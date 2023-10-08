Счастливчики октября 2023 года: астролог рассказал, что ждет 4 знака зодиака

Представителей четырех знаков зодиака ждет невероятный успех. Но в некоторых сферах могут быть проблемы, например, с финансами и здоровьем.

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Астролог Влад Росс назвал счастливчиков октября 2023 года/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com

Представителей четырех знаков зодиака в октябре 2023 года ждет успех и много позитива, но не обойдется и без некоторых неприятных моментов.

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь-2023 года, в котором, в частности, рассказал, для каких знаков зодиака этот месяц будет самым счастливым среди других знаков.

Близнецы

Некоторые из первых, кто попал в список счастливчиков октября 2023 года – Близнецы. Для представителей этого знака текущий месяц является благоприятным периодом. Если отдельным Близнецам кажется, что окружающие их недооценивают, то именно в этот период времени такое положение вещей удастся изменить.

"Лозунг Луны – иногда мечты сбываются не так, как нам бы хотелось, а даже лучше. Поэтому октябрь – это звездный час для Близнецов. Несмотря на то, что от многих в октябре удача отвернется, Близнецам будет катастрофически везти", – отметил Влад Росс.

Благоприятные дни октября 2023 года для Близнецов: 2, 7, 10, 24.

Неблагоприятные дни октября для Близнецов: 13, 15, 16, 19, 30.

Карьера. В октябре-2023 звезды подарят Близнецам прекрасные шансы проявить себя с лучшей стороны. Коммуникабельность и обаяние помогут представителям знака решать даже сложные ситуации. Если нужно заключить договор, лучше это сделать в начале месяца.

В середине октября нужно быть начеку, ведь кто-то захочет ввести вас в заблуждение и попытаться вами манипулировать. 13-16 октября велика вероятность острого конфликта на работе, поэтому в эти дни стоит не поддаваться на провокации и держать себя в руках.

В этом месяце возможно знакомство с влиятельным человеком, что повлияет на карьеру. Тем, кто ищет работу, поступят интересные предложения

Деньги. Нужно в этом месяце вовремя платить штрафы, налоги и стараться не влезать в долги.

Личная жизнь. Октябрь 2023 года будет на редкость благоприятным месяцем для личной жизни Близнецов. В первой половине месяца у них будет возможность по-настоящему влюбиться, и это будет кто-то из их окружения. Любовь будет взаимной.

Но в середине месяца у представителей знака могут появиться небольшие проблемы в отношениях. Чтобы избежать неприятностей, стоит внимательнее отнестись к чувствам и желаниям своей второй половинки.

Семейные пары в октябре могут задуматься о ребенке, и этот месяц будет очень благоприятным для зачатия.

"Свободным представителям знака звезды обещают перспективное романтическое знакомство в конце месяца. Оно может произойти в любой момент, при любых обстоятельствах. Задача Близнецов в это время – быть постоянно при параде. Октябрьский роман положит начало долгосрочной любви и отношениям на взаимовыгодных условиях, особенно если это произойдет вблизи лунного затмения 28 октября", – отметил астролог.

Здоровье. В первой половине октября Близнецы могут испытывать легкое недомогание, которое может происходить из-за их недоверчивости и ипохондрии. В дождь стоит брать зонт и пить горячий чай с лимоном для поддержания здоровья. Следует избегать лишних нагрузок, не поднимать тяжелого, а также ограничить потребление соли.

Дева

Октябрь 2023 будет хорошим периодом также для Дев. Звезды советуют Деве не увлекаться преодолением препятствий, а плыть по течению. Многие проблемы будут решаться сами собой

Благоприятные дни октября 2023 года для Девы: 6, 11, 17, 25, 27.

Неблагоприятные дни октября для Девы: 9, 12, 14, 16, 23.

Карьера и финансы. Будет много, но все козыри для достижения успеха – в руках Девы. Однако перенапрягаться в этом месяце не стоит. Представители знака будут организованными, но не будут очень расслабляться, почувствовав успех. Внутри Луны есть опасность поссориться с кем-то из коллег, поэтому не стоит давать волю эмоциям.

Личная жизнь. Этот месяц может принести Деве разногласия, ссоры и споры со второй половиной из-за мелких бытовых проблем. Если Деве удастся контролировать свои эмоции, то в середине месяца отношения укрепятся. Если не удастся, тогда в середине месяца следует ждать охлаждения отношений. Чтобы этого избежать, надо напоминать себе о необходимости уважать чувства своей второй половинки.

"В личной жизни свободных Дев начнется светлая полоса, когда можно будет встретить избранника или избранницу всей своей жизни. Однако любая связь, которая образуется в это время, может быть для Девы весьма прагматичной – будет меньше романтики, но больше понимания того, кто именно нужен рядом. Для одиноких Дев в конце октября вырисовывается хорошая перспектива для удачного романтического знакомства. Встреча может состояться на вечеринке, в музее или театре", – отметил астролог.

