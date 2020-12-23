Славянский гороскоп на 2021: кому славянский прогноз сулит судьбоносные победы

Славянский гороскоп на 2021 - год Кричащего Петуха по славянскому календарю / 1zoom.ru

2021 год по славянскому календарю будет временем правления Кричащего Петуха. Славянский гороскоп на 2021 обещает год победоносный и активный. Когда Кричащий Петух по славянскому календарю вступит в свои права и что он сулит каждому из нас – по годам рождения и славянский гороскоп по месяцам – выяснил Главред.

Для начала уточним, что славянский новый год начинается с 21 марта 2021 года – в день весеннего равноденствия. До этого момента еще будут актуальные астрологические прогнозы на год Прядущего Мизгиря. Детальнее читайте в нашем материале Славянский гороскоп 2020 – что кого ждет по православному календарю.

Соответственно, и славянский гороскоп 2021 актуален по март 2022 года.

А теперь конкретно прогнозы на 2021-й.

А посему с одной стороны год Петуха станет годом кардинальных перемен, а с другой – бояться их не стоит: они будут в большинстве своем позитивными, светлыми. 2021 год может стать началом нового жизненного этапа – если приложить немного усилий.

Росомаха – те, кто рожден с 10 января до 9 февраля

Для них главным полем боя станет работа: проекты предстоят большие и ответственные. Бояться этого не стоит, но хорошенько попотеть придется.

Ворон – с 10 февраля до 9 марта

Очень удачный год. Сбудется всё, что задумано – если правильно всё спланировать. Слабое место – карьера: от многих амбиций придется отказаться.

Горностай – с 10 марта до 9 апреля

Для них 2021 – год перемен. Придется часто принимать важные решения на ходу. Так что им стоит заранее тренировать креативность.

Жаба – с 10 апреля до 9 мая

Их ждут карьерные успехи – если проявят трудолюбие и не станут игнорировать просьбы начальства и коллег. При этом рабочие стрессы могут сказаться на здоровье – стоит постараться настроиться на позитив.

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Кузнечик – с 10 мая до 9 июня

Сил и энергии у них будет много. Секрет успеха – не расходовать их на мелочи, а выбрать самый важный проект и максимально вложиться в него.

Хомяк – с 10 июня до 9 июля

Вот у кого не будет проблем с определением годового приоритета. Главное – не перенапрягаться во время достижения цели: чередуйте работу с отдыхом и дипломатично делегируйте свои полномочия.

Улитка – с 10 июля до 9 августа

Им нужно следить за здоровьем: год будет богат на события, что рискует спровоцировать стрессы. Справиться как с переменами, так и со стрессами будет сложно – но ничего невозможного в этом нет.

Муравей – с 10 августа до 9 сентября

Их трудолюбие может пойти им во вред: придется выбирать между карьерой и личной жизнью. Чтобы этого избежать – стоит почаще прислушиваться к пожеланиям своей второй половинки.

Жук – с 10 сентября до 9 октября

2021 год будет похож на американские горки. Стоит меньше прислушиваться к чужим советам и не относиться легкомысленно к потенциальным угрозам.

Бобер – с 10 октября до 9 ноября

2021 год пройдет достаточно спокойно и комфортно. Огорчения могут доставить неприятности у близких людей – стоит оказать им максимальную поддержку.

Собака – с 10 ноября до 9 декабря

Вторая половина года будет спокойнее первой. В первом полугодии придется хорошенько поднапрячься, чтобы преодолеть все препятствия. Но раньше лета отдых им планировать не стоит.

Медведь – с 10 декабря до 9 января

Этим людям захочется отдыха и лени – а придется работать и крутиться. Периоды затишья стоит использовать для