Назван ужасный тиран и большой деспот среди знаков Зодиака

Скорпион – тиран и деспот, сказал Влад Росс / УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Скорпиона и отметил, что представители этого знака Зодиака являются большими деспотами и ужасными тиранами.

Скорпионы любят манипулировать людьми, внушать им чувство вины, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что Скорпионы могут высасывать из человека энергию и эмоции.

Также эксперт посоветовал, как противостоять представителям этого знака.

"…Скорпион поддается внушению, потому с ним нужно сражаться его же оружием: он любит давить на других, говорить, что они плохие, такие-сякие, вот точно так же нужно говорить и Скорпиону – что он такой-сякой и вообще "подкошенный", – поделился Росс.

Ранее Влад Росс говорил, что Скорпион – самый гневливый знак Зодиак. По его словам, гнев Скорпионов безжалостный.

Астролог добавил, что люди, рожденные под этим знаком Зодиака, полны сарказма и очень жестоки.