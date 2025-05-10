Полнолуние в мае принесет 3 знакам зодиака грандиозный успех: гороскоп для каждого

Что нельзя делать в Полнолуние 12 мая и какие знаки зодиака ждет успех рассказала астролог.

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Полнолуние в мае - что ждет каждого / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

12 мая 2025 года состоится Полнолуние в знаке Скорпион. Как рассказала Главреду астролог Анжелика Витренко, несколько знаков зодиака ждет успех.

Полнолуние в мае особенное. Именно в мае называют Цветочное полнолуние, посколько оно сопровождается редкой особенностью - микролунием.

Гороскоп на Полнолуние 12 мая для каждого знака зодиака

Овен - возможны сильные переживания, связанные с финансами, долгами, кредитами.

- возможны сильные переживания, связанные с финансами, долгами, кредитами. Телец - отношения выходят на первый план. Завершение незавершенных эмоциональных историй.

- отношения выходят на первый план. Завершение незавершенных эмоциональных историй. Близнецы - время заботы о здоровье. Настройтесь на внутреннюю дисциплину.

- время заботы о здоровье. Настройтесь на внутреннюю дисциплину. Рак - подходящее время для завершения проекта или отпускания былых ожиданий в любви.

- подходящее время для завершения проекта или отпускания былых ожиданий в любви. Лев - возможны инсайты связанные с вашим прошлым. Уделите внимание близким.

- возможны инсайты связанные с вашим прошлым. Уделите внимание близким. Дева - интенсивное общение, внутренний диалог. Хорошее время для работы с мышлением, убирать ментальный шум.

- интенсивное общение, внутренний диалог. Хорошее время для работы с мышлением, убирать ментальный шум. Весы - возможен финансовый сдвиг - отпустите то, что уже не даёт роста.

- возможен финансовый сдвиг - отпустите то, что уже не даёт роста. Скорпион - полнолуние в вашем знаке мощный момент личной трансформации. Эмоциональное освобождение, перезагрузка.

- полнолуние в вашем знаке мощный момент личной трансформации. Эмоциональное освобождение, перезагрузка. Стрелец - хорошее время для духовных практик и отпускания обид.

- хорошее время для духовных практик и отпускания обид. Козерог - важен круг общения и социальная сфера. Завершение проектов или пересмотр целей в группе.

- важен круг общения и социальная сфера. Завершение проектов или пересмотр целей в группе. Водолей - статус, карьерные вопросы выйдут на первый план.

- статус, карьерные вопросы выйдут на первый план. Рыбы - время для обучения или путешествий.

Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события. видео дня

Что нельзя делать в Полнолуние 12 мая - ТОП 5 запретов

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