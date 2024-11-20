Никак не могут насладиться сновидениями: какие знаки зодиака редко высыпаются

Каждый из этих знаков по-своему находит причины для недосыпания, ставя цели, идеи или помощь другим выше собственного комфорта.

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Некоторым знакам зодиака особенно не везет выспаться / коллаж: Главред, фото: unsplash

Что сказали астрологи:

Почему Тельцам трудно сладко выспаться

Как часто Рыбы впадают в состояние жертвы

Некоторые знаки зодиака не спешат выделять время на отдых и проводить счастливые минуты в теплой кроватке, даже когда такая возможность есть. Более того, по мнению астрологов, они имеют для этого свои веские причины.

Издание Главред со ссылкой на Collective World рассказывает об астрологических знаках, которые редко позволяют себе полноценный сон.

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Близнецы

Близнецы всегда стремятся быть везде и успевать все. Их график часто настолько напряженный, что они просто не успевают завершить все дела в течение дня. Из-за постоянной занятости Близнецам приходится засиживаться допоздна, чтобы довести до конца запланированное.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Телец

Тельцы часто не высыпаются из-за чрезмерных размышлений. Даже когда они ложатся спать вовремя, их мысли о прошедшем дне или планах на будущее не дают покоя. Этот знак постоянно анализирует свои действия и переживает из-за возможных ошибок, что делает полноценный отдых для них почти невозможным.

Овен

Овны всегда переполнены идеями, которые могут приходить в самый неожиданный момент. Как только в их голове появляется новый план, они стремятся немедленно действовать, независимо от времени суток. Сон для них - это второе дело, ведь они боятся потерять драгоценные минуты, которые можно потратить на достижение целей.

Рыбы

Рыбы часто жертвуют сном ради других. Если кто-то нуждается в их помощи, они всегда готовы поддержать, даже если это означает не выспаться. Их желание заботиться об окружающих нередко заставляет Рыб ставить чужие потребности выше своих. По утрам они спасаются кофе, чтобы хоть немного восстановить силы.

Козерог

Козероги не позволяют себе отдохнуть, пока не удостоверятся, что выполнили запланированное. Для них важно видеть результаты своего труда, даже если это вредит их режиму сна. Отдых для Козерогов всегда уступает место достижению целей, и они легко могут принести сон в жертву продуктивности.

Также астрологи выделили ТОП-3 самых комфортных знаков зодиака. Они помогают окружающим чувствовать себя комфортнее, заряжают позитивным настроением и дарят вдохновение.

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