Один знак зодиака ждет очень мощное событие: гороскоп на февраль 2026

Козерогов ждут значительные изменения в сферах отношений, финансов, личного развития, а также дома и семьи.

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на февраль 2026 года для представителей знака зодиака Козерог.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 1 февраля в восьмом доме гороскопа. Это финансовый сектор: чужие деньги и ресурсы, зарплата мужа или жены. Будут актуальны такие вопросы: завещание, страховки, кредиты, алименты, стипендия. Ждите новостей, связанных с деньгами. Также это могут быть общие деньги, общий бизнес, партнёрство.

15 февраля Сатурн (управитель Козерога), меняет знак и на два года входит в четвёртый дом гороскопа. Сатурн — это дисциплина, закон. Вам понадобится оформлять какие-то документы на место жительства, получать визы, регистрации. Эти процессы могут продлиться два года - до апреля 28-го. Вы будете вынуждены жить по чужим правилам и будете чувствовать ответственность, обязательства. Сатурн ещё может давать ремонт.

20 февраля Нептун с Сатурном соединятся — будет точное соединение в нулевом градусе вашего четвёртого дома гороскопа. Нулевые градусы - самые сильные в гороскопе каждого знака. И то, что они там соединяются и закладывают цикл очень надолго. У Нептуна с Сатурном — 36-летний цикл, они редко соединяются, то есть произойдет что-то очень мощное. Это может быть начало новой семьи, покупка недвижимости, где вы будете долго жить, иммиграция, получение новых документов.

"Что-то такое очень важное и мощное, у вас начнётся новый этап в районе 20 февраля", - подчеркнула астролог.

17 февраля — солнечное затмение во втором доме денег, доходов, ценностей, приобретений и вашей самооценки. Козероги выйдут на новый финансовый уровень. Это может быть новая работа, повышение, новый бизнес, ценное приобретение (квартира, дом или машина).

С 17 февраля по 3 марта начнется коридор затмений. В этот период нежелательно подписывать важные документы, делать плановые операции или принимать очень важные, судьбоносные решения.

По словам Перл, новый цикл затмений продлится полтора года. В июле сдвинутся кармические узлы в ваши финансовые дома на полтора года. Тема финансов будет очень важна. Вы будете полностью перестраивать свою финансовую систему.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Заканчивается у нас февраль ретроградным Меркурием - с 26 февраля по 20 марта в третьем доме гороскопа.

"Ретро-Меркурий как будто решил сделать шаг назад и ещё раз приоткрыть дверь в прошлое. Он проверит ваши связи, звонки, встречи. Как будто вы что-то будете переделывать, нужно будет еще раз встретиться с кем-то, ещё раз переговорить, позвонить кому-то, кого давно не видели, или переучиться", - отметила астролог.

Гороскоп для Козерогов на февраль 2026 от Анжелы Перл смотрите на видео:

