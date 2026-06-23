Один знак зодиака притягивает удачу магнитом: назван самый большой оптимист по гороскопу

Каждому из нас знакомы люди, которые словно излучают уверенность в завтрашнем дне. И, скорее всего, они - представители одного знака зодиака.

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Астрологи назвали самый непробиваемый и позитивный знак зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака считается главным оптимистом среди всех остальных

Почему покровительство Юпитера помогает Стрельцам верить в лучшее

Как перенять у огненного знака умение отпускать тотальный контроль

Кто-то в любой ситуации готовится к худшему, а кто-то даже после череды неудач продолжает верить, что всё обязательно сложится наилучшим образом. Астрологи считают, что способность смотреть в будущее с надеждой напрямую связана со знаком зодиака.

Как пишет издание PureWow, если говорить о врождённом оптимизме, то один знак уверенно опережает остальных. И это Стрелец. Откуда берётся неиссякаемая вера в лучшее у представителей этого знака зодиака и чему мы можем научиться у этого солнечного взгляда на жизнь?

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1. Стрельцы умеют плыть по течению.

Знаки зодиака, расположенные на стыке сезонов, астрологи называют мутабельными. Они воплощают изменчивую энергию природы в период перехода от одного времени года к другому. Стрелец приходится на последние дни осени и первые холода зимы, поэтому ему свойственны гибкость, лёгкость и открытость новому.

Путешествие автостопом через всю страну, неожиданное увлечение новой политической идеей или резкая смена профессии — всё это вполне в духе Стрельца. Вместо того чтобы просчитывать каждый шаг, представители этого огненного знака предпочитают действовать по наитию и доверять обстоятельствам.

Астрологи говорят: другим знакам тоже стоит иногда следовать их беззаботному примеру.

"Представьте, что вы проходите прослушивание в любительский театр. После выступления перед режиссёрами и продюсерами вы весь день мысленно прокручиваете свою речь, анализируя каждое слово и каждое выражение лица. Стрелец напомнил бы: важно различать то, что находится в нашей власти, и то, что от нас не зависит. Вы не можете заглянуть в мысли режиссёров и повлиять на их решение. Поэтому нет смысла изводить себя догадками. Отказавшись от иллюзии полного контроля, мы, как и Стрельцы, обретаем свободу", - говорится в сообщении.

Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

2. Стрльцы умеют смеяться над трудностями.

Если вы собираете у себя дома небольшую компанию друзей, то стоит появиться Стрельцу — и обычная встреча мгновенно превращается в настоящую вечеринку. Смелые шутки, захватывающие истории и крепкие коктейли — его фирменный стиль.

Будучи огненным знаком, Стрелец напоминает дым, который свободно плывёт по небу, постоянно меняя очертания. Он не зацикливается на разочарованиях и не задерживается в них надолго. Вместо этого он словно поднимается над ними, сохраняя присущую только ему лёгкую иронию. Если вы переживаете болезненное расставание, ваши друзья-Стрельцы, скорее всего, отпустят пару колких шуток в адрес бывшего партнёра и внезапно вытащат вас на какое-нибудь приключение.

Строить планы и ставить цели важно, но не менее важно помнить: жизненный путь никогда не бывает прямой линией. Как философы зодиака, Стрельцы учат нас принимать абсурдность жизни, смеяться над обидами, красить волосы в фиолетовый цвет или без раздумий прыгать в ледяное озеро.

3. Стрельцы раздвигают границы возможного.

Стрелец находится под покровительством Юпитера — астрологического символа веры, удачи и безграничных возможностей. Недаром Юпитер называют газовым гигантом: сама его природа связана с расширением и ростом. Достаточно вспомнить, что вокруг него вращаются десятки спутников.

Энергия Юпитера проявляется в жажде знаний, когда мы изучаем новый язык; в уверенности в себе, когда берём на себя роль лидера; в духовном развитии, к которому стремимся во время медитации. Стрелец стремится выйти за пределы ограничений, правил и чужих ожиданий. Для него нет ничего невозможного. Простое увлечение растениями может превратиться в дело всей жизни по защите лесов. Уикенд-путешествие способно перерасти в пять лет жизни в Южной Африке. Оптимизм Стрельца рождается из глубокой убеждённости, что любой горизонт достижим.

"Если мы тоже хотим верить в собственные силы так же, как Стрельцы, необходимо учиться укреплять уверенность в себе. Когда одолевают сомнения, полезно напоминать себе о своих достоинствах и о том, почему ваши мечты заслуживают того, чтобы за них бороться. Вы умеете внимательно слушать? Поддержали коллегу, угостив его кофе? Попробуйте написать себе письмо любви и поддержки так, будто обращаетесь к дорогому другу. Перечитывайте его в моменты неуверенности. И, следуя духу Стрельца, не забывайте отмечать свои победы — большие и маленькие", - советуют астрологи.

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Как писал Главред, иногда ностальгия накрывает каждого человека. Мы слушаем музыку, которая нам нравилась в подростковом возрасте, смотрим старые фотографии или вспоминаем свою первую любовь. Ностальгия может успокоить нервы, облегчить боль и даже улучшить здоровье. Но постоянная тоска по "золотым временам" и зацикливание на прошлом мешают нам жить настоящим. Астролог Джейми Райт назвала три знака зодиака, которые не просто часто вспоминают прошлое — они там живут.

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