Полнолуние в мае принесет 3 знакам зодиака грандиозный успех: гороскоп для каждого

12 мая 2025 года состоится Полнолуние в знаке Скорпион. Как рассказала Главреду астролог Анжелика Витренко, несколько знаков зодиака ждет успех.
Полнолуние в мае особенное. Именно в мае называют Цветочное полнолуние, посколько оно сопровождается редкой особенностью - микролунием.
Гороскоп на Полнолуние 12 мая для каждого знака зодиака
- Овен - возможны сильные переживания, связанные с финансами, долгами, кредитами.
- Телец - отношения выходят на первый план. Завершение незавершенных эмоциональных историй.
- Близнецы - время заботы о здоровье. Настройтесь на внутреннюю дисциплину.
- Рак - подходящее время для завершения проекта или отпускания былых ожиданий в любви.
- Лев - возможны инсайты связанные с вашим прошлым. Уделите внимание близким.
- Дева - интенсивное общение, внутренний диалог. Хорошее время для работы с мышлением, убирать ментальный шум.
- Весы - возможен финансовый сдвиг - отпустите то, что уже не даёт роста.
- Скорпион - полнолуние в вашем знаке мощный момент личной трансформации. Эмоциональное освобождение, перезагрузка.
- Стрелец - хорошее время для духовных практик и отпускания обид.
- Козерог - важен круг общения и социальная сфера. Завершение проектов или пересмотр целей в группе.
- Водолей - статус, карьерные вопросы выйдут на первый план.
- Рыбы - время для обучения или путешествий.
Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Что нельзя делать в Полнолуние 12 мая - ТОП 5 запретов
- Нельзя начинать новые отношения - эксперты говорят, они обречены на провал
- Нельзя принимать важные делать в Полнолуние - можете все потерять
- Нельзя в Полнолуние убирать в доме
- Нельзя в Полнолуние начинать новые дела и подписывать важные документы
- Нельзя в Полнолуние заводить домашних животных
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред