Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Раздавят чувства и не заметят: какие знаки зодиака чаще всего разбивают сердца

Даяна Швец
19 января 2025, 05:30
58
Кто рискует оставить вас не только с разбитым корытом, но и с разбитым сердцем.
Раздавят чувства и не заметят: какие знаки зодиака чаще всего разбивают сердца
Какие знаки зодиака - мастера разбивать сердца / коллаж: Главред, фото: скриншот инстаграм lazarevich

Главное:

  • Астрологи назвали знаки, с которыми отношения - это вызов
  • На что похожи отношения со Скорпионом

Некоторые астрологические знаки имеют сложный характер, что нередко влияет на их отношения. Астрологи Times of India выделили пять знаков зодиака, которые способны оставлять партнеров с разбитыми сердцами, передает Главред.

  • Скорпион. Его страсть и непредсказуемость могут оставлять глубокий эмоциональный след. Отношения со Скорпионом похожи на "американские горки", требующие изрядного терпения.
  • Близнецы. Их двойственная натура часто создает запутанные ситуации, вызывая сомнения в искренности их чувств и намерений.
  • Лев. Жажда внимания и восхищения может заставить партнера чувствовать себя обесцененным. Лев стремится быть в центре внимания, оставляя мало места для эмоциональных связей.
  • Стрелец. Их свободный дух и неуловимость становятся причиной трудностей в отношениях. Стрельцы не любят задерживаться надолго в одном месте или отношениях.
  • Козерог. Амбиции часто становятся для Козерогов важнее эмоций. Это заставляет их партнеров чувствовать себя второстепенными и оставленными в стороне.

Также называем четыре знака зодиака, которые найдут свою вторую половинку уже в 2025 году.

видео дня

Больше интересных новостей об астрологии:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Близнецы гороскоп знаки зодиака Лев Стрелец астрологический прогноз Скорпион Козерог любовный гороскоп
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ранний старт переговоров с РФ будет фатальным: Киев предупредил Трампа - СМИ

Ранний старт переговоров с РФ будет фатальным: Киев предупредил Трампа - СМИ

23:50Украина
"Атакуем, или обороняемся": Швеция срочно отправила солдат к границе с РФ

"Атакуем, или обороняемся": Швеция срочно отправила солдат к границе с РФ

23:20Мир
В Донецкой области армия Украины отошла с важных позиций: в СМИ раскрыли детали

В Донецкой области армия Украины отошла с важных позиций: в СМИ раскрыли детали

22:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Без слез не взглянешь: под Курском РФ прибегла к "смешной" практике - Forbes

Без слез не взглянешь: под Курском РФ прибегла к "смешной" практике - Forbes

Гороскоп Таро на февраль 2025: Козерогам - прибыль, Водолеям - перемены, Рыбам - мудрость

Гороскоп Таро на февраль 2025: Козерогам - прибыль, Водолеям - перемены, Рыбам - мудрость

Цены резко полетели вниз: в Украине дешевеет популярный овощ - в чем причина

Цены резко полетели вниз: в Украине дешевеет популярный овощ - в чем причина

Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - начало

Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - начало

Гороскоп Таро на февраль 2025: Овнам - деньги, Тельцам - любовь, Близнецам - признание

Гороскоп Таро на февраль 2025: Овнам - деньги, Тельцам - любовь, Близнецам - признание

Последние новости

05:30

Раздавят чувства и не заметят: какие знаки зодиака чаще всего разбивают сердца

05:00

Какой сегодня праздник 19 января 2025 года: что категорически нельзя делать в этот день

04:35

"Прокидатися", "просинатися" или "просипатися": какое слово правильно использоватьВидео

03:32

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

02:33

Модные тренды 2025: Андре Тан сказал, что должно быть в гардеробе

Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?
00:46

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: спикер УДА назвал вероятную дату

