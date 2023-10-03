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"Останетесь ни с чем": астролог рассказал, как не потерять деньги в октябре

Сергей Кущ
3 октября 2023, 02:02
Астролог прогнозирует, что в октябре 2023-го люди будут тратить деньги весьма аккуратно, станут более экономны.
Астролог рассказал, как не потерять деньги в октябре
Астролог рассказал, как не потерять деньги в октябре / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Финансовая тема в октябре 2023 года будет определяться Венерой в Деве. После долгого прохождения по знаку Льва 9 октября Венера покинет этот знак зодиака и перейдёт в Деву, потому удача в любви и финансовых делах покинет Льва и придёт к Деве.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог прогнозирует, что в октябре 2023-го люди будут тратить деньги весьма аккуратно, станут более экономны.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

"Большая эйфория от трат, которая наблюдалась при Венере во Льве, сойдёт на нет. Кстати, мы это прочувствуем и на помощи Украине: если раньше нам выделяли пипеточную помощь оружием, то теперь будет пипеточная помощь деньгами, при этом будет жёсткий контроль, следить будут за каждым пенни. Всё это обусловлено тем, что Венера в Деве очень скрупулёзная и бережёт каждую копейку", - заявил Росс.

Также он отметил, что будет сложный и транзит Венеры и Сатурна 10 октября. Вблизи этой даты нужно быть осторожнее с деньгами и не начинать никаких важных финансовых дел. В этот день могут обмануть на деньги.

"Также 10 октября не стоит делать никаких важных покупок, особенно следует воздержаться от приобретения недвижимости. Если вложить деньги в строительство 10 октября, оно может быть заморожено, и вы останетесь ни с чем. Потому никаких долгосрочных покупок совершать не стоит", - подытожил астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео прогноза астролога Влада Росса на октябрь:

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