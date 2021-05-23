Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь

Новая фаза Луны наступит в конце мая. Астролог посоветовала, чему стоит посвятить время полнолуния.
Астролог Юлия Погорельченко сообщила, когда полнолуние в мае 2021 года наступит по киевскому времени, и сказала, как можно изменить свою жизнь.
Луна станет полной в среду, 26 мая, в 14:15, рассказала эксперт Главреду и отметила, что спутник Земли округлится в знаке Зодиака Стрелец.
Собеседница отметила, что во время полнолуния все живое наполняется энергией, растения начинают лучше расти, и у людей появляется больше сил.
Погорельченко сказала, что в полнолуние 26 мая 2021 года можно выбрать новых наставников.
"…Мы можем пересмотреть своих гуру и выбрать новых, кто-то уйдет из вашего поля зрения, появятся новые учителя. Помните, что это не только какие-то известные личности, но и люди из круга общения", – подчеркнула она.
Астролог добавила, что в период полной Луны можно сделать мощный рывок вперед в своих делах.
Эксперт также дала ряд советов на полнолуние в мае месяце:
- Необходимо проявлять терпимость к близким людям, поскольку эмоции могут быть бурными;
- Энергию стоит направить на активные игры;
- Отличное время для прогулок на свежем воздухе;
- Не стоит планировать что-то важное, поскольку планы могут сорваться;
- Лучше не проводить плановые операции;
- Сложную информацию стоить воспринимать легко и по-новому.
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Полнолуние
Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, пишет Википедия.
В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.