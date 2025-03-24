Новолуние в марте принесет успех 3 знакам зодиака: кому ждать грандиозных финансовых перемен

Новолуние произойдет 29 марта в 12:57 по киевскому времени в знаке Овен, рассказала Главреду астролог Анжелика Витренко.

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Новолуние 29 марта прогноз / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

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Гороскоп на 29 марта в Новолуние

Кому из знаков зодиака Новолуние принесет успех

29 марта 2025 года состоится Новолуние в знаке Овна. Как рассказала Главреду астролог Анжелика Витренко, Новолуние в марте будет сопровождаться частичным солнечным затмением.

"Это событие окажет значительное влияние на все знаки зодиака, открывая новые возможности", - говорит астролог.

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Гороскоп на 29 марта в Новолуние для каждого знака зодиака

Овен: Новолуние в вашем знаке принесёт мощный импульс для личного развития. Это идеальное время для новых проектов и проявления лидерских качеств.

Телец: обратите внимание на внутренние процессы и духовное развитие. Уделите время самоанализу, чтобы освободиться от старых привычек и подготовиться к новым начинаниям.

Близнецы: ожидайте новых знакомств и возможностей для совместной работы. Будьте открыты для сотрудничества и обмена идеями, в том числе и финансовой удачи.

Рак: Новолуние принесёт возможности и новый этап для продвижения вашего проекта. Проявите инициативу и не бойтесь брать на себя ответственность.

Лев: Новолуние 29 марта способствует личному росту и расширению кругозора. Подумайте о путешествиях, обучении.

Дева: финансовые вопросы выйдут на первый план. Могут быть неожиданные доходы. Будьте внимательны к деталям и избегайте рисков.

Весы: отношения станут ключевой темой. Новолуние представляет шанс укрепить существующие связи или начать новые.

Скорпион: здоровье и повседневные привычки потребуют внимания. Заботьтесь о своём благополучии.

Стрелец: Новолуние вдохновит на новые проекты и увлечения. Не упустить шанс выразить себя и насладиться моментом успеха, финансовым также.

Козерог: Новолуние может принести изменения в семейных отношениях. Будьте готовы к переменам и поддерживайте близких.

Водолей: новые контакты и обмен информацией. Рассмотрите возможность обучения или участия в семинарах.

Рыбы: финансовая сфера потребует внимания. Будьте практичны и обдуманны в своих расходах.

Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

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