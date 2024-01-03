Обойдется без бед: названы 4 знака зодиака, для которых январь 2024 будет нейтральным

Тельцам стоит быть аккуратнее в финансовой сфере. Стрельцам нужно извлечь пользу от встреч с новыми людьми. Рыбам придется отстаивать свои интересы.

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Нейтральным январь-2024 будет для четырех знаков зодиака / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2024 и рассказал, для кого из 12 знаков зодиакального круга первый месяц нового года будет нейтральным. Всего их четыре - это Телец, Скорпион, Стрелец, Рыбы.

Гороскоп на январь 2024 - Телец

Январь 2024 года для Тельца будет ровным, более-менее сбалансированным периодом. Телец в это время может посвятить себя творчеству, музыке, эстетике, посещать театры и кино.

"Если Телец давно хотел научиться вязать, танцевать вальс, рисовать акварелью или петь в караоке, то в январе самое время заняться этим", - рассказал Росс в интервью Главреду.

По словам астролога, Телец будет чувствовать себя, как во сне: события будут происходить, но его это словно не будет касаться. Такое состояние является импульсом к новым видам деятельности.

Благоприятные дни января 2024 года для Тельца: 1, 4, 5, 15, 19, 20, 28, 29.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Тельца: 3, 10, 17, 18, 24, 25.

Карьера. В январе на работе у Тельца всё будет стабильно. Сотрудничество с новыми партнёрами принесёт неплохую прибыль и отличные плоды. Дипломатические навыки помогут Тельцу при решении важных вопросов. Ему следует больше ценить мнение коллег, ведь это будет одним из путей к успеху.

Деньги. В финансовой сфере в январе 2024-го Тельцу рекомендуется быть внимательнее при оформлении важных документов, особенно в начале месяца, когда будет жёсткий квадрат между Венерой, управляющей этим знаком зодиака, и Сатурном. Потому ничего важного нельзя подписывать в первые 10 дней месяца. В этом месяце лучше не менять место работы, поскольку это будет замена шила на мыло.

Личная жизнь. Тельцу в январе 2024 года в отношения с любимым человеком нужно внести нотку романтизма, пригласить на ужин при свечах, организовать сюрприз. Особенно прекрасной будет последняя неделя января, после 23-го числа. Последняя неделя месяца прекрасна для укрепления любовных отношений, объяснения в любви, предложения руки и сердца. Большая любовь подарит Тельцу крылья, которые позволят ему подняться над всеми невзгодами.

Здоровье. В январе 2024 года Телец будет подвержен простуде, заболеваниям горла, воспалительным процессам. Рекомендуется беречь свои силы, вести более размеренный образ жизни. Полезно заниматься физическими упражнениями, пойти в зал. Следует избегать алкоголя и других возбуждающих средств.

Гороскоп на январь 2024 - Скорпион

Скорпиону в январе 2024 года не нужны будут помощники – наступает время использовать собственный накопленный опыт.

"Скорпиону нужно подумать, в чём он силён, и пустить эту силу в ход. Месяц для Скорпиона не очень хорош, но и не очень плох. Скорпион должен позволить себе выделиться из общей массы, смело экспериментировать с нарядами и причёсками, кардинально изменить имидж", - посоветовал астролог.

Благоприятные дни января 2024 года для Скорпиона: 1, 5, 14, 15, 19, 20, 29.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Скорпиона: 2, 3, 9, 10, 17, 18.

Карьера и деньги. На работе Скорпиону не приходилось скучать в декабре, а в январе-2024 дел только прибавится. Трудовой процесс будет весьма сложным. Но в результате к этому прибавятся ещё и деньги, хоть Скорпион может и хорошо поиздержаться, поскольку в январе он будет стремиться много тратить, особенно на любимых людей.

"Это благоприятное время, чтобы вкладывать финансы в новые проекты. Сил и возможностей будет хоть отбавляй. В январе любые начинания в профессиональной сфере будут доброжелательно встречены и руководством, и властями", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Личная жизнь. В январе 2024-го партнёр Скорпиона наконец пойдёт ему на уступки. Скорее всего, ранее его вторая половинка была действительно занята, и ей было не до Скорпиона.

Январь будет месяцем большой трансформации как в личной жизни и сексуальных отношениях, так и в карьере.

