Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

Главное — воспринимать перемены как шанс для внутреннего роста, а не как препятствие.

https://horoscope.glavred.info/retrogradnyy-uran-vse-izmenit-chetyre-znaka-zodiaka-na-poroge-perelomnogo-momenta-10695191.html Ссылка скопирована

4 знака зодиака на пороге переломного момента / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

На какие знаки зодиака повлияет Ретроградный Уран

Каких ждать изменений

Ретроградный Уран 2025 оказывает мощное влияние на все знаки зодиака, побуждая к самоанализу и переоценке ценностей. Однако астрологи выделяют 4 знака Зодиака, которые особенно остро почувствуют это космическое событие. Для них начинается переломный момент, способный изменить внутреннее состояние и направление жизни.

Лев

Для Львов ретроградное движение Урана станет временем испытаний. Фиксированный знак особенно чувствует разрушительную энергию этой планеты. Львы гордятся своим самовыражением и тем, как их воспринимает общество. Сейчас же стоит сделать паузу и не торопиться с кардинальными изменениями. Этот период больше подходит для внутренней работы и самопознания.

видео дня

Водолей

Уран — ваш управитель, поэтому Водолеи переживают его ретроградность особенно глубоко. Это не кризис, а скорее перезагрузка, шанс взглянуть на свою жизнь с новой стороны. Водолеи смогут переоценить отношения, работу и даже собственную идентичность. Шаг назад в это время — на самом деле фундамент для дальнейшего прорыва.

Близнецы

Для Близнецов ретроград Урана может стать настоящим вызовом. Появится желание усомниться в себе, а вместе с тем — старые сомнения и нерешенные вопросы. Но не стоит бояться: именно через сомнения рождается новое понимание. Уран движется медленно, а значит, процесс переосмысления будет постепенным, но очень глубоким.

Стрелец

Стрельцы, как противоположный знак Близнецам, почувствуют ретроградный Уран особенно интенсивно. Но если другим знакам он приносит чувство зажатости, то для вас — наоборот, свободу. Это время поможет избавиться от внутренних ограничений и увидеть новые горизонты. Ретроградное движение планеты даст вам энергию для обновления и уверенного шага вперед.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред