Ретро Венера 1 марта - 12 апреля: Рыбам - проблемы с деньгами, Овнам - мечты

Анжела Перл рассказала, чего ждать от ретроградной Венеры 2025 всем знака зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

К кому вернутся бывшие возлюбленные

Кого ждут конфликты и трения с коллегами на работе

С 1 марта по 12 апреля ретроградная Венера повлияет на жизнь всех знаков зодиака. Чего ждать каждому из них, рассказала астролог Анжела Перл.

Если вам интересно, что нельзя делать во время ретро Венеры, читайте материал: Развалит отношения: чего ждать от ретро Венеры 2025 всем знакам зодиака.

Овен

Венера будет разворачиваться в первом доме гороскопа Овнов. Вас ожидает период переосмысления и переоценки своих отношений и роли в жизни. Вы задумаетесь над тем, как вы проявляете себя и каковы ваши намерения и цели. Это может привести к конфликтам с друзьями, коллегами или партнерами, а также к мысли о возвращении в прошлые отношения или, наоборот, к осознанию, что текущие отношения вас не устраивают.

Вероятно Овны захотят изменить свою жизнь, возможно, даже вернуться к каким-то старым мечтам или увлечениям, пишет Главред.

Телец

Венера будет находиться в 12-м доме гороскопа Тельцов. Они столкнутся с вопросами из прошлого. Появится возможность восстановить старые отношения или встретиться с людьми, которых давно не видели.

Период с 14 марта может быть насыщен эмоциональными переживаниями и пересмотрами текущих отношений. Тельцы могут задуматься над тем, что им действительно нужно, и как они себя чувствуют в текущих обстоятельствах.

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В это время могут возникнуть финансовые вопросы, связанные с бюджетом и распределением расходов в отношениях.

Близнецы

Венера будет находиться в одиннадцатом доме гороскопа. Близнецов ожидает период, связанный с переосмыслением дружеских и романтических отношений. Вы можете встретиться со старыми друзьями или измененить отношение к ним.

С 14 марта вас ждут важные разговоры о будущем. Отношения могут выйти на более серьезный уровень. Близнецы могут разочароваться, если их партнер не разделяет их стремлений.

Рак

Венера будет находиться в десятом доме гороскопа Раков, что может привести к важным изменениям в их жизни, касающимся карьеры, брака и отношений с начальством.

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С 14 марта Раков будут беспокоить вопросы, связанные с будущим, например, о том, стоит ли вступать в брак или продолжать текущие отношения.

Вы можете либо укрепить отношения, либо разорвать их, свидетельствует гороскоп.

Лев

Венера будет находиться в девятом доме гороскопа Львов. Львов ожидает период, связанный с переосмыслением отношений, особенно в контексте брака и партнерства. Возможно у вас начнутся отношения с иностранцами или людьми другой национальности.

Могут возникнуть конфликты, связанные с общими финансами или планами на будущее, что может потребовать серьезного обсуждения и переоценки текущих обстоятельств.

Дева

Венера будет находиться в восьмом доме гороскопа Дев. Это сектор связан с общими финансами, бюджетом и материальными аспектами отношений.

Девы могут начать задаваться вопросами о своих ценностях и о том, что для них действительно важно в жизни и в отношениях.

Могут возникнуть конфликты, связанные с общими финансами или планами на будущее.

Вернутся партнеры из прошлого.

"Если вы давно уже встречаетесь с кем-то, но ваш молодой человек никак вам не делает предложение, вы поднимете эту тему и неизвестно, как это закончится. Может быть и в плюс, и в минус", - предупредила астролог.

Весы

Венера управляет знаком Весы и разворачивается в секторе любви, брака и отношений с другими людьми.

"Даже если вы не в браке, даже если вы ни с кем не встречаетесь, то все равно у вас есть отношения с коллегами, с соседями, с родственниками. И вот здесь будет у вас пересмотр, переоценка отношения к какому-то человеку или коллективу", - свидетельствует гороскоп.

Если вы в браке, то будете принимать решение, оставаться ли с эти человеком. Будет серьезный разговор о покупке недвижимости, например.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Скорпион

Венера разворачивается в шестом доме гороскопа, а шестой дом это сектор работы, здоровья, комфорта.

Возможны трения с коллегами на работе или с вашими подчиненными. Будет пересмотр оплаты, переоценка людей, с которыми вы работаете.

Если у вас был служебный роман, то он может возобновиться.

В вашу жизнь вернется поклонник из прошлого. Вы можете возобновить отношения с кем-то, кого вы знаете. Кто-то исцелит ваши психологические, эмоциональные раны.

Также Скорпионы снова вернутся к какому-то хобби или к чему-то, что вы очень любите делать.

Стрелец

Венера разворачивается в пятом доме гороскопа. Это сектор любви, в том числе и к себе. Вы поставите себя на первое место.

Вы будете думать, что для вас значат нынешние отношения, насколько они важны. Может состояться серьезный разговор с партнером. У вас могут быть разные мнения. Проявятся любовные треугольники. Вы будете взвешивать, насколько это нужно и хотите ли вы это терпеть.

Могут упасть розовые очки, если вы с встречаетесь с человеком, с которым познакомились во время ретро Венеры.

Козерог

Венера будет находиться в четвертом доме гороскопа Козерогов, который у нас отвечает за семью, семейные отношения, брак. Могут поменяться отношения с кем-то из членов вашей семьи.

Например, быть конфликт с кем-то, вы перестанете разговаривать. Или, наоборот, вы много лет с кем-то не общались, не разговаривали, а теперь помиритесь, или потеряли контакт с каким-то родственником, а теперь найдетесь. У кого-то может быть развод, расставание.

У Козерогов будет очень актуальной тема переоценки семейных отношений.

Могут возникнуть финансовые вопросы, связанные с общими расходами или наследством.

Водолей

Венера разворачиваются в третьем доме гороскопа, который касается знакомых, родственников, соседей, людей, с которыми вы общаетесь. Кто-то из прошлого вернется в вашу жизнь или вы снова начнете общаться с кем-то, кого давно не видели, потеряли контакт с этими людьми.

Может состояться серьезный разговор с сестрой, братом. Не исключен конфликт с кем-то из соседей или родственников.

Водолеи изменят свою самооценку. Вы поймете, что заслуживаете большего. Не исключена смена работы.

Рыбы

Венера разворачивается во втором доме гороскопа, который отвечает за ценности, финансы, работу и источника дохода.

"Вы будете все переосмысливать, взвешивать, и тема финансов здесь будет основной", - сказала астролог.

Вы переоцените свою финансовую ситуацию, может вы будете что-то перефинансировать, решите продавать недвижимость, менять работу или цены на свои услуги.

Возможно то-то поменяется ситуация с вашими доходами. Кто-то перестанет оказывать вам финансовую помощь.

Любовь из прошлого может вернуться в жизнь Рыб. Вы помиритесь или восстановите отношения.

Смотрите видео - Ретроградная Венера 2025 - чего ждать всем знакам зодиака:

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