Здоровье. В январе 2024 года всерьез навредить здоровью Скорпиона сможет только он сам, если будет изматывать себя работой. Крайне важно высыпаться и не ложиться поздно спать. Нужно остерегаться перегрузок, страхов, волнений, ведь в случае нервного срыва придётся долго болеть.

Смотрите гороскоп на январь 2024 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Гороскоп на январь 2024 - Стрелец

Январь 2024 года обещает Стрельцу ближние и дальние поездки. Предложение о зарубежной командировке или курсах повышения квалификации может быть очень перспективным. Нужно постараться извлечь пользу от встреч с новыми людьми и знакомства с новыми местами.

Нельзя сказать, что Стрельца ждёт невероятно удачный месяц, но и плохим его тоже не назовёшь.

Благоприятные дни января 2024 года для Стрельца: 3, 4, 7, 8, 17, 22, 31.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Стрельца: 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Карьера. В январе у Стрельца может случиться конфликт на работе с начальством из-за какого-то недоразумения, довольно мелкого. Причём из-за этого его могут даже уволить. Поэтому Стрельцу в этом месяце важно приходить на работу вовремя, не опаздывать, вести себя с начальством дипломатично, тактично и сдержано. А главное – не злоупотреблять алкоголем, ведь после Нового года Стрелец может уйти в запой, и тогда его уволят.

Профессионализм и надёжность Стрельца будут оценены по достоинству. Не стоит игнорировать мнение коллег, оно может быть действительно ценным. В противном случае сплетни коллег могут привести к увольнению Стрельца, особенно если он будет ходить в неряшливом виде и дышать перегаром.

Деньги. В январе 2024 года Стрельца будут волновать деньги, деньги и ещё раз деньги. И наконец они придут в конце месяца в виде зарплаты, которая может превзойти все ожидания Стрельца, если он будет в форме.

Личная жизнь. Командировочный или служебный роман Стрельца в январе может перерасти в глубокое чувство с коллегой, причём это будет взаимно. В любом случае, это будет хорошо, если коллеги или бизнес-партнёры смогут не только сотрудничать, но и влюбиться друг в друга.

Здоровье. В январе Стрельцу нужно избегать переохлаждения, провести профилактику вирусных заболеваний, поскольку существует вероятность острого бронхита или пневмонии. К счастью, Стрельцы очень крепки здоровьем и быстро выздоравливают.

Гороскоп на январь 2024 - Рыбы

Рыбы в январе 2024 года, особенно в конце месяца, будут нарасхват. Месяц будет довольно хорошим, плодотворным. Скорее, январь будет хорош, нежели плох.

У Рыб будет шанс получить выгодное рабочее предложение, важно его не прозевать. Знаменитая интуиция Рыб поможет им сделать верный выбор. Нужно позволить себе немного шикануть. Незапланированная покупка или поездка подарит ощущение лёгкости бытия. Многие проблемы будто сами собой разрешатся. У Рыб будут покровители, которые вместо Рыб будут оплачивать рестораны, поездки и прочее.

Благоприятные дни января 2024 года для Рыб: 1, 9, 10, 14, 15, 24, 25.

Неблагоприятные дни января 2024 года для Рыб: 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Карьера. В январе 2024 года Рыбам нужно использовать любую возможность и лазейку, чтобы совершить свой трудовой подвиг или творческий прорыв. Нужно вежливо, но настойчиво отстаивать свои интересы – в спорах будет рождаться истина. Даже перед начальством нужно не бояться доказывать свою правоту. Рыбам не дадут упасть в этом месяце.

Деньги. Рыбы в январе 2024 года могут достичь большой финансовой стабильности, особенно во второй половине месяца. Это удастся в том случае, если будет поставлена цель заработать, и Рыбы не будут лениться. Более того, в этом месяце Рыбы могут стать миллионерами. Приток денег может быть впечатляющим.

Личная жизнь. В отношениях с любимыми людьми в январе Рыбам противопоказано бездействие. Нужно попробовать разнообразить личную жизнь сюрпризами и знаками внимания. Нужно реже думать о себе, чаще нужно говорить "мы", а не "я", и тогда все былые обиды исчезнут без следа, и чувства вспыхнут с новой силой.

Здоровье. Рыбам в январе нужно избегать людных мест, помнить о профилактических мероприятиях в период различных эпидемий. Слабое место в январе – лёгкие. Есть опасность пневмоний, бронхитов, ОРЗ.

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