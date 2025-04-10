Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

Полнолуние 13 апреля произойдет в 03:33 по киевскому времени и принесет много сюрпризов разным знакам зодиака.

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Чего ждать в Полнолуние 13 апреля - гороскоп для каждого знака / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

Полнолуние в апреле произойдет 13.04.2025 года в знаке Весов. Астролог Анжелика Витренко рассказала Главреду, какие знаки зодиака будут купаться в счастье в это Полнолуние 13 апреля.

Также астролог составила эксклюзивный гороскоп на 13 апреля для каждого знака зодиака по Ведической системе Джйотиш.

Гороскоп на 13 апреля для каждого знака зодиака

Овен: Луна в 7 сфере вашего гороскопа - это время для переоценки ваших отношений с супругом или деловыми партнерами.

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Телец: Луна в 6 сфере вашего гороскопа - обратите внимание на своё здоровье! Возможно, пришло время внести изменения в распорядок дня.

Близнецы: Луна в 5 сфере вашего гороскопа - это благоприятное время для творческих проектов, финансах, романтики или уделите время детям.

Рак: Луна в 4 сфере вашего гороскопа - возможно, вы задумаетесь о переезде или о смене автомобиля.

Лев: Луна в 3 сфере вашего гороскопа - это благоприятное время для начала новых учебных проектов или планирования недолгих путешествий.

Дева: Луна во 2 сфере вашего гороскопа - пересмотрите свои финансовые планы и бюджет.

Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Весы: Луна в 1 сфере вашего гороскопа - это время для личных преобразований, переоценки целей.

Скорпион: Луна в 12 сфере вашего гороскопа - уделите внимание внутреннему самоанализу, возможно пришло время отпустить прошлые обиды.

Стрелец: Луна в 11 сфере вашего гороскопа - это благоприятный период для расширения круга общения и пересмотра своих долгосрочных целей.

Козерог: Луна в 10 сфере вашего гороскопа - возможно, вы задумаетесь о смене профессионального направления.

Водолей: Луна в 9 сфере вашего гороскопа - подходящее время для планирования дальних поездок или обучения.

Рыбы: Луна в 8 сфере вашего гороскопа - возникнут вопросы, связанные с финансированием.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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