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Полнолуние в Скорпионе затронет 4 знака: кому придется попрощаться с иллюзиями

Даяна Швец
11 мая 2025, 02:20
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Мощное полнолуние в Скорпионе будет способствовать раскрытию скрытых истин, изменениям, очищению и завершению.
знаки зодиака, гороскоп, астрология
Полнолуние раскроет истинные потребности некоторых знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Как поможет полнолуние некоторым знакам:

  • Скорпионы отпустят застарелые страхи и потребность контроля, чтобы понять, кому доверять
  • Тельцы осознают, где уступали свою правду, что поможет разорвать токсичные связи
  • Львы познают правду о доме, семье и безопасности, освобождаясь от навязанных ожиданий

12 мая 2025 года нас ждет чрезвычайно сильное полнолуние в Скорпионе, которое станет толчком к глубоким изменениям. Астрологи Collective World, на которых ссылается Главред рассказывают, что это идеальный момент для очищения, завершения старых циклов и смелого взгляда на скрытую правду.

Что делает это полнолуние в Скорпионе уникальным?

Луна в Скорпионе способствует очищению от иллюзий. А соединение с Ураном, который сейчас находится в Тельце, усиливает влияние неожиданных изменений и сдвигов.

видео дня

Это время, когда Вселенная буквально "выбрасывает" все лишнее, чтобы освободить пространство для настоящего.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Кому этот период станет наиболее эмоционально насыщенным?

Для каких знаков зодиака наступило время перемен и очищения:

  • Скорпион. Это полнолуние коснется вас особенно сильно. Все, что вы тщательно скрывали - страхи, сомнения, потребность все контролировать - выйдет наружу. Это может быть непросто, но именно через кризис происходит глубокое обновление. Ваша задача - отпустить привычки, которые больше не служат вам, и начать строить доверие к себе и окружающим.
  • Телец. Для Тельцов это период переоценки близких связей. Вы наконец увидите, где жертвовали собой ради "мирного сосуществования", даже если это вредило вам. Время оборвать ограничивающие связи и сделать шаг в сторону честных, полноценных отношений.
  • Лев. Полнолуние затронет темы семьи, дома и вашей внутренней безопасности. Возможно, придется пересмотреть старые представления, навязанные еще с детства. Вы сможете отпустить идею, что всегда должны быть "сильным", и научитесь жить в гармонии с собой, а не только для впечатления других.

Также астрологи прогнозируют, что май 2025 года изменит жизнь 4 знаков.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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