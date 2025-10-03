Не выглядят на свои годы: эти три даты рождения дарят вечную молодость

Специалисты отмечают три даты, отличающиеся особой энергией.

Специалисты отмечают три даты, отличающиеся особой энергией / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Эксперты по нумерологии и астрологии считают, что есть особые даты рождения, которые дарят своим владельцам вечную молодость - как внешнюю, так и духовную. Такие люди сохраняют свежесть, любознательность и привлекательность даже в зрелом возрасте, будто бросая вызов течению времени, пишет Parade.

Специалисты отмечают три даты, отличающиеся особой энергией.

Те, кто родился 2 числа любого месяца, имеют природную гармонию и внутренний свет. Нумерологи объясняют это влиянием Луны - символа циклов обновления. Их присутствие излучает спокойствие и нежность, а молодой вид остается с ними надолго.

Рожденные 12 числа считаются любимцами Юпитера - планеты удачи и оптимизма. Они сохраняют жажду знаний, открытость к новому и энергичность, благодаря чему не теряют юношеского задора даже в старшем возрасте.

Те, кто появился на свет 23 числа, находятся под покровом Меркурия - планеты интеллекта и скорости. Их отличают остроумие, юмор и легкость в общении. Такие люди часто удивляют окружающих своей жизнерадостностью и свежим мышлением, заставляя сомневаться в своем настоящем возрасте.

