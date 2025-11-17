Укр
Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Мария Тупик
17 ноября 2025, 16:31
Кому ждать удачи в Новолуние 20 ноября.
Новолуние 20 ноября - гороскоп для каждого знака зодиака / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, Анжелика Витренко

Новолуние произойдет 20 ноября в знаке Скорпиона. Это хороший период закрыть старые дела и начать новое.

Астролог Анжелика Витренко эксклюзивно для Главреда составила гороскоп для каждого знака зодиака на Новолуние 20 ноября.

Гороскоп на 20 ноября - Новолуние

Овен: в период Новолуния и после него прийдут решения проработать свои страхи, заняться внутренним ростом, изменить свою финансовую модель. Это поможет вам в будущем.

Телец: главный фокус на отношениях в бизнесе, работе, любви. Вас ожидает новый союз или обновление существующих.

Близнецы: берегите себя! Вы можете почувствовать переутомление. Время дисциплины, детокса, нового режима.

Раки: вас ожидают сильные позитивные эмоции. Благоприятное время для запуска нового проекта и финансовой возможности.

Лев: могут возникнуть изменения в трех темах. Аккуратнее с семьей, домом и отношениями с людьми.

Девы: ожидаются новое движение в коммуникациях, обучении, документах.

Весы: может появиться возможность зарабатывать больше. Не упустите шанс.

Скорпион: полная перезагрузка вашего "Я". Время для обучения и финансового успеха.

Стрелец: для вас завершается старый кармический цикл. Время очищения.

Козерог: время объединяться. Групповые проекты пойдут на пользу. Ставьте цели.

Водолей: новый статус, новые перспективы. Важно смело заявлять о себе.

Рыбы: обучения и путешествия. Время для повышения квалификации и возможных финансовых улучшений в будущем.

О персоне: Анжелика Витренко

Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

