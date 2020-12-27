Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы

В среду есть угроза мошенничества, предупредила астролог / Reuters

Последнее полнолуние 2020 будет в среду, 30 декабря, рано утром – в 5:27 по киевскому времени, однако его влияние распространится и на следующий день.

Астролог Юлия Погорельченко сообщила Главреду, чего опасаться, чем заняться и от каких дел лучше отказаться.

По словам эксперта, 30-31 декабря будет повышен эмоциональный фон.

Полнолуние в декабре 2020 года – астролог назвала главные угрозы:

Мошенничество;

Обманы;

Иллюзии;

Непонимание.

Полнолуние в декабре – чем посоветовала заняться эксперт:

Приводить в порядок дом и себя;

Навещать родных;

Общаться и делиться с родными энергией семьи и единства.

Полнолуние – декабрь 2020 года – чем не стоит заниматься:

Покупать подарки;

Заниматься финансовым планированием;

Идти на первое свидание – обеспечено разочарование;

Давать в долг.

Ознакомиться с астропрогнозами Юлии Погорельченко можно на ее странице в Instagram.