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"Не рискуйте": какие города Украины в опасности из-за нового приказа Путина

Мария Тупик
15 января 2025, 06:20
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Что задумал диктатор Путин и какие города Украины в опасности рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина.
Астролог Ангелина Вакулина дала прогноз для Украины и мира
Прогноз от астролога Вакулиной / Фото Главред

Война в Украине будет продолжаться и президент РФ Владимир Путин отдал приказ готовить новый удар по нашей стране. Астролог Ангелина Вакулина назвала регионы, которые наиболее опасны в ближайшее время в Украине.

"Сумы и область, Чернигов и область. Запорожье, Днепр, Харьков, Кременчуг, Полтава, Миргород. Повышенная опасность в ближайшие дни", - предупредила астролог.

Кроме того, астролог предупредила о сбоях в работе.

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"Житомир и область, Ровно, Луцк. Реагируйте на сигналы тревоги. Будут сбои во многих городах! Звук на телефоне не выключаем, могут быть прилеты до сирен!", - отметила она.

"Просто не будьте опрометчивы. Детей дома придержите ближайшие дни, особенно садики без собственных укрытий. Не рискуйте!", - добавила астролог.

Кроме того, по словам астролога Вакулиной, в некоторых регионах не будет воды и тепла.

"Будет лететь много, разного. Одесса и область, Киев и область. Быть на чеку, максимально. Угроза серьезная", - добавила она.

Когда война может закончится

"Не слушайте новости про мировые соглашения и спад военных действий!Максимально внимательно и собрано! Зарядите повербанки/телефоны, будут проблемы с электричеством", - отметила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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