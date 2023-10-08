УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Счастливчики октября 2023 года: астролог рассказал, что ждет 4 знака зодиака

Алёна Воронина
8 октября 2023, 13:01 обновлено 8 октября, 13:01
Представителей четырех знаков зодиака ждет невероятный успех. Но в некоторых сферах могут быть проблемы, например, с финансами и здоровьем.
Счастливая пара, знаки зодиака
Астролог Влад Росс назвал счастливчиков октября 2023 года/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com

Представителей четырех знаков зодиака в октябре 2023 года ждет успех и много позитива, но не обойдется и без некоторых неприятных моментов.

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь-2023 года, в котором, в частности, рассказал, для каких знаков зодиака этот месяц будет самым счастливым среди других знаков.

Близнецы

Некоторые из первых, кто попал в список счастливчиков октября 2023 года – Близнецы. Для представителей этого знака текущий месяц является благоприятным периодом. Если отдельным Близнецам кажется, что окружающие их недооценивают, то именно в этот период времени такое положение вещей удастся изменить.

"Лозунг Луны – иногда мечты сбываются не так, как нам бы хотелось, а даже лучше. Поэтому октябрь – это звездный час для Близнецов. Несмотря на то, что от многих в октябре удача отвернется, Близнецам будет катастрофически везти", – отметил Влад Росс.

Благоприятные дни октября 2023 года для Близнецов: 2, 7, 10, 24.

Неблагоприятные дни октября для Близнецов: 13, 15, 16, 19, 30.

Карьера. В октябре-2023 звезды подарят Близнецам прекрасные шансы проявить себя с лучшей стороны. Коммуникабельность и обаяние помогут представителям знака решать даже сложные ситуации. Если нужно заключить договор, лучше это сделать в начале месяца.

В середине октября нужно быть начеку, ведь кто-то захочет ввести вас в заблуждение и попытаться вами манипулировать. 13-16 октября велика вероятность острого конфликта на работе, поэтому в эти дни стоит не поддаваться на провокации и держать себя в руках.

В этом месяце возможно знакомство с влиятельным человеком, что повлияет на карьеру. Тем, кто ищет работу, поступят интересные предложения

Деньги. Нужно в этом месяце вовремя платить штрафы, налоги и стараться не влезать в долги.

Личная жизнь. Октябрь 2023 года будет на редкость благоприятным месяцем для личной жизни Близнецов. В первой половине месяца у них будет возможность по-настоящему влюбиться, и это будет кто-то из их окружения. Любовь будет взаимной.

Но в середине месяца у представителей знака могут появиться небольшие проблемы в отношениях. Чтобы избежать неприятностей, стоит внимательнее отнестись к чувствам и желаниям своей второй половинки.

Семейные пары в октябре могут задуматься о ребенке, и этот месяц будет очень благоприятным для зачатия.

"Свободным представителям знака звезды обещают перспективное романтическое знакомство в конце месяца. Оно может произойти в любой момент, при любых обстоятельствах. Задача Близнецов в это время – быть постоянно при параде. Октябрьский роман положит начало долгосрочной любви и отношениям на взаимовыгодных условиях, особенно если это произойдет вблизи лунного затмения 28 октября", – отметил астролог.

Здоровье. В первой половине октября Близнецы могут испытывать легкое недомогание, которое может происходить из-за их недоверчивости и ипохондрии. В дождь стоит брать зонт и пить горячий чай с лимоном для поддержания здоровья. Следует избегать лишних нагрузок, не поднимать тяжелого, а также ограничить потребление соли.

Дева

Октябрь 2023 будет хорошим периодом также для Дев. Звезды советуют Деве не увлекаться преодолением препятствий, а плыть по течению. Многие проблемы будут решаться сами собой

Благоприятные дни октября 2023 года для Девы: 6, 11, 17, 25, 27.

Неблагоприятные дни октября для Девы: 9, 12, 14, 16, 23.

Карьера и финансы. Будет много, но все козыри для достижения успеха – в руках Девы. Однако перенапрягаться в этом месяце не стоит. Представители знака будут организованными, но не будут очень расслабляться, почувствовав успех. Внутри Луны есть опасность поссориться с кем-то из коллег, поэтому не стоит давать волю эмоциям.

Личная жизнь. Этот месяц может принести Деве разногласия, ссоры и споры со второй половиной из-за мелких бытовых проблем. Если Деве удастся контролировать свои эмоции, то в середине месяца отношения укрепятся. Если не удастся, тогда в середине месяца следует ждать охлаждения отношений. Чтобы этого избежать, надо напоминать себе о необходимости уважать чувства своей второй половинки.

"В личной жизни свободных Дев начнется светлая полоса, когда можно будет встретить избранника или избранницу всей своей жизни. Однако любая связь, которая образуется в это время, может быть для Девы весьма прагматичной – будет меньше романтики, но больше понимания того, кто именно нужен рядом. Для одиноких Дев в конце октября вырисовывается хорошая перспектива для удачного романтического знакомства. Встреча может состояться на вечеринке, в музее или театре", – отметил астролог.

