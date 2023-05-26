Несчастливые цвета для знаков зодиака - их нужно избегать любой ценой

Избавившись этих "несчастливых" цветов, люди смогут создать благоприятную атмосферу и улучшить свою жизнь.

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Несчастливые цвета для знаков зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Некоторым знакам зодиака необходимо избегать неправильного выбора цветов, особенно во время принятия важных решений или подверженности стрессу.

Избавившись этих "несчастливых" цветов, люди смогут создать благоприятную атмосферу и улучшить свою жизнь в соответствии с астрологическими свойствами своего знака зодиака.

Черный цвет

Первый знак зодиака символизируется бараном и находится под влиянием стихии огня. Правящей планетой Овна является Марс. Следовательно, красный цвет является его счастливым цветом. Представителям знака, олицетворяющего амбиции и стремление, следует избегать черного цвета, так как это цвет Сатурна и он не очень хорошо сочетается с чувствами свободолюбивого овна.

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Темно-фиолетовый

Земной знак Телец - непоколебимый, основательный и управляемый планетой любви и денег Венерой. Поэтому мягкие оттенки белого и розового хорошо подходят для их темперамента. Однако рекомендуется избегать красного цвета, так как считается, что он выводит на первый план присущее им упрямство. Также им следует избегать темноватого оттенка баклажаново-фиолетового цвета.

Оранжевый, темно-желтый и красный

Воздушный знак Близнецов - один из самых любопытных, интересных, приветливых и общительных знаков зодиака. Этот знак известный как знак с двойственной природой. Им не следует выбирать теплые цвета - оранжевый, темно-желтый и красный, поскольку они нарушают их творческую энергию и усиливают присущие им негативные качества, такие как растерянность и беспокойство.

Черный и бордовый

Управляемый Луной, водный знак Рак является самым чувствительным среди всех зодиаков. Нежные и устремленные внутрь себя, они обычно спокойны, но часто могут стать жертвой чрезмерных размышлений и беспокойства. Этому кардинальному знаку следует избегать черного и бордового цветов, чтобы отгонять негатив.

Белый, розовый и пастельные тона

Щедрым, магнетическим и чрезвычайно позитивным Львам рекомендуется держаться подальше от светлых оттенков белого, розового, голубого и пастельных тонов, так как это может приглушить их энергичную личность.

Оранжевый

Меркурий управляет Девами. Они практичны, прихотливые и перфекционисты, они любят все тщательно планировать. Земные цвета, такие как различные оттенки коричневого и зеленого, очень хорошо сочетаются с этим знаком. Это счастливые цвета Девы. Им следует избегать ярких оттенков, таких как оранжевый, поскольку они выводят их из равновесия.

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