Здоровье. Энергетический потенциал октября для Девы будет достаточно высоким, он поможет справиться с непростыми жизненными ситуациями и подарит хорошее самочувствие.

Скорпион

Еще одним самым счастливым знаком в октябре будет Скорпион.

"Лозунг Луны для Скорпиона – кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поэтому Скорпион может делать жизненные ставки и быть авантюристом. Это время, когда ни в коем случае нельзя пасовать, наоборот, нужно принимать важные решения", – говорит астролог.

Звезды советуют Скорпиону в октябре наслаждаться счастьем и риском, чаще выезжать из города на природу, добиваться важных изменений, связанных с иностранными гражданами. Месяц благоприятен для эмиграции, главное – не оставаться в одиночестве.

Благоприятные дни для Скорпиона в октябре 2023 года: 6, 11, 20, 25, 26.

Неблагоприятные дни октября для Скорпиона: 1, 8, 15, 16, 23.

Карьера и финансы. Этот месяц будет благоприятным для карьерного роста, старта бизнеса, реализации крупных финансовых проектов. Месяц будет благоприятным для того, чтобы громко заявить о себе, продвинуть себя и рисковать. Однако не стоит полагаться ни на друзей, ни на начальников, ни на коллег – необходимо рассчитывать на себя.

Личная жизнь. В октябре-2023 всё тайное будет становиться явным. Если Скорпион находится в отношениях, которые тщательно скрывались, то в этом месяце о них могут узнать окружающие. Но даже если Скорпион ни с кем не встречается, велик риск стать жертвой слухов, причем весьма неправдоподобных, поэтому надо быть внимательнее.

"В середине октября, на солнечном затмении, возможны конфликты с женой или мужем. Если родители будут пытаться примирить пару, нужно дать им шанс, но при этом ни в коем случае нельзя позволять друзьям примирять супругов, иначе будет просто шквал обвинений в адрес Скорпиона", – говорит астролог.

Что касается перспектив для свободных Скорпионов, то пока для них ничего не просматривается. Возможен только тайный роман. Если вы хотите разрушить одни отношения и построить другие, нужно взвешивать все за и против.

Здоровье. В октябре 2023-го иммунитет Скорпиона будет немного ослабленным. Чтобы не подхватить вирус, лучше реже бывать в общественных местах. Скорпиону противопоказаны перекусы в кафе и столовых, поскольку в этом месяце велик риск отравлений. Да и вообще, нужно быть осторожнее с едой. В этом месяце могут обостриться хронические недуги. Главное в октябре для Скорпиона – восстановить силы и укрепить иммунитет.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Водолей

Хорошим периодом текущий месяц будет и для Водолея. Представителям этого знака начнет везти.

В октябре хорошее время, чтобы подумать о дополнительном образовании. В этом месяце Водолей может экспериментировать с имиджем, менять работу или род деятельности, переезжать и находить свою судьбу за границей.

Благоприятные дни октября 2023 года для Водолея: 3, 9, 13, 22, 28, 31.

Неблагоприятные дни октября для Водолея: 1, 2, 10, 11, 27, 30.

Карьера. В текущем месяце представителям знака удастся отвоевать территорию от вражеских посягательств. У конкурентов на работе не будет шансов на успех. Наоборот, Водолей может сам выдвигаться вперед и забирать славу всего коллектива. Он сможет включить обаяние перед начальством.

Самое выгодное вложение денег в октябре для Водолея – это вложение в новые знания, системное изучение иностранных языков, освоение нового дела, IT-технологий.

Здоровье. В октябре у Водолея могут обостриться хронические болезни. На такой случай под рукой должны быть лекарственные препараты. Важно одеваться по погоде и не простужаться. Нужно стараться держать ноги в тепле и не промокать. В октябре самое время задуматься о профилактике гриппа, ОРЗ и коронавируса.

Смотрите видеоверсию гороскопа на октябрь 2023 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее астролог Коул Протс прогнозировал, что затмение в октябре повлияет на каждый знак зодиака. Он отметил, что в октябре 2023 года мир охватит солнечное затмение в Овне и весах, которые будут насыщены срочными и интенсивными событиями. Когда ретроградный Плутон отходит назад, то затмения попадают в центр внимания, а это так называемые ворота к трансформации, которые открывают новый раздел жизни.

Также астролог Влад Росс ранее рассказывал, что затмение в октябре 2023 года будет "дьявольским". Во второй месяц осени будут сразу два затмения: 14 октября – солнечное, а 28 октября – лунное. Астролог Влад Росс рассказал, какое влияние окажут на нас эти астрономические явления.

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