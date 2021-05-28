Пополнит ряды неудачников месяца: гороскоп для Девы на июнь 2021

Астролог предупредил Дев о неудачном периоде в июне / Анастасия Олейникова для Главреда

В начале лета с Девой случится нечто, что позволит ей усмотреть в происходящих событиях руку провидения. Обычно представители этого знака Зодиака видят свою жизнь как череду последовательных свершений, достигнутых упорным и кропотливым трудом. И на протяжении всей весны Дева была склонна именно к такому пути реализации собственных идей. Однако в июне все будет иначе – месяц грядет не самый благополучный. Июнь 2021-го будет сложным периодом для Девы.

На фоне неудачных стечений обстоятельств в июне Дева начнет проявлять несвойственную ей импульсивность. Ее поведение, с одной стороны, будет наполнено оптимизмом, с другой – ошибками. Казалось бы, Дева проявит недюжинный талант и достигнет некоторых успехов, однако, вместе с тем, она может повергнуть в шок всех окружающих. Потому среди прочего Деве важно держать себя в руках, в частности, не напиваться.

Читайте такжеАстрологи раскрыли, как покорить ДевВ июне Дева не будет изменять себе и будет последовательно выполнять свои обязательства в сфере деловых интересов и материальных отношений. При этом время от времени она будет склонна к тому, что, слегка отстранившись от дел, будет позволять обстоятельствам бесконтрольно влиять на ее жизнь. С точки зрения самой Девы, это будет вызовом рациональности. Однако в итоге это приведет к появлению в ее судьбе неких людей, которые полностью преобразуют и внутренний мир Девы, и условия ее существования. По крайней мере, Дева находится на острие тау-квадрата затмения между Стрельцом и Близнецами и в оппозиции к Юпитеру, потому важные люди в июне точно войдут в жизнь Девы.

Деве предстоит окунуться в непривычные ситуации в этом месяце. Если она отправится в отпуск, то отдых ей предстоит весьма необычный: она может отправиться на острова или в другие новые необычные места – это будет такой отдых, какого у Девы никогда не было, и на который она раньше никогда не отваживалась. Может быть, вдруг впервые в жизни Дева захочет прыгнуть с парашютом.

В любом случае, Дева переживет какой-то стресс, который существенно повысит ее тонус и позволит на многие вещи собственной жизни взглянуть под новым углом.

В июне Деве следует обратить внимание на необходимость прояснения отношений с близкими людьми – ей необходимо отделить истинную любовь от простого увлечения, настоящую дружбу от ни к чему не обязывающих приятельских контактов. Лучше всего разобраться с этим в начале месяца, потому что в конце ей понадобится все расположение и преданность истинных друзей и любимых – как раз в это время над головой Девы могут сгуститься тучи, и только надежные люди смогут защитить ее от вероятной бури.

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