Здоровье. Энергетический потенциал октября для Девы будет достаточно высоким, он поможет справиться с непростыми жизненными ситуациями и подарит хорошее самочувствие.

Скорпион

Еще одним самым счастливым знаком в октябре будет Скорпион.

"Лозунг Луны для Скорпиона – кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поэтому Скорпион может делать жизненные ставки и быть авантюристом. Это время, когда ни в коем случае нельзя пасовать, наоборот, нужно принимать важные решения", – говорит астролог.

Звезды советуют Скорпиону в октябре наслаждаться счастьем и риском, чаще выезжать из города на природу, добиваться важных изменений, связанных с иностранными гражданами. Месяц благоприятен для эмиграции, главное – не оставаться в одиночестве.

Благоприятные дни для Скорпиона в октябре 2023 года: 6, 11, 20, 25, 26.

Неблагоприятные дни октября для Скорпиона: 1, 8, 15, 16, 23.

Карьера и финансы. Этот месяц будет благоприятным для карьерного роста, старта бизнеса, реализации крупных финансовых проектов. Месяц будет благоприятным для того, чтобы громко заявить о себе, продвинуть себя и рисковать. Однако не стоит полагаться ни на друзей, ни на начальников, ни на коллег – необходимо рассчитывать на себя.

Личная жизнь. В октябре-2023 всё тайное будет становиться явным. Если Скорпион находится в отношениях, которые тщательно скрывались, то в этом месяце о них могут узнать окружающие. Но даже если Скорпион ни с кем не встречается, велик риск стать жертвой слухов, причем весьма неправдоподобных, поэтому надо быть внимательнее.

"В середине октября, на солнечном затмении, возможны конфликты с женой или мужем. Если родители будут пытаться примирить пару, нужно дать им шанс, но при этом ни в коем случае нельзя позволять друзьям примирять супругов, иначе будет просто шквал обвинений в адрес Скорпиона", – говорит астролог.

Что касается перспектив для свободных Скорпионов, то пока для них ничего не просматривается. Возможен только тайный роман. Если вы хотите разрушить одни отношения и построить другие, нужно взвешивать все за и против.

Здоровье. В октябре 2023-го иммунитет Скорпиона будет немного ослабленным. Чтобы не подхватить вирус, лучше реже бывать в общественных местах. Скорпиону противопоказаны перекусы в кафе и столовых, поскольку в этом месяце велик риск отравлений. Да и вообще, нужно быть осторожнее с едой. В этом месяце могут обостриться хронические недуги. Главное в октябре для Скорпиона – восстановить силы и укрепить иммунитет.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Водолей

Хорошим периодом текущий месяц будет и для Водолея. Представителям этого знака начнет везти.

В октябре хорошее время, чтобы подумать о дополнительном образовании. В этом месяце Водолей может экспериментировать с имиджем, менять работу или род деятельности, переезжать и находить свою судьбу за границей.

Благоприятные дни октября 2023 года для Водолея: 3, 9, 13, 22, 28, 31.

Неблагоприятные дни октября для Водолея: 1, 2, 10, 11, 27, 30.

Карьера. В текущем месяце представителям знака удастся отвоевать территорию от вражеских посягательств. У конкурентов на работе не будет шансов на успех. Наоборот, Водолей может сам выдвигаться вперед и забирать славу всего коллектива. Он сможет включить обаяние перед начальством.

Самое выгодное вложение денег в октябре для Водолея – это вложение в новые знания, системное изучение иностранных языков, освоение нового дела, IT-технологий.

Здоровье. В октябре у Водолея могут обостриться хронические болезни. На такой случай под рукой должны быть лекарственные препараты. Важно одеваться по погоде и не простужаться. Нужно стараться держать ноги в тепле и не промокать. В октябре самое время задуматься о профилактике гриппа, ОРЗ и коронавируса.

Смотрите видеоверсию гороскопа на октябрь 2023 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее астролог Коул Протс прогнозировал, что затмение в октябре повлияет на каждый знак зодиака. Он отметил, что в октябре 2023 года мир охватит солнечное затмение в Овне и весах, которые будут насыщены срочными и интенсивными событиями. Когда ретроградный Плутон отходит назад, то затмения попадают в центр внимания, а это так называемые ворота к трансформации, которые открывают новый раздел жизни.

