп Дева знак Зодиака Дева
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