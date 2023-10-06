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Рассчитывать не стоит: какие знаки зодиака мужчин самые безответственные

Елизавета Бельмас
6 октября 2023, 14:41 обновлено 6 октября, 14:49
Астрологи рассказали, мужчины каких знаков зодиака любят свободу и не любят обязательства.
Какие знаки зодиака мужчин самые безответственные
Какие знаки зодиака мужчин самые безответственные / коллаж: Гларвед, фото: скриншот, pexels

Каждой женщине хочется встретить ответственного и надежного мужчину, однако везёт так не всем. Некоторые мужчины особенно отличаются страхом обязательств и ответственности. Мы расскажем, какой знак зодиака свободолюбивый и не хочет никому пренадлежать.

Не все отдают приоритет тому, чтобы состоять в отношениях. Для этих людей одиночество и независимость дает волшебное чувство свободы, которого невозможно достичь при выборе партнера.

Однако мужчины, которые боятся привязанности, не всегда могут полностью принять свой одинокий статус. Некоторые желают отношений, но испытывают трудности из-за страха эмоциональной привязанности.

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Определенные мужские знаки зодиака более склонны к развитию фобии обязательств из-за определенных черт личности.

Не хотят серьезности

Мужчины, рожденные под знаком Водолея, превыше всего ценят свою свободу. У них есть неустанное стремление следовать своим мечтам и жить по своим правилам. Вот почему у них часто развивается фобия обязательств. Они не верят в отношения, в которых партнеры чувствуют необходимость быть вместе все время или где они не могут вести свою индивидуальную жизнь. Мысль о такой близости кажется им сковывающей, заставляющей дистанцироваться и придумывать оправдания, чтобы отношения не стали серьезными.

Не хотят менять жизнь

Осторожная и дотошная Дева часто сталкивается со страхом привязанности. Для них вступление в серьезные отношения может принести осложнения и нарушить их предпочтение порядка. Некоторых мужчин, принадлежащих к этому знаку зодиака, может даже поразить непредсказуемая природа любви, вызывающая у них крайнее отвращение к ней. Девы — существа привычки, которым нравится рутина. Они предпочитают избегать отношений, которые бросают вызов их ежедневным ритмам и привычкам.

Хотят всегда веселиться

Стрельцы также склонны бояться обязательств. Для них этот страх является отражением более широкого беспокойства, дремлющего внутри. Они не хотят чувствовать себя связанными или жертвовать своей непосредственностью ради партнера. Мужчины-Стрельцы верят, что жизнь должна быть захватывающим приключением, и переживают, что попадание в ситуацию, требующую компромисса, может ослабить их чувство свободы.

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