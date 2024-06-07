Новолуние в июне 2024: Скорпионам - деньги, Овнам - победа, Ракам - ссора

Новолуние 6 июня 2024 было в знаке Близнеца. Это знак коммуникации, общения, знакомств. Кроме того, Венера - планета любви, красоты и гармонии - будет в точном соединении с Солнцем и Луной, поэтому это новолуние будет очень важным.
Влияние новой Луны можно будет почувствовать в течение десяти дней - с 6 по 16 июня. Во время растущей Луны будет очень энергетически мощный период, когда очень хорошо что-то начинать.
Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.
Если вам интересны Таро-прогнозы на первый месяц лета, читайте материалы:
- Гороскоп Таро на июнь 2024: Овнам - предложение, Тельцам - исполнение мечты, Близнецам - деньги
- Гороскоп Таро на июнь 2024: Ракам - радость, Львам - деньги, Девам - разочарование
- Гороскоп Таро на июнь 2024: Весам - счастье, Скорпионам - награда, Стрельцам - успех
- Гороскоп Таро на июнь 2024: Козерогам - давление, Водолеям - праздник, Рыбам - перемены
Гороскоп Таро на новолуние - Овен
Карта Сила - значение
Вы справитесь с любой задачей в любой сфере. В соревновании ждет победа. Овны имеют все ресурсы, чтобы начать что-то новое.
Гороскоп Таро на новолуние - Телец
Карта 9 пентаклей - значение
Завершается цикл - вы можете собирать урожай. Тельцов ждет прибыль, получение работы, награды. Если вы что-то начинаете, это принесет хорошие деньги.
Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы
Карта Колесо фортуны - значение
Эта карта символизирует год. Новолуние обычно приносит результаты через две недели - в полнолуние или через шесть месяцев.
Близнецам не стоит упускать возможность. Вам сейчас везет. Фортуна на вашей стороне.
Гороскоп Таро на новолуние - Рак
Карта 2 мечей - значение
Есть риск конфликта, спора. Кто-то будет против вас. Что-то не получится с первого раза. Вы по-разному видите ситуацию с окружающими людьми, поэтому договориться не получается. На пути к мечте может возникнуть помеха, мелкие неприятности.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на новолуние - Лев
Карта Паж кубков - значение
Карта означает вдохновение, получение удовольствия. Вы будете делать то, что не занимались раньше. У вас пока недостаточно опыта.
Львы в начале пути, и это начинание приносит радость.
Гороскоп Таро на новолуние - Дева
Карта 7 мечей - значение
Будьте острожны: кто-то строит козни у вас за спиной. Подробности вы узнаете в полнолуние.
У вас могут украсть идеи, поэтому не озвучивайте свои мысли, предупредила таролог.
Гороскоп Таро на новолуние - Весы
Карта Королева жезлов - значение
Девушка (Овен, Лев или Стрелец) будет рядом с вами. Она оптимистично настроена и будет к чему-то вас подталкивать. Возможно вы познакомитесь с таким человеком.
Вы полны энтузиазма, чтобы что-то начать.
Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион
Карта 8 пенткалей - значение
У вас много работы, клиентов, заказов, что принесет вам прибыль. Будет какое-то развитие в финансовой ситуации. Возможно вы получите новый проект или работу.
Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец
Карта 5 петаклей - значение
Вы эмоционально переживаете ситуацию. Вас ждут перемены и вы не уверены в том, что происходит. Не позволяйте страху победить себя. Знайте, что все перемены - к лучшему. Рядом с вами есть человек, который окажет помощь. Стоит обратиться к психологи.
Гороскоп Таро на новолуние - Козерог
Карта 2 мечей - значение
Козерогам нужно сделать выбор. Вы не можете с кем-то договориться, поскольку мнения отличаются. Вам сложно будет принять решение.
Есть риск конфликта или ссоры, предупредила таролог.
Гороскоп Таро на новолуние - Водолей
Карта 10 пентаклей - значение
Очень хорошая финансовая карта. Вы получите деньги, состоится удачная сделка. Вы будете покупать что-то в дом. В принципе, в материальном плане Водолеи получат желаемое.
Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы
Карта 9 жезлов - значение
Рыбы берегут то, что им дорого и важно. Вы отстаиваете свои убеждения и ценности. Через две недели, в полнолуние, вы получите результат того, что вы "посеяли".
Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 6 июня 2024 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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