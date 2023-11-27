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Последнее испытание года: три знака зодиака испытают неудачи в декабре

Елизавета Бельмас
27 ноября 2023, 22:25обновлено 27 ноября, 22:57
Астрологи рассказали, кого из знаков зодиака еще ожидают испытания до конца года.
Три знака зодиака испытают неудачи в декабре
Три знака зодиака испытают неудачи в декабре / коллаж: Главред, фото: скриншот инстаграм lazarevich, pexels

В декабре некоторые знаки зодиака столкнутся с рядом препятствий и задач. Вселенная намеренно создает нам эти трудности, чтобы способствовать нашему личному развитию и росту. Эксперты по звездам составили гороскоп на декабрь 2023 и рассказали, кому будет "не сладко".

Гороскоп на декабрь - самоанализ

Этот месяц побуждает Рыб к глубокому самоанализу в свою истинную сущность. В центре внимания будет раскрытие различных ролей, которые вы воплощаете, и разных личностей, которые вы проявляете. Не стесняйтесь экспериментировать с различными аспектами своего существа, но не чувствуйте себя обязанным придерживаться определенной идентичности. Используйте свою находчивость и воздержитесь от принятия импульсивных решений, чтобы пройти непростой период самоанализа с пользой.

Гороскоп на декабрь - мрачная реальность

Предстоящий месяц обещает открыть неизведанные территории, ожидающие исследования.Когда однообразие и ограничения угрожают омрачить вашу реальность, пришло время встряхнуть ситуацию и пойти на продуманный риск. Расширьте свою систему убеждений, особенно в отношении себя и окружающего мира. Чтобы по-настоящему понять, чего вы хотите достичь, важно признать широкий спектр возможностей, которые ждут исследования. Охватите необъятность мира и прыгните в неизведанное.

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Гороскоп на декабрь - встреча со страхами

В этом месяце вы можете столкнуться со своими самыми глубокими страхами. Эти страхи могут проявляться в ваших отношениях и в восприятии своей силы. Однако космос призывает вас восстановить контроль, установив четкие границы и используя свою волю. Иногда, чтобы испытать чувство свободы, нужно отпустить бремя, которое вас тяготит.

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