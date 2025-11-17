Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Новолуние произойдет 20 ноября в знаке Скорпиона. Это хороший период закрыть старые дела и начать новое.
Астролог Анжелика Витренко эксклюзивно для Главреда составила гороскоп для каждого знака зодиака на Новолуние 20 ноября.
Гороскоп на 20 ноября - Новолуние
Овен: в период Новолуния и после него прийдут решения проработать свои страхи, заняться внутренним ростом, изменить свою финансовую модель. Это поможет вам в будущем.
Телец: главный фокус на отношениях в бизнесе, работе, любви. Вас ожидает новый союз или обновление существующих.
Близнецы: берегите себя! Вы можете почувствовать переутомление. Время дисциплины, детокса, нового режима.
Раки: вас ожидают сильные позитивные эмоции. Благоприятное время для запуска нового проекта и финансовой возможности.
Лев: могут возникнуть изменения в трех темах. Аккуратнее с семьей, домом и отношениями с людьми.
Девы: ожидаются новое движение в коммуникациях, обучении, документах.
Весы: может появиться возможность зарабатывать больше. Не упустите шанс.
Скорпион: полная перезагрузка вашего "Я". Время для обучения и финансового успеха.
Стрелец: для вас завершается старый кармический цикл. Время очищения.
Козерог: время объединяться. Групповые проекты пойдут на пользу. Ставьте цели.
Водолей: новый статус, новые перспективы. Важно смело заявлять о себе.
Рыбы: обучения и путешествия. Время для повышения квалификации и возможных финансовых улучшений в будущем.
О персоне: Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