18 января, суббота
23:50

Ранний старт переговоров с РФ будет фатальным: Киев предупредил Трампа - СМИ

23:20

"Атакуем, или обороняемся": Швеция срочно отправила солдат к границе с РФ

22:46

Ученые рассказали, что происходит с организмом, если пить одно пиво или вино в день

Реклама
22:44

Знают не все водители: что означает значок "фонтан" на панели приборов авто

22:38

У фразы "моя хата скраю" есть неожиданное продолжение: смысл будет совсем другой

22:36

В Донецкой области армия Украины отошла с важных позиций: в СМИ раскрыли детали

22:23

Чтобы не угробить машину: как долго можно держать двигатель включенным

22:10

"Жизнь после развода": в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

21:57

Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

21:17

Это страшно: в сети испугались того, как выглядит Катерина Варнава

21:03

"Хорошо поработали": Зеленский отреагировал на громкие задержания и ракетный ударФото

20:59

Европа боится возвращения беженцев в Украину: какие угрозы для стран

20:08

В бой бросают "верблюдов" и солдат на костылях: в ВСУ раскрыли новую тактику РФ

19:30

Россияне ежедневно продвигаются: Братчук заявил о главной задаче ВСУ на фронте

Реклама
19:26

РФ после захвата 4-х областей Украины до 2026 года начнет войну с НАТО – Welt

18:48

БОВП пройдут и мужчины, и женщины: в Минобороны объяснили, что будет за отказ

18:35

Ограниченно годные могут оказаться в розыске в "Резерв+" после 4 февраля

17:55

США окажется в слабой позиции из-за переговоров Трампа и Путина: каковы риски

17:37

В России сожгли вышки связи: в ГУР раскрыли детали дерзкой диверсииВидео

17:35

До 2 млн человек: баварский депутат призвала выслать из Германии украинцев

17:30

Гости подерутся за него: потрясный салат Венеция - рецептВидео

16:55

"Месть": в Минобороны РФ сделали циничное заявление о ракетном ударе по КиевуФото

16:48

Организовал незаконный выезд за границу: нардеп получил подозрение

16:31

Трамп хочет "покончить" с войной в Украине: экс-советник предупредил об опасности

15:53

Сюрприз ценой 775 тысяч гривен: мужчина убирал на чердаке и нашел клад

15:51

"Только в единстве": Зеленский отреагировал на удары по Киеву и Запорожью

15:48

Потеплеет до +11 градусов: на Украину надвигаются изменения погоды

15:38

Трамп планирует массовые депортации мигрантов: в WSJ раскрыли планы после инаугурации

15:35

Чрезвычайное положение в РФ: после попадания ВСУ третий день горит важный объект

15:08

Как появился знак $ и что он означает: история символа, который знает весь мир

14:44

Цены резко полетели вниз: в Украине дешевеет популярный овощ - в чем причина

14:34

Сына Порошенко, уклоняющегося от службы в ВСУ, обязали уплатить 25 500 грн за неявку в ТЦК

14:34

Ольга Сумская оказалась в центре Киева во время обстрела баллистикой РФ

14:16

Маневрирует и избегает всех требований Путина: Бульба сказал, чего боится ЛукашенкоВидео

Реклама
14:10

Работал на каналах Медведчука: СБУ сообщила о подозрении популярному блогеру

13:44

Смертельно больного Буйнова срочно прооперировали: что случилось

13:40

Глава ГНС Руслан Кравченко встретился с постоянным представителем МВФ в Украине Пришилой Тофано

13:15

Гороскоп Таро на февраль 2025: Козерогам - прибыль, Водолеям - перемены, Рыбам - мудростьВидео

13:06

Болезненный удар по самому ценному: ВСУ поразили объект в РФ - Генштаб

12:57

Спонсировал военных РФ: в Киеве задержан топ-банкир

12:26

Солнце "взорвалось": Земля в зоне опасности магнитной бури - какие последствия

12:02

Израиль одобрил соглашение с ХАМАС о прекращении огня

12:01

Где 3 различия между гольфистами: только гений найдет ответ за 33 секунды

11:54

Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - началоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять