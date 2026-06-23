Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Один знак зодиака притягивает удачу магнитом: назван самый большой оптимист по гороскопу

Анна Ярославская
23 июня 2026, 03:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Каждому из нас знакомы люди, которые словно излучают уверенность в завтрашнем дне. И, скорее всего, они - представители одного знака зодиака.
Гороскоп
Астрологи назвали самый непробиваемый и позитивный знак зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака считается главным оптимистом среди всех остальных
  • Почему покровительство Юпитера помогает Стрельцам верить в лучшее
  • Как перенять у огненного знака умение отпускать тотальный контроль

Кто-то в любой ситуации готовится к худшему, а кто-то даже после череды неудач продолжает верить, что всё обязательно сложится наилучшим образом. Астрологи считают, что способность смотреть в будущее с надеждой напрямую связана со знаком зодиака.

Как пишет издание PureWow, если говорить о врождённом оптимизме, то один знак уверенно опережает остальных. И это Стрелец. Откуда берётся неиссякаемая вера в лучшее у представителей этого знака зодиака и чему мы можем научиться у этого солнечного взгляда на жизнь?

видео дня

1. Стрельцы умеют плыть по течению.

Знаки зодиака, расположенные на стыке сезонов, астрологи называют мутабельными. Они воплощают изменчивую энергию природы в период перехода от одного времени года к другому. Стрелец приходится на последние дни осени и первые холода зимы, поэтому ему свойственны гибкость, лёгкость и открытость новому.

Путешествие автостопом через всю страну, неожиданное увлечение новой политической идеей или резкая смена профессии — всё это вполне в духе Стрельца. Вместо того чтобы просчитывать каждый шаг, представители этого огненного знака предпочитают действовать по наитию и доверять обстоятельствам.

Астрологи говорят: другим знакам тоже стоит иногда следовать их беззаботному примеру.

"Представьте, что вы проходите прослушивание в любительский театр. После выступления перед режиссёрами и продюсерами вы весь день мысленно прокручиваете свою речь, анализируя каждое слово и каждое выражение лица. Стрелец напомнил бы: важно различать то, что находится в нашей власти, и то, что от нас не зависит. Вы не можете заглянуть в мысли режиссёров и повлиять на их решение. Поэтому нет смысла изводить себя догадками. Отказавшись от иллюзии полного контроля, мы, как и Стрельцы, обретаем свободу", - говорится в сообщении.

знаки зодиака, стихия огонь, знаки огня, гороскоп
Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

2. Стрльцы умеют смеяться над трудностями.

Если вы собираете у себя дома небольшую компанию друзей, то стоит появиться Стрельцу — и обычная встреча мгновенно превращается в настоящую вечеринку. Смелые шутки, захватывающие истории и крепкие коктейли — его фирменный стиль.

Будучи огненным знаком, Стрелец напоминает дым, который свободно плывёт по небу, постоянно меняя очертания. Он не зацикливается на разочарованиях и не задерживается в них надолго. Вместо этого он словно поднимается над ними, сохраняя присущую только ему лёгкую иронию. Если вы переживаете болезненное расставание, ваши друзья-Стрельцы, скорее всего, отпустят пару колких шуток в адрес бывшего партнёра и внезапно вытащат вас на какое-нибудь приключение.

Строить планы и ставить цели важно, но не менее важно помнить: жизненный путь никогда не бывает прямой линией. Как философы зодиака, Стрельцы учат нас принимать абсурдность жизни, смеяться над обидами, красить волосы в фиолетовый цвет или без раздумий прыгать в ледяное озеро.

3. Стрельцы раздвигают границы возможного.

Стрелец находится под покровительством Юпитера — астрологического символа веры, удачи и безграничных возможностей. Недаром Юпитер называют газовым гигантом: сама его природа связана с расширением и ростом. Достаточно вспомнить, что вокруг него вращаются десятки спутников.