Также астролог Влад Росс ранее рассказывал, что затмение в октябре 2023 года будет "дьявольским". Во второй месяц осени будут сразу два затмения: 14 октября – солнечное, а 28 октября – лунное. Астролог Влад Росс рассказал, какое влияние окажут на нас эти астрономические явления.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп Влад Росс гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Водолей гороскоп Близнецы гороскоп на октябрь
Реклама

Главное за день

Крупнейший за 50 лет провал: в США "шокированы" нападением на Израиль – Bloomberg

Крупнейший за 50 лет провал: в США "шокированы" нападением на Израиль – Bloomberg

13:02 Мир
"Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по Ливану

"Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по Ливану

12:08 Мир
Ударят заморозки -5 градусов: погода в Украине на неделю

Ударят заморозки -5 градусов: погода в Украине на неделю

11:37 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

13:08

Будет цвести целый сезон и не опадут: садоводы рассказали правила осенней посадки гортензии

13:02

Крупнейший за 50 лет провал: в США "шокированы" нападением на Израиль – Bloomberg

13:01

Счастливчики октября 2023 года: астролог рассказал, что ждет 4 знака зодиакаВидео

12:30

Это дешевое средство для зубов за 300 грн быстро удалит плесень в вашей ванной

12:08

"Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по ЛивануВидео

Россия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - ЗолотаревРоссия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - Золотарев
11:41

Лунный день 9 октября 2023: Месяц предвещает тревожные сны и смелые стрижки

11:37

Ударят заморозки -5 градусов: погода в Украине на неделю

11:27

Контрнаступление ВСУ: защитники "связали" силы оккупантов под Угледаром

11:24

Абсолютно все просят рецепт этих бутербродов: безумный рецепт закуски за 5 минут

Реклама
11:22

Угроза ударов России зимой: в ВСУ назвали объекты, которые будет защищать ПВО

11:09

Умерла легенда украинской сцены Нина МатвиенкоВидео

10:47

День ангела 9 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

10:41

"Сделаем все, чтобы вам не пригодились": украинцев призвали покупать генераторы

10:31

Боятся потерять фланг: оккупанты перебрасывают резервы к северу от Бахмута – ВСУ

10:02

Гороскоп на завтра 9 жовтня 2023: Стрельцу - перемены на работе, Раку - деньги

09:38

Осенью и зимой войска РФ могут применить рекордное число БПЛА Shahed – Игнат

09:25

11 человек ранены, среди них – 9-месячный ребенок: оккупанты ночью ударили по Херсонщине

09:12

Войска РФ атакуют в направлении Купянска, у ВСУ успехи под Бахмутом – Генштаб

08:34

Территории "в обмен" на мир: Трамп разразился "инициативой" по войне

08:28

РФ хочет использовать войну в Израиле против Украины: в ISW объяснили замысел Кремля

Реклама
08:20

После рецепта быстрых лепешек с сыром на сковороде ты выбросишь хлеб: вот в чем секрет вкуснятины

08:15

Кризис в США ставит Украину под угрозумнение

07:47

Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны": Сектор Газа объявили закрытой зоной

06:55

Нужно найти быка на картинке за 15 секунд: загадка для самых внимательных

06:35

Аннушка уже пролила масло: атака на Израиль - всего лишь подготовительный шагмнение

06:35

Как правильно говорить – "поїзд" или "потяг": Авраменко поставил точку в дилеммеВидео

05:30

Жесткая тренировка на все тело: 6 упражнений на 16 мин, которые принесут идеальный результатВидео

03:10

Как научить собаку давать лапу: вы будете поражены результатом

02:28

"Мятеж Пригожина" был постановкой: Свитан рассказал, к чему это привелоВидео

01:30

Угроза ядерного удара РФ: эксперт спрогнозировал неожиданный ответ Запада

07 октября, суббота
23:57

Байден будет просить Конгресс дать 100 млрд долларов помощи Украине – The Telegraph

23:30

Проснулись от сирен: Галкин рассказал, как переживает атаку на Израиль

23:05

В сети появилось фото сына путиниста Баскова

22:41

Этот чудо рецепт готовили всегда в СССР: 1 ложка в день, и осенью болеть никто не будетВидео

22:24

В Грозе попрощались с супругами, которые погибли во время жестокого удара РФ по кафе

22:01

В Израиле могла погибнуть украинка, еще двух наших граждан ищут – ЗеленскийВидео

21:24

Ситуация в Израиле значительно серьезнее, чем может казатьсямнение

21:16

НАТО ограничено в ответе на действия России в Черном море – Bloomberg

21:00

Это настолько вкусно, удержаться невозможно: идеальная осенняя закуска за 2 минуты - рецепт

20:57

ХАМАС жестоко обстреливает Тель-Авив: число жертв в Израиле достигло 150Видео

Реклама
20:27

Эскалация между Израилем и Газой: промежуточные выводымнение

20:07

"Как на лесоповале": Волочкову высмеяли за ее репетиции перед большим шоу

20:07

Войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа: детали

19:59

"Убитые горем": Байден эмоционально отреагировал на войну в Израиле

19:19

Бруно Марс не выходит на связь в обстрелянном Тель-Авиве

19:14

"Враг пытается уцепиться за железную дорогу": в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию под Бахмутом

19:10

Что нового предложил диктатор россиянаммнение

18:54

В Крыму взрывы: над Джанкоем поднимается дым

18:28

"Трудная задача": армия Украины может освободить Крым с помощью двух путей

18:19

Пугачева и Галкин не выходят на связь из Израиля: россияне начали злорадствовать

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять