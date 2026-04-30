Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026

Вы узнаете:
- Когда Весы получат прибыль
- Что заставит сделать ретроградный Плутон
- Что принесут Весам два майских полнолуния
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Весов.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, май обещает быть насыщенным и важным. В этом месяце нас ждет редкое явление — сразу два полнолуния: 1-го и 31-го числа. Полнолуние обычно высвечивает скрытое, приносит кульминацию процессов или подталкивает к принятию ключевых решений.
1 мая — полнолуние во втором доме гороскопа Весов. Этот сектор отвечает за деньги, имущество и самооценку. В районе этой даты (три дня до и три дня после) вы можете завершить крупную сделку, совершить важную покупку или получить новости о зарплате и источниках дохода.
Это время также поднимет вопросы ценностей. Это могут быть материальные ценности - продажа или покупка квартиры, дома, машины, а может быть и личные. Например, осознание своей ценности как специалиста. Также это могут быть физические ценности: ваше самочувствие и энергетические ресурсы.
4 мая Меркурий переходит в восьмой дом гороскопа и начинается период активного общения с банками, налоговой или страховыми компаниями. Возможны новости по алиментам, стипендиям или другим выплатам. Это сектор "чужих денег", поэтому информация может касаться доходов вашего партнера (мужа или жены).
6 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение. Эта планета управляет финансовым сектором, и ее разворот в пятом доме заставит Весов вернуться к нерешенным вопросам вплоть до 16 октября. Пятый дом — это дети, любовь и творчество.
Для детей возможны крупные траты на обучение, детские сады или помощь взрослым детям с жильем.
Для себя: подготовка к беременности или вложения в хобби (покупка аппаратуры, инструментов, спортивного снаряжения). Если вы планируете открытие бизнеса, будьте готовы, что процесс может затянуться до середины октября.
16 мая — новолуние в восьмои доме. Это время для новых финансовых стартов. Появится возможность привлечь инвестора, найти нового бизнес-партнера или подписать выгодный договор. Также вероятны новости об ипотеке, наследстве или кредитах.
18–19 мая — Меркурий и Марс меняют позиции. Меркурий переходит в девятый дом (юридические дела, суды, оформление загранпаспортов), а Марс врывается в ваш финансовый сектор. Май становится максимально "денежным" месяцем. Марс придаст решимости для урегулирования кризисных ситуаций и погашения срочных платежей.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
20 мая Венера входит в десятый дом гороскопа. Планета красоты и малых денег принесет приятные новости в карьере. Это могут быть премии, похвалы от руководства, успешные переговоры или новые контракты. Ваш социальный статус будет укрепляться.
22 мая фокус смещается на путешествия и расширение горизонтов. Вы начнете планировать отпуск, бронировать билеты или оформлять визы.
31 мая — второе полнолуние в третьем доме. Завершение месяца пройдет под знаком общения. Ждите новостей от родственников, соседей или близких друзей. Возможны короткие командировки, переезды или покупка транспорта. Это также время получения новых навыков — вы можете внезапно загореться идеей чему-то научиться.
Кроме того, в мае Сатурн и Нептун находятся в седьмом доме отношений. Сатурн требует честности и серьезного фундамента. Если ваши отношения (как личные, так и деловые) крепкие — они станут еще сильнее. Если же в них была трещина, то планета может разрушить иллюзии. Особое внимание стоит обратить тем Весам, которые родились с 3 по 6 октября или имеет Асцендент или Луну в 9–12 градусах Весов. По словам астролога, Сатурн будет преподавать вам важные уроки партнерства.
Детальный гороскоп для Весов на май 2026 смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
