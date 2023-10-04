Затмение в октябре 2023 будет "дьявольским": астролог рассказал, чем это грозит

Солнечное затмение не будет видно на территории Украины, поэтому для нашей страны не должно произойти ничего страшного, говорит гороскоп.

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Гороскоп 2023: что принесут два затмения в октябре / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, pixabay.com

Во второй месяц осени будут сразу два затмения: 14 октября - солнечное, а 28 октября - лунное. Астролог Влад Росс рассказал, какое влияние окажут на нас эти астрономические явления.

Солнечное затмение произойдет 14 октября в 21:00. Это будет кольцевое солнечное затмение в 22-ом градусе Весов, символом которого является человек, потерявший кольцо.

"В дни вблизи этого затмения будет множество разводов. Кроме того, рухнет рынок ювелирных украшений, вероятно, в это время запретят продавать российские алмазы", - рассказал Росс Главреду.

Солнечное затмение откроет коридор затмений и "включит" ось Овен-Весы. Восходящий узел будет в Овне, что говорит о том, что война будет в приоритете, а не мир, говорит гороскоп 2023. Хотя некоторые намётки будущих переговоров могут появиться на Меркурии в Весах. В любом случае, в дни вблизи затмения будут подниматься вопросы дипломатии, судов, юридических вопросов и дел.

"Это солнечное затмение будет кольцеобразным, в древности такие называли "дьявольскими". Главное – его не будет видно на территории Украины, поэтому для нашей страны не должно произойти ничего страшного. Однако его будет видно на территории Америки и Мексики, и вот там возможны разные катаклизмы вроде ураганов, наводнений и землетрясений", - сказал специалист.

28 октября в 23:14 по Киеву нас ждёт частное лунное затмение. Его можно будет наблюдать и в Украине, однако лучше всего его будет видно в стране-агрессоре РФ.

"Это указывает на то, что в России может случиться дворцовый переворот в конце октября или в ноябре. В это время Путин может уйти из жизни, хотя какое-то время это будут скрывать. Это будет фатальный период для России. Не исключаю, что в Москве могут восстать кадыровцы, а вот народ в России никаких восстаний и протестов не устроит", - считает Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Во время лунного затмения действия, желания и потребности вряд ли будут совпадать. Росс считает, что в России может повториться нечто подобное мятежу Пригожина, поскольку силы обороны Украины в это время неожиданно могут прорвать фронт и дойти до Токмака.

"В РФ это многим не понравится, и внутри неё поднимается волна агрессии, в результате чего случатся важные события в конце октября и в ноябре.

Вблизи затмений всегда концентрируется большая энергия, но не всегда она проявляет себя мягко и спокойно. В этот раз она будет просто ужасающей, потому что всё это будет связано ещё и с планетой Плутон. 12-16 и 26-30 октября особенно не стоит начинать важные проекты, заключать брак, ложиться под нож хирурга", - резюмировал астролог.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса на октябрь 2023 года:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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