Энергия Юпитера проявляется в жажде знаний, когда мы изучаем новый язык; в уверенности в себе, когда берём на себя роль лидера; в духовном развитии, к которому стремимся во время медитации. Стрелец стремится выйти за пределы ограничений, правил и чужих ожиданий. Для него нет ничего невозможного. Простое увлечение растениями может превратиться в дело всей жизни по защите лесов. Уикенд-путешествие способно перерасти в пять лет жизни в Южной Африке. Оптимизм Стрельца рождается из глубокой убеждённости, что любой горизонт достижим.

"Если мы тоже хотим верить в собственные силы так же, как Стрельцы, необходимо учиться укреплять уверенность в себе. Когда одолевают сомнения, полезно напоминать себе о своих достоинствах и о том, почему ваши мечты заслуживают того, чтобы за них бороться. Вы умеете внимательно слушать? Поддержали коллегу, угостив его кофе? Попробуйте написать себе письмо любви и поддержки так, будто обращаетесь к дорогому другу. Перечитывайте его в моменты неуверенности. И, следуя духу Стрельца, не забывайте отмечать свои победы — большие и маленькие", - советуют астрологи.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Как писал Главред, иногда ностальгия накрывает каждого человека. Мы слушаем музыку, которая нам нравилась в подростковом возрасте, смотрим старые фотографии или вспоминаем свою первую любовь. Ностальгия может успокоить нервы, облегчить боль и даже улучшить здоровье. Но постоянная тоска по "золотым временам" и зацикливание на прошлом мешают нам жить настоящим. Астролог Джейми Райт назвала три знака зодиака, которые не просто часто вспоминают прошлое — они там живут.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
астролог гороскоп знаки зодиака гороскоп Стрелец
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Каждый за себя: в МИД оценили "разъединение" Украины и Молдовы на пути в ЕС

Каждый за себя: в МИД оценили "разъединение" Украины и Молдовы на пути в ЕС

00:42Украина
Совершенно новый тип ракет: чем Украина могла нанести удар по заводу в Воронеже

Совершенно новый тип ракет: чем Украина могла нанести удар по заводу в Воронеже

23:12Война
Замена Стармера: кто может стать новым премьером Британии и что он говорил об Украине

Замена Стармера: кто может стать новым премьером Британии и что он говорил об Украине

21:29Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 23 июня: Лошадям - игривость, Тиграм - опрометчивость

Китайский гороскоп на завтра, 23 июня: Лошадям - игривость, Тиграм - опрометчивость

"Не принимают": Топалов проговорился о плачевном положении Тодоренко

"Не принимают": Топалов проговорился о плачевном положении Тодоренко

Гороскоп на завтра, 23 июня: Весам — радость, Рыбам — напряжение

Гороскоп на завтра, 23 июня: Весам — радость, Рыбам — напряжение

Как спастись от жары без кондиционера: трюк, о котором знают единицы

Как спастись от жары без кондиционера: трюк, о котором знают единицы

Цены на популярные овощи взлетели почти вдвое: что подорожало больше всего

Цены на популярные овощи взлетели почти вдвое: что подорожало больше всего

Последние новости

04:02

Под полями нашли самую большую пирамиду в мире: веками её считали горой

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинках сундука с сокровищами за 10 с

03:31

Один знак зодиака притягивает удачу магнитом: назван самый большой оптимист по гороскопу

03:03

Какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника: неожиданные запреты

02:36

Белая полоса начинается: какие три знака зодиака почувствуют себя счастливыми

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
02:05

Ученые ошарашили загадочным сигналом из космоса: все указывает на темную материю

01:05

Отключения электроэнергии в Киеве: к чему готовиться и каковы сроки

00:42

Каждый за себя: в МИД оценили "разъединение" Украины и Молдовы на пути в ЕС

00:14

"Его ликвидируют": Жданов раскрыл главное условие устранения Путина

Реклама
22 июня, понедельник
23:50

В МИД пояснили, почему Навроцкого не позвали на важную конференцию в Польше

23:36

"Личный враг Путина", раскрывший его роман с Кабаевой, умер от "отравления грибами"

