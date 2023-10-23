"Они все там лягут": астролог назвала дату, когда война завершится разгромом оккупантов

Астролог рассказала, когда завершится война в Украине и чего ждать в 2024 году.

https://horoscope.glavred.info/oni-vse-tam-lyagut-astrolog-nazvala-datu-kogda-voyna-zavershitsya-razgromom-okkupantov-10510552.html Ссылка скопирована

Когда закончился война в Украине / Коллаж Главред, фото facebook.com/JointForcesCommandAFU, скриншот с видео

Война в Украине продлится еще минимум 4 месяца. Как говорит астролог Яна Пасынкова, ближайшие 2 месяца могут изменить ход войны в Украине навсегда.

"Главное этой зимой - это может быть прекращения обстрелов. Это сейчас будет зависеть от следующих 2 месяцев и мировых событий. Ближайшие 2 месяца могут изменить ход войны в Украине навсегда. Причем в очень хорошем направлении произойдут изменения", - говорит астролог.

Кто такая Яна Пасынкова Яна Пасынкова - таролог, победительница 15-го сезона Битвы экстрасенсов. Часто делает разбор вопросов на Таро, которые волнуют каждого украинца. Имеет собственный канал на YouTube. видео дня

Астролог Яна Пасынкова говорит, что Украина получает мощную технику от Скандинавских стран.

Также рассказала, что происходит на Купянско-Лиманском направлении.

"Купянск будет сначала подавлен, а затем освобожден. Это будет окончательно и навсегда", - добавила астролог.

Пасынкова отметила, что новое наступления со стороны России на Харьковщине может быть только при одном условии.

"Если Харьковщину предадут со стороны власти", - говорит астролог.

Как повлияли ракеты ATACMS на поле боя для украинских военных

"Нашим ребятам стало намного легче. Это спасет жизни очень многих, десятков, сотен наших ребят. Это поможет нам быстрее отбить врага и отменить и сломать его планы", - добавила астролог.

Что происходит на Бахмутском направлении

"Возле Бахмута держится все на волоске. Оккупанты ждут укрепления и не могут идти назад или вперед. Они заблокированы. К сожалению, своей помощи с воздуха они дождутся, но в следующей фазе боя, которая называется: "Надо ножками уйти" они проигрывают и там ложатся", - говорит астролог.

Когда завершится война в Украине

Астролог рассказала, удастся ли завершить войну в следующем году.

"Минимум 4 месяца будет еще продолжаться война, дальше будет новый поворот", - добавила астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.