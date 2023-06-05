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Ракетные удары, трагедии и террор: назван самый тяжелый месяц лета 2023 для Украины

Мария Тупик
5 июня 2023, 17:40 обновлено 5 июня, 18:13
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Астрологи предупредили о решающем месяце для Украины и назвали очень опасный день в июне.
Гороскоп для Украины на лето 2023
Гороскоп для Украины на лето 2023 / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Война будет продолжаться все лето в Украине. Тяжелый период ракетных атак не прекращается.

Как говорит астролог Яна Тимощук, будут неприятные новости для столицы Украины.

"Карты показывают очень плохие новости для людей. Страдать будут больше дети и женщины. Происходит большая эмоциональная нагрузка. Будут определятся какие-то важные решения в Киеве", - говорит астролог.

Она подчеркнула, что обстрелы Киева будут продолжаться.

"Ужасные обстрелы еще будут. Но, ответы за эти удары будут. Выпадает карта "Звезда" - это связано с электростанциями, вышками. Может случится какая-то поворотная ситуация. В течении 3 месяцев ситуация стабилизируется, но сейчас очень тяжелый период", - прогнозирует астролог.

Кто такая Яна Тимощук

Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

При этом она добавляет, что Украина получит все, за что борется.

"Карты показывают энергию наступления, будет что-то связано с Киевом. В ночное время суток продолжатся обстрелы. Борьба будет сильнейшая, мы стоит до последнего. Карты показывают, что мы получим тот результат, который нам нужен", - отметила Тимощук.

Гороскоп для Украины на лето 2023 - самый опасный месяц

Как говорит астролог Алексей Кириченко, самый опасный месяц этого лета для Украины - июнь.

"Самый опасный месяц лета 2023, с точки зрения войны и ракетных обстрелов, июнь. В июне Марс находится в знаке зодиака Лев. Весь июнь будет тяжелым. В июле Марс перейдет в знак зодиака Девы. Военная активность будет снижаться. Также снизятся и ракетные обстрелы в июле. С конца июля террор украинцев может закончится", - прогнозирует астролог.

Кто такой Алексей Кириченко

Алексей Кириченко изучает астрологию с 1999 года. С 2005 года начал преподавать астрологию. Является автором многих статей на тему астрологии. Имеет свой собственный ютуб-канал.

По его прогнозу, с августа месяца начинается месяц, когда идея обстрелов у России прекратится.

"Но Россия будет пытаться ударить по центру принятия решения и Киеву. Самые проблемный период - это 25 июня. В июне особенно надо беречь детей, потому что прогноз для детей очень неприятный. В июне может упасть ракета, где много детей", - предупредил астролог.

Смотрите видео о том, что ждать каждому в июне 2023 - гороскоп от Влада Росса:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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