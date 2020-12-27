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Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы

27 декабря 2020, 08:37

В декабрьское полнолуние нельзя давать в долг, подчеркнула эксперт.

Астролог предупредила, что в среду есть угроза мошенничества – Полнолуние декабрь 2020
В среду есть угроза мошенничества, предупредила астролог / Reuters

Последнее полнолуние 2020 будет в среду, 30 декабря, рано утром – в 5:27 по киевскому времени, однако его влияние распространится и на следующий день.

Астролог Юлия Погорельченко сообщила Главреду, чего опасаться, чем заняться и от каких дел лучше отказаться.

По словам эксперта, 30-31 декабря будет повышен эмоциональный фон.

Полнолуние в декабре 2020 года – астролог назвала главные угрозы:

  • Мошенничество;
  • Обманы;
  • Иллюзии;
  • Непонимание.

Полнолуние в декабре – чем посоветовала заняться эксперт:

  • Приводить в порядок дом и себя;
  • Навещать родных;
  • Общаться и делиться с родными энергией семьи и единства.

Полнолуние – декабрь 2020 года – чем не стоит заниматься:

  • Покупать подарки;
  • Заниматься финансовым планированием;
  • Идти на первое свидание – обеспечено разочарование;
  • Давать в долг.

Ознакомиться с астропрогнозами Юлии Погорельченко можно на ее странице в Instagram.

полнолуние полнолуние 2020 Юлия Погорельченко
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