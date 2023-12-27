'Страсти и новые знакомства': астролог раскрыл, что принесет январь 2024 года

Не стоит ждать в январе 2024 года страстей во взаимоотношениях с противоположным полом.

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Любовный гороскоп на 2024 год / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Январь 2024 года будет месяцем энергетического подъема и всплеска. Очень сильным в это время будет влияние планеты Плутон, которая изменит знак зодиака и соединится с Солнцем. Астролог Влад Росс для Главреда дал прогноз на январь 2024 года в сфере любви и отношений.

Астролог рассказал, что не стоит ждать в январе 2024 года страстей во взаимоотношениях с противоположным полом. Знакомства и флирт будут приобретать нотки официальности.

"23-31 января реальные дела, практическая помощь и поддержка принесут больше шансов на завоевание понравившегося человека, чем красивые слова и пустые обещания", - отметил Росс.

Январь - это прекрасное время для выстраивания серьезных отношений. Те, кто давно хотел создать семью, получат такой шанс. Очень перспективные знакомства будут в последние недели месяца. Потенциальные партнеры будут оценивать друг друга с позиции статуса, в том числе, уровня доходов.

Гороскоп на январь-2024 говорит о том, что отношения потребуют вложения времени и сил.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса на январь 2024 года:

Кто такой Влад Росс Влад Росс-украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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