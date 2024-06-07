Новолуние в июне 2024: Скорпионам - деньги, Овнам - победа, Ракам - ссора

Влияние новой Луны можно будет почувствовать до 16 июня.

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Новолуние в июне 2024: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Новолуние 6 июня 2024 было в знаке Близнеца. Это знак коммуникации, общения, знакомств. Кроме того, Венера - планета любви, красоты и гармонии - будет в точном соединении с Солнцем и Луной, поэтому это новолуние будет очень важным.

Влияние новой Луны можно будет почувствовать в течение десяти дней - с 6 по 16 июня. Во время растущей Луны будет очень энергетически мощный период, когда очень хорошо что-то начинать.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

Если вам интересны Таро-прогнозы на первый месяц лета, читайте материалы:

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карта Сила - значение

Вы справитесь с любой задачей в любой сфере. В соревновании ждет победа. Овны имеют все ресурсы, чтобы начать что-то новое.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карта 9 пентаклей - значение

Завершается цикл - вы можете собирать урожай. Тельцов ждет прибыль, получение работы, награды. Если вы что-то начинаете, это принесет хорошие деньги.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карта Колесо фортуны - значение

Эта карта символизирует год. Новолуние обычно приносит результаты через две недели - в полнолуние или через шесть месяцев.

Близнецам не стоит упускать возможность. Вам сейчас везет. Фортуна на вашей стороне.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карта 2 мечей - значение

Есть риск конфликта, спора. Кто-то будет против вас. Что-то не получится с первого раза. Вы по-разному видите ситуацию с окружающими людьми, поэтому договориться не получается. На пути к мечте может возникнуть помеха, мелкие неприятности.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карта Паж кубков - значение

Карта означает вдохновение, получение удовольствия. Вы будете делать то, что не занимались раньше. У вас пока недостаточно опыта.

Львы в начале пути, и это начинание приносит радость.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карта 7 мечей - значение

Будьте острожны: кто-то строит козни у вас за спиной. Подробности вы узнаете в полнолуние.

У вас могут украсть идеи, поэтому не озвучивайте свои мысли, предупредила таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта Королева жезлов - значение

Девушка (Овен, Лев или Стрелец) будет рядом с вами. Она оптимистично настроена и будет к чему-то вас подталкивать. Возможно вы познакомитесь с таким человеком.

Вы полны энтузиазма, чтобы что-то начать.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карта 8 пенткалей - значение

У вас много работы, клиентов, заказов, что принесет вам прибыль. Будет какое-то развитие в финансовой ситуации. Возможно вы получите новый проект или работу.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карта 5 петаклей - значение

Вы эмоционально переживаете ситуацию. Вас ждут перемены и вы не уверены в том, что происходит. Не позволяйте страху победить себя. Знайте, что все перемены - к лучшему. Рядом с вами есть человек, который окажет помощь. Стоит обратиться к психологи.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карта 2 мечей - значение

Козерогам нужно сделать выбор. Вы не можете с кем-то договориться, поскольку мнения отличаются. Вам сложно будет принять решение.

Есть риск конфликта или ссоры, предупредила таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карта 10 пентаклей - значение

Очень хорошая финансовая карта. Вы получите деньги, состоится удачная сделка. Вы будете покупать что-то в дом. В принципе, в материальном плане Водолеи получат желаемое.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карта 9 жезлов - значение

Рыбы берегут то, что им дорого и важно. Вы отстаиваете свои убеждения и ценности. Через две недели, в полнолуние, вы получите результат того, что вы "посеяли".

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 6 июня 2024 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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