Одиночеству пришел конец: каким ТОП-5 знакам сентябрь принесет любовь

Астрологи назвали тех счастливчиков, кто получит шанс на новые отношения в сентябре.

Кто знает свою любовь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Сентябрь станет особенным месяцем для пяти знаков зодиака. Астрологи обещают им шанс оставить одиночество в прошлом и встретить человека, который подарит настоящие чувства. Этот период может стать началом истории, которая изменит всю жизнь, пишет Главред со ссылкой на РБК-Украина.

Весы

Весов ждет неожиданная встреча с человеком, который с первых минут покажется родной душой. Вы почувствуете странную легкость и близость, будто давно знали друг друга. Не отказывайтесь от новых знакомств и приглашений, именно там вас ждет любовь.

Лев

Для Львов сентябрь станет месяцем романтики и новых знакомств. Ваш шарм и внутренняя энергия будут привлекать взгляды, а любое путешествие или даже рабочая поездка может завершиться судьбоносным знакомством. Не бойтесь быть спонтанными - это поможет встретить особенного человека.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Близнецы

Близнецы почувствуют волну флирта и легких увлечений. В вашем окружении появится человек, который разделит ваши интересы и жажду приключений. Прислушайтесь к новым контактам среди друзей, именно там может быть ваша вторая половинка.

Стрелец

Для Стрельцов сентябрь принесет неожиданные события в личной жизни. Символические знаки и маленькие совпадения подтолкнут вас к знакомству, которое окажется судьбоносным. Ваша открытость и инициатива помогут построить искренние и теплые отношения.

Рыбы

Для Рыб начинается время гармонии и вдохновения. Встреча с будущим партнером может случиться в совершенно обыденном месте или на событии, связанном с творчеством. Достаточно лишь быть открытыми, чтобы началась история, которая докажет: судьбу не обойти.

