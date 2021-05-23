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Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь

23 мая 2021, 21:14

Новая фаза Луны наступит в конце мая. Астролог посоветовала, чему стоит посвятить время полнолуния.

Луна округлится днем 26 мая
Луна станет полной днем 26 мая / Reuters

Астролог Юлия Погорельченко сообщила, когда полнолуние в мае 2021 года наступит по киевскому времени, и сказала, как можно изменить свою жизнь.

Луна станет полной в среду, 26 мая, в 14:15, рассказала эксперт Главреду и отметила, что спутник Земли округлится в знаке Зодиака Стрелец.

Собеседница отметила, что во время полнолуния все живое наполняется энергией, растения начинают лучше расти, и у людей появляется больше сил.

Погорельченко сказала, что в полнолуние 26 мая 2021 года можно выбрать новых наставников.

"…Мы можем пересмотреть своих гуру и выбрать новых, кто-то уйдет из вашего поля зрения, появятся новые учителя. Помните, что это не только какие-то известные личности, но и люди из круга общения", – подчеркнула она.

Астролог добавила, что в период полной Луны можно сделать мощный рывок вперед в своих делах.

Эксперт также дала ряд советов на полнолуние в мае месяце:

  • Необходимо проявлять терпимость к близким людям, поскольку эмоции могут быть бурными;
  • Энергию стоит направить на активные игры;
  • Отличное время для прогулок на свежем воздухе;
  • Не стоит планировать что-то важное, поскольку планы могут сорваться;
  • Лучше не проводить плановые операции;
  • Сложную информацию стоить воспринимать легко и по-новому.

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Полнолуние

Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, пишет Википедия.

В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.

Юлия Погорельченко полнолуние 2021
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