Сколько продлится война в Украине: известный таролог рассказала, когда наступит мир

Прогноз войны в Украине на таро / ua.depositphotos.com

Война в Украине - главный вопрос, который беспокоит абсолютно каждого жителя страны независимо от возраста. Люди неустанно ищут ответы на то, когда она закончится.

Таролог и астролог Анна Ефремова составила детальный прогноз для Украины и назвала даты обострения войны в Украине, а также рассказала, когда наступит мир.

По ее словам, переломный период произошел 18 марта. На то время полнолуние было в Деве, а это - невероятный взрыв энергии.

"У Украины там находится ее натальный Марс. До 20 марта может быть очень сильное обострение конфликта. Беру всегда пару дней до и после. Так как было замечено, что энергии начинают работать раньше и после тревожной даты еще какое -то время", - отметила Ефремова.

Читайте такжеКогда закончится война и домой вернутся беженцы: астропсихолог назвала точную датуТакже, по ее словам, апрель должен дать Украине передышку, после чего страну ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

Напомним, высокопоставленный американский генерал-лейтенант Кит Келлог заявил, что на президента РФ Владимира Путина оказывается давление, так как российское вторжение в Украину застопорилось.

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