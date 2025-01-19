Раздавят чувства и не заметят: какие знаки зодиака чаще всего разбивают сердца

Главное:
- Астрологи назвали знаки, с которыми отношения - это вызов
- На что похожи отношения со Скорпионом
Некоторые астрологические знаки имеют сложный характер, что нередко влияет на их отношения. Астрологи Times of India выделили пять знаков зодиака, которые способны оставлять партнеров с разбитыми сердцами, передает Главред.
- Скорпион. Его страсть и непредсказуемость могут оставлять глубокий эмоциональный след. Отношения со Скорпионом похожи на "американские горки", требующие изрядного терпения.
- Близнецы. Их двойственная натура часто создает запутанные ситуации, вызывая сомнения в искренности их чувств и намерений.
- Лев. Жажда внимания и восхищения может заставить партнера чувствовать себя обесцененным. Лев стремится быть в центре внимания, оставляя мало места для эмоциональных связей.
- Стрелец. Их свободный дух и неуловимость становятся причиной трудностей в отношениях. Стрельцы не любят задерживаться надолго в одном месте или отношениях.
- Козерог. Амбиции часто становятся для Козерогов важнее эмоций. Это заставляет их партнеров чувствовать себя второстепенными и оставленными в стороне.
Также называем четыре знака зодиака, которые найдут свою вторую половинку уже в 2025 году.
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