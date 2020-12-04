Назван ужасный тиран и большой деспот среди знаков Зодиака

Водный знак Зодиака любит манипулировать людьми, предупредил астролог.
Астролог Влад Росс составил гороскоп для Скорпиона и отметил, что представители этого знака Зодиака являются большими деспотами и ужасными тиранами.
Скорпионы любят манипулировать людьми, внушать им чувство вины, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник предупредил, что Скорпионы могут высасывать из человека энергию и эмоции.
Также эксперт посоветовал, как противостоять представителям этого знака.
"…Скорпион поддается внушению, потому с ним нужно сражаться его же оружием: он любит давить на других, говорить, что они плохие, такие-сякие, вот точно так же нужно говорить и Скорпиону – что он такой-сякой и вообще "подкошенный", – поделился Росс.
- Ранее Влад Росс говорил, что Скорпион – самый гневливый знак Зодиак. По его словам, гнев Скорпионов безжалостный.
- Астролог добавил, что люди, рожденные под этим знаком Зодиака, полны сарказма и очень жестоки.
Знак Зодиака Скорпион
В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Скорпион – один из трех водных знаков Зодиака. Скорпионами считаются люди, которые родились в период с 24 октября по 22 ноября.