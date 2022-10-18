Ракетный террор РФ: астролог предупредила об обстреле городов и назвала даты

Астролог прогнозирует тяжелую ситуацию на фронте / Фото УНИАН, pixabay.com

В Украине сохраняется высокая опасность ракетных ударов по мирным городам российскими оккупантами.

Ситуация остается напряженной, на фронте не исключены тяжелые бои, рассказала астролог Елена Зимовец.

Она прогнозирует, что с 19 до 30 октября на фронте ожидается эскалация боевых действий, также повысится риск терактов и обстрелов городов.

"На фронте эти энергии приводят к эскалация боевых действий, а решения одного человека, командира может играть более важную роль чем обычно, в обстоятельствах и их следствиях", — отметила астролог.

Она также предупредила о повышенной опасности аварийности и травматизма.

"Повышается риск терактов, обстрелов городов", - отметила астролог.

Зимовец добавила, что особенно осторожным следует быть в дне вблизи 19 и 25 октября.

Напомним, астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Читайте еще:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.