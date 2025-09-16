Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Эти четыре знака чаще других сталкиваются с испытаниями в отношениях.

Овны отличаются страстностью и вспыльчивостью

Скорпионы переживают любовь предельно глубоко

Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака чаще других сталкиваются с испытаниями в личной жизни. Их темперамент, стремления и особенности характера могут приводить к череде расставаний и поисков "той самой" любви.

Овен

Овны отличаются страстностью и вспыльчивостью. Их энергия делает отношения яркими, но вместе с тем и непредсказуемыми. Стремление к новым впечатлениям и импульсивность могут приводить к бурным конфликтам и частым расставаниям. Овны нередко ищут приключений там, где другим достаточно стабильности.

Близнецы

Близнецы обожают новые знакомства и перемены. Их неугомонность делает их интересными партнёрами, но в то же время усложняет построение долгосрочных отношений. Постоянная потребность в новизне и интеллектуальной стимуляции может заставлять Близнецов двигаться дальше, если партнёр не разделяет их темпа.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Весы стремятся к гармонии, но именно это качество порой мешает им в любви. Опасаясь ошибиться с выбором, они могут преждевременно завершить отношения и продолжить поиски идеала. Такая нерешительность приводит к череде разрывов, ведь Весы постоянно ищут "то самое" равновесие.

Скорпион

Скорпионы переживают любовь предельно глубоко. Их страсть и эмоциональная интенсивность могут быть слишком тяжёлыми для партнёров, не готовых к столь мощным чувствам. В результате такие связи часто обрываются резко и болезненно. Пока Скорпионы не найдут любовь, равную их глубине, риск разрыва остаётся высоким.

