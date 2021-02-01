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От оттепели до морозов: астролог рассказал, какой будет погода в феврале

1 февраля 2021, 06:33

Влад Росс призвал не надееться на раннюю весну в этом году.

погода, зима, оттепель
По словам астролога, в феврале Украину еще потерроризируют морозы до -10 / УНИАН

Февраль в этом году обещает быть нестабильным – с большими перепадами температуры и колебаниями от оттепели до морозов. А потому рассчитывать на раннюю весну не стоит. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, погоду в этом месяце во многом будет определять Меркурий.

"Меркурий в середине февраля станет ретроградным, что может принести нам те же погодные условия, что были в январе, после перехода в попятное движение. К тому же, Меркурий будет в Водолее, а Водолей указывает на перепады температуры", – отметил Влад Росс.

Читайте такжеСиноптики изменили прогноз погоды на февраль 2021По прогнозу астролога, первая половина февраля, вплоть до новолуния 12-го числа, может быть теплой, а вот после этой даты погода начнет меняться, и вновь ударят морозы.

"Похоже, что это не будут 20-градусные морозы, как в январе, однако к –10 градусам рекомендую быть готовыми", – уточнил Росс.

В любом случае, пока что нет оснований ждать ранней весны в этом году и скорого тепла – февраль будет с большими температурными перепадами и колебаниями от оттепели до морозов, резюмировал Влад Росс.

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