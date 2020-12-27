Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы

В декабрьское полнолуние нельзя давать в долг, подчеркнула эксперт.
Последнее полнолуние 2020 будет в среду, 30 декабря, рано утром – в 5:27 по киевскому времени, однако его влияние распространится и на следующий день.
Астролог Юлия Погорельченко сообщила Главреду, чего опасаться, чем заняться и от каких дел лучше отказаться.
По словам эксперта, 30-31 декабря будет повышен эмоциональный фон.
Полнолуние в декабре 2020 года – астролог назвала главные угрозы:
- Мошенничество;
- Обманы;
- Иллюзии;
- Непонимание.
Полнолуние в декабре – чем посоветовала заняться эксперт:
- Приводить в порядок дом и себя;
- Навещать родных;
- Общаться и делиться с родными энергией семьи и единства.
Полнолуние – декабрь 2020 года – чем не стоит заниматься:
- Покупать подарки;
- Заниматься финансовым планированием;
- Идти на первое свидание – обеспечено разочарование;
- Давать в долг.
Ознакомиться с астропрогнозами Юлии Погорельченко можно на ее странице в Instagram.
Автор: Екатерина Присяжнюк