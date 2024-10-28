Одиночество им не страшно: ТОП-3 знака зодиака, которые стремятся к свободе

Эти знаки обладают внутренней силой, которая позволяет им не бояться одиночества и ценить время, проведенное наедине.

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Какие знаки зодиака любят побыть в одиночестве / коллаж: Главред, фото: скриншот instagram firs_ph, pexels

О чем идет речь:

Почему стрельцам важна взаимная любовь

Как скорпионы видят любовь

Что может вызвать недовольство у дев

Найти идеального партнера непросто, ведь каждый имеет свои особенности характера. Однако среди знаков зодиака есть те, кто счастливы оставаться наедине. Даже в отношениях они ценят свободу и независимость, объясняют астрологи Collective World.

Стрелец

Стрельцы идеалистично относятся к любви, мечтая о романтике, свиданиях и путешествиях. В то же время они нуждаются в личном пространстве и лучше выберут одиночество, чем отношения без общих интересов. Они готовы долго ждать, пока не встретят "своего" человека.

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Скорпион

Скорпионы прямолинейны и не тратят время на мелочи, такие как романтические эмоджи или длинные переписки, что может отпугнуть более чувствительных людей.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Они ценят честность и предпочитают прямые отношения, а часто остаются наедине, не соглашаясь на компромиссы.

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Дева

Девы отличаются высокими ожиданиями, часто замечают недостатки, что может вызвать конфликты.

Они заняты, постоянно совершенствуются и наслаждаются временем наедине, которое позволяет обдумывать важные вещи и определять свои истинные желания.

Также Главред рассказал, какие знаки зодиака взлетят на вершину в ноябре.

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