23:12

Совершенно новый тип ракет: чем Украина могла нанести удар по заводу в ВоронежеВидео

22:49

"Теряет силу": в Польше раскрыли, что станет с отобранным у Зеленского орденом

22:49

Как правильно и ласково называть Наталью на украинском языке: редкие формы имени

22:26

Можно ли лишить ордена: историк указал на нюанс на фоне скандала с ПольшейВидео

22:10

Пустая бутылка на столе: какой неприятный намек она давала гостям раньше

21:57

Без вентилятора и кондиционера: один простой трюк быстро охладит спальнюВидео

21:54

У певицы Елки нашли недвижимость в Украине: что известно о ее имуществе

21:29

Замена Стармера: кто может стать новым премьером Британии и что он говорил об Украине

21:04

Ракеты и тонна взрывчатки: генерал о сценарии уничтожения Керченского моста

Реклама
20:59

Всего пять знаков китайского зодиака: кому улыбнется удача 23 июня

20:41

"Довоевались, докрались": путинисты Цыгановы раскритиковали армию РФ

20:13

Плохие новости для россиян: как атака на Центр космической связи РФ повлияет на фронт

20:05

Половина крупного города на востоке в "серой зоне": в DeepState раскрыли детали

19:57

Почему котлеты получаются сухими: популярный ингредиент, который вытягивает сок

19:45

Глава парламентской ТСК сравнил методы работы НАБУ и САП со сталинскими судами 33-го года

19:36

Почему в России не звучат сирены во время украинских атак — в разведке указали на нюанс

19:24

Квентин Тарантино сыграет роль в фильме с известной певицей

19:10

Урок Стармера для Европы и Украины: Андрусив о главной проблеме современной Европымнение

19:06

Обратный эффект удобрений: какая ошибка приводит к тому, что овощи растут в ботву

19:00

Лукашенко готовит Беларусь к войне с Украиной: раскрыты тревожные детали

18:26

"Мне страшно": экс-участник Modern Talking оскандалился из-за слов о войне в Украине

18:25

Наступление 70 тысяч россиян с севера: в Нацгвардии предупредили об угрозе из Беларуси

18:14

Ловушка для туриста: почему выражение "горящая путевка" — грубая ошибка

17:45

Почему собака внезапно стала меньше есть — сигнал, который нельзя игнорироватьВидео

17:29

Уклонялся от уплаты 12,4 млн грн налогов: на Житомирщине объявили подозрение депутату

17:28

Счета упали почти до нуля: солнечные панели изменили жизнь мужчины

17:27

"Будем активнее уничтожать логистику": командующий Нацгвардией оценил удары по Крыму

17:21

Избили и отобрали сумку: на Львовщине жестоко ограбили мужчину с инвалидностью

17:11

Сразу 10 толчков за день: один из регионов Украины всколыхнула серия землетрясений

Реклама
16:54

Украинцев призвали выставить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

16:48

Зеленский сделал неожиданное признание про дочь: "Хочет рассказать мне"

16:48

Иисус был реальным человеком: найдены "самые убедительные" доказательства

16:23

Евро резко летит вниз, а доллар замедлил рост: новый курс валют на 23 июня

16:22

Желтеют листья на огурцах: что срочно следует сделать, чтобы не остаться без урожая

16:18

Почему 23 июня нельзя купаться в водоемах: какой церковный праздник

16:02

Зачем нужны деньги в холодильнике: простой трюк поможет экономить

16:02

Семь дней для Лукашенко: что означает ультиматум Зеленского и как отреагировала БеларусьВидео

15:58

"На кого похож": Гросу впервые показала лицо мужа и сыночка-копию

15:44

Не "чемоданное настроение": как описать предвкушение путешествия на украинском

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять