С кем легко сделать карьеру: названы лучшие рабочие союзы по гороскопу

Идеальный рабочий тандем — не миф. Есть люди, которые вместе достигают лучших результатов. Некоторые знаки зодиака особенно хорошо "срабатываются".

Названы идеальные пары знаков зодиака для работы

Кратко:

Успех в работе зависит от совместимости людей в команде

Названы пары знаков, которые станут идеальным рабочим тандемом

Успех в работе часто зависит не только от профессиональных навыков, но и от того, насколько люди умеют взаимодействовать друг с другом. Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт уверена, что некоторые знаки зодиака буквально созданы для идеального сотрудничества.

С кем легче всего работать и кто понимает друг друга с полуслова — пишет Главред.

У кого 100% совместимость на работе

Козерог и Водолей

Самым известным примером влиятельной пары Козерога и Водолея, безусловно, являются Опра Уинфри (Водолей) и Гейл Кинг (Козерог).

"Хотя они в первую очередь лучшие подруги, они также постоянно работали вместе на протяжении многих лет, и, несмотря на то, что у них много общего, каждая из них вносит свой вклад", - цитирует Райт издание PureWow.

И Козерог, и Водолей находятся под влиянием Сатурна — это планета структуры, долголетия и достижений. Козерог — земной знак, в первую очередь озабоченный структурной целостностью и ощутимыми, материальными результатами. Козероги вкладывают свою энергию в обеспечение качества, и то, что они создают, очень трудно разобрать.

Водолей — воздушный знак, в первую очередь озабоченный социальным порядком и созданием долгосрочных структур для идей. Будучи фиксированным знаком, Водолей всегда лоялен и настроен на долгосрочную перспективу, в то время как Козерог более склонен к активным действиям и инициативе.

"Вместе эти двое — созидатели миров, превращающие даже самый маленький проект в нечто долговечное", - утверждает астролог.

Рыбы и Весы

Рыбы и Весы известны как два наименее решительных знака зодиака, но вместе они могут быть сильной парой на работе.

Хотя оба знака чувствительны, им комфортнее проявлять напористость в компании друг друга. Рыбы дают Весам возможность стать лидерами, которыми они родились, в то время как Весы действительно прислушиваются к Рыбам и помогают им воплотить в жизнь самые смелые мечты.

Рыбы видят общую картину, а Весы с энтузиазмом относятся к деталям.

"Эти двое планируют потрясающие мероприятия и в офисной обстановке действительно продвигают корпоративную культуру вперёд", - рассказала специалист.

О персоне: Джейми Райт Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow. Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes. Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.

Дева и Телец

Хотя Дева и Телец — земные знаки, они расставляют приоритеты по-разному и хорошо дополняют друг друга.

Будучи фиксированным земным знаком, Телец заботится о создании прочных систем и структур, способствующих долгосрочной стабильности. Тельцы непоколебимы и часто бывают чрезмерно лояльны.

С другой стороны, Девы — это внимательные к деталям кризисные менеджеры, которые постоянно адаптируются и готовы плыть по течению. Девы понимают, что нужно сделать, и отлично делегируют задачи, в то время как Тельцы обладают выносливостью и всегда доводят начатое до конца.

"Примером такой влиятельной пары в бизнесе являются Марк Цукерберг (Телец) и Шерил Сандберг (Дева). А вот его первоначальный деловой партнер по Facebook — Эдуардо Саверин, с которым у него произошел серьезный конфликт, — Рыбы. Хотя Рыбы, как и Девы, обладают изменчивой способностью приспосабливаться к обстоятельствам, они гораздо больше руководствуются эмоциями (почти экстрасенсорными способностями), и в конечном итоге Тельцу лучше подойдет человек более уравновешенный и практичный", - рассказала Джейми Райт.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

