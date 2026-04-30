Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026

Анна Ярославская
30 апреля 2026, 05:50
Два майских полнолуния высветят важные вопросы. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на май 2026 для Весов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда Весы получат прибыль
  • Что заставит сделать ретроградный Плутон
  • Что принесут Весам два майских полнолуния

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2026 для Весов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, май обещает быть насыщенным и важным. В этом месяце нас ждет редкое явление — сразу два полнолуния: 1-го и 31-го числа. Полнолуние обычно высвечивает скрытое, приносит кульминацию процессов или подталкивает к принятию ключевых решений.

видео дня

1 мая — полнолуние во втором доме гороскопа Весов. Этот сектор отвечает за деньги, имущество и самооценку. В районе этой даты (три дня до и три дня после) вы можете завершить крупную сделку, совершить важную покупку или получить новости о зарплате и источниках дохода.

Это время также поднимет вопросы ценностей. Это могут быть материальные ценности - продажа или покупка квартиры, дома, машины, а может быть и личные. Например, осознание своей ценности как специалиста. Также это могут быть физические ценности: ваше самочувствие и энергетические ресурсы.

4 мая Меркурий переходит в восьмой дом гороскопа и начинается период активного общения с банками, налоговой или страховыми компаниями. Возможны новости по алиментам, стипендиям или другим выплатам. Это сектор "чужих денег", поэтому информация может касаться доходов вашего партнера (мужа или жены).

6 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение. Эта планета управляет финансовым сектором, и ее разворот в пятом доме заставит Весов вернуться к нерешенным вопросам вплоть до 16 октября. Пятый дом — это дети, любовь и творчество.

Для детей возможны крупные траты на обучение, детские сады или помощь взрослым детям с жильем.

Для себя: подготовка к беременности или вложения в хобби (покупка аппаратуры, инструментов, спортивного снаряжения). Если вы планируете открытие бизнеса, будьте готовы, что процесс может затянуться до середины октября.

16 мая — новолуние в восьмои доме. Это время для новых финансовых стартов. Появится возможность привлечь инвестора, найти нового бизнес-партнера или подписать выгодный договор. Также вероятны новости об ипотеке, наследстве или кредитах.

18–19 мая — Меркурий и Марс меняют позиции. Меркурий переходит в девятый дом (юридические дела, суды, оформление загранпаспортов), а Марс врывается в ваш финансовый сектор. Май становится максимально "денежным" месяцем. Марс придаст решимости для урегулирования кризисных ситуаций и погашения срочных платежей.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 мая Венера входит в десятый дом гороскопа. Планета красоты и малых денег принесет приятные новости в карьере. Это могут быть премии, похвалы от руководства, успешные переговоры или новые контракты. Ваш социальный статус будет укрепляться.

22 мая фокус смещается на путешествия и расширение горизонтов. Вы начнете планировать отпуск, бронировать билеты или оформлять визы.

31 мая — второе полнолуние в третьем доме. Завершение месяца пройдет под знаком общения. Ждите новостей от родственников, соседей или близких друзей. Возможны короткие командировки, переезды или покупка транспорта. Это также время получения новых навыков — вы можете внезапно загореться идеей чему-то научиться.

Кроме того, в мае Сатурн и Нептун находятся в седьмом доме отношений. Сатурн требует честности и серьезного фундамента. Если ваши отношения (как личные, так и деловые) крепкие — они станут еще сильнее. Если же в них была трещина, то планета может разрушить иллюзии. Особое внимание стоит обратить тем Весам, которые родились с 3 по 6 октября или имеет Асцендент или Луну в 9–12 градусах Весов. По словам астролога, Сатурн будет преподавать вам важные уроки партнерства.

Детальный гороскоп для Весов на май 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять