"Перелом в нашу сторону": астролог назвал сроки победы Украины в войне

/ УНИАН

В июне на фронте еще будет наблюдаться сложная ситуация, поскольку поставки оружия от стран Запада сейчас на уровне 10% от количества, необходимого ВСУ для достижения паритета со страной-террористом РФ.

Как подчеркнул известный астролог Влад Росс в эфире Апостроф TV, во второй половине июля - начале августа белая Луна - ангел-хранитель Украины - в натальной карте сойдется с украинским народом, из-за чего и произойдет переломный момент в полномасштабной войне в пользу Украины.

"А белая Луна – ангел-хранитель Украины, я бы сказал, планета, которая связана с семилетним циклом – есть какое-то божественное провидение – сойдется с народом Украины в натальной карте во второй половине июля – в августе. И будет перелом в сторону нашей страны. Мой прогноз таков: июнь горячий, жесткий, упорный, оказывающий сопротивление, но победа близка", - спрогнозировал он.

Он также дал прогноз по возможным срокам окончания войны РФ против Украины.

"Во второй половине июля – в августе, особенно если случится в России дефолт, всем станет понятно, кто в конце концов приблизит свою победу к осени этого года. Но я думаю, что война раньше ретроградности Марса – это ноябрь – не закончится. жаль, да. Будем ждать осени", - добавил Росс.

Читайте также"России будет хана": таролог дал прогноз насчет угрозы ядерного удара по Украине

Ранее сообщалось о том, что существует угроза нанесения российскими оккупантами тактического ядерного удара по Украине, заявил нумеролог и таролог, предсказатель Вадим.

Угроза стратегического ядерного удара является шантажом со стороны РФ.

Читайте еще: