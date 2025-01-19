Раздавят чувства и не заметят: какие знаки зодиака чаще всего разбивают сердца

Кто рискует оставить вас не только с разбитым корытом, но и с разбитым сердцем.

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Какие знаки зодиака - мастера разбивать сердца / коллаж: Главред, фото: скриншот инстаграм lazarevich

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Астрологи назвали знаки, с которыми отношения - это вызов

На что похожи отношения со Скорпионом

Некоторые астрологические знаки имеют сложный характер, что нередко влияет на их отношения. Астрологи Times of India выделили пять знаков зодиака, которые способны оставлять партнеров с разбитыми сердцами, передает Главред.

Скорпион. Его страсть и непредсказуемость могут оставлять глубокий эмоциональный след . Отношения со Скорпионом похожи на "американские горки", требующие изрядного терпения.

Его страсть и непредсказуемость могут оставлять глубокий эмоциональный след Отношения со Скорпионом похожи на "американские горки", требующие изрядного терпения. Близнецы. Их двойственная натура часто создает запутанные ситуации, вызывая сомнения в искренности их чувств и намерений.

Лев. Жажда внимания и восхищения может заставить партнера чувствовать себя обесцененным. Лев стремится быть в центре внимания, оставляя мало места для эмоциональных связей.

Жажда внимания и восхищения может заставить партнера чувствовать себя обесцененным. Лев стремится быть в центре внимания, оставляя мало места для эмоциональных связей. Стрелец. Их свободный дух и неуловимость становятся причиной трудностей в отношениях. Стрельцы не любят задерживаться надолго в одном месте или отношениях.

Их свободный дух и неуловимость становятся причиной трудностей в отношениях. Стрельцы не любят задерживаться надолго в одном месте или отношениях. Козерог. Амбиции часто становятся для Козерогов важнее эмоций. Это заставляет их партнеров чувствовать себя второстепенными и оставленными в стороне.

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