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Новая любовь и большая прибыль: что принесет Близнецам Сатурн до 2028 года

Анна Ярославская
10 мая 2025, 14:20обновлено 10 мая, 14:56
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Сатурн откроет для Близнецов множество финансовых и карьерных возможностей в течение следующего трехлетнего периода.
Анжела Перл, горосокп, Сатурн
Анжела Перл рассказала, что принесет Близнецам переход Сатурна в 11-й дом гороскопа / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда Сатурн войдет в 11 дом гороскопа Близнецов
  • Какие изменения произойдут в жизни этого знака зодиака
  • Какие финансовые и карьерные возможности откроет Сатурн для Близнецов

25-26 мая 2025 Сатурн войдет в одиннадцатый дом гороскопа Близнецов и останется там до апреля 2028 года. Влияние Сатурна продлится около трех лет. Этот период может принести представителям этого знака зодиака новые возможности и изменения в социальной жизни, а также кардинальные перемены в окружении и отношениях. Детальный прогноз озвучила астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Если вам интересен астрологический прогноз на май для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп на май 2025 для Близнецов: дальнее путешествие, новые цели и мечты.

"Влияние Сатурна уже многие Близнецы начали ощущать. Потому что даже за несколько месяцев можно ощущать влияние медленных планет. Сатурн - великий кармический учитель. Он строгий, но как любимый отец. Он заставляет нас быть дисциплинированными, ответственными, зрелыми. Брать на себя ответственность - это самый важный урок Сатурна. Через 3 года, в марте-апреле 2028 года, когда он будет покидать ваш одиннадцатый дом, вы получите подарки Сатурна. Он всегда даёт подарки судьбы после того, как мы выучили урок", - цитирует астролога Главред.

По словам Перл, Сатурн - это всегда переход на следующий уровень. Близнецы смогут проявить себя на публике, в социуме, стать лидером. Вы найдете единомышленников, команду для бизнеса, которой вы можете управлять.

Кроме того, Сатурн открывает много финансовых возможностей. Финансовые возможности могут проявляться через новых клиентов и проекты, что ведет к увеличению прибыли.

"Если вы что-то начинаете делать, то нужно это делать регулярно. Тогда результаты превзойдут ваши ожидания, финансовые в том числе", - сказала Перл.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

У Близнецов уменьшится круг общения. С кем-то вы перестанете общаться, разъедетесь, потеряете связь. В то же время с вами останутся самые настоящие друзья, потому что Сатурн всегда проверяет на честность.

"Сатурн впервые за последние 30 лет входит в ваш одиннадцатый дом. В прошлый он был здесь с 1996 по 1999 год. Если вы помните это время, то что тогда он вам принес?", - сказала Перл.

В следующий раз только в 2055 году планета придёт в это положение, но то, что мы достигаем по Сатурну, остаётся с нами надолго, если не навсегда. И всегда Сатурн дает возможности для перехода на следующий уровень. Возможно, Близнецов ждет новый бизнес или повышение в должности. Будет больше ответственности.

Как правило, нужно будет принимать какие-то серьезные решения. Сатурн в одиннадцатом доме может дать вам большую любовь. В вашей семье появится ребенок.

Сатурн также всегда дает рост и прибыль. Не исключено, что начнется длинный проект, который растянется на три года. В результате весной 2028 года вы получите хорошую прибыль.

Смотрите видео - Гороскоп для Близнецов на 2025-2028 годы - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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