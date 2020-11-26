Назван суперовый подчиненный среди знаков Зодиака

Девы – суперовые подчиненные, поделился астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс сообщил, что знак Зодиака Дева является суперовым подчиненным, представители этого знака очень исполнительные работники.

Девы работают по четко заданному плану, они дотошны, пунктуальны и очень ответственны, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что люди, рожденные под этим знаком, стараются угодить руководству и в отношениях с начальством ведут себя, как собачки.

"…Дева – отличный подчиненный, очень исполнительный работник, но ей необходимы постоянные наставления и контакт с руководителем… Это – суперподчиненное создание", – отметил астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что Девам присущи мелочность и "черная зависть".

Астролог также предупреждал, что представители этого знака Зодиака – большие критиканы и могут распекать кого-то даже из-за пустяков.