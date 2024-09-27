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Риск "ядерки" и другие катастрофы: Росс назвал самые опасные даты октября 2024

Анна Ярославская
27 сентября 2024, 11:27
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Октябрь будет очень сложным месяцем, предупредил астролог.
Влад Росс, гороскоп
Влад Росс сказал, в какие дни в октябре нужно проявить осторожность - гороскоп 2024 / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Главред

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2024 года и назвал самые важные астрологические события месяца. В эти дни могут произойти как хорошие, так и опасные события.

Что будет происходить в октябре 2024

1 октября – мирное соединение Меркурия и Солнца, которое создаст блестящую ситуацию, чтобы многое наладить и успеть реализовать.

2 октября – новолуние и кольцевое солнечное затмение. Как сказал Росс в интервью Главреду, нужно опасаться различных катастроф. Они будут происходить в Украине (возможны удары по АЭС, техногенные катастрофы).

12 октября – очень опасная дата, поскольку в этот день Плутон - символ ядерного оружия - станет ретроградным. Кроме того, на самое близкое расстояние к Земле подлетит очень яркая комета.

"Древние астрологи всегда считали, что в такие периоды нужно ждать беды и хаоса. Это бич Божий, который всё может разрушить и уничтожить. Середина октября – невероятно опасная ситуация в плане применения тактического ядерного оружия против Украины. И этот неприятный период может затянуться до конца октября", - прогнозирует Росс.

В конце октября Солнце будет зажато между двумя планетами вражды, то есть Марсом и Плутоном.

"Одним словом, октябрь будет очень сложным месяцем, когда очень велика вероятность ядерного "подарка" от России. И комета, и Плутон в оппозиции к Марсу, и дьявольское солнечное затмение – всё говорит о предстоящем непростом периоде", - предупредил астролог.

Росс также заявил, что в октябре могут подняться важные вопросы, связанные с общением, отношениями, переговорами, партнёрством. Могут усилиться конфликты, возможны вспышки агрессии.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

17 октября нас ждёт весьма агрессивное полнолуние. Вблизи этой даты могут развернуться самые широкомасштабные военные действия.

"Кроме того, вблизи этих дат может быть сюрприз от Зеленского, который он подготовил для России. Может быть всякое. Например, украинские военные могут неожиданно высадиться в Крыму, или Украина разнесёт Крымский мост, или ВСУ ворвутся в Брянскую область РФ. Всё неожиданное может происходить во второй половине месяца", - резюмировал астролог.

Смотрите прогноз на октябрь-2024 от астролога Влада Росса, в котором он назвал два региона Украины, которым грозит ядерный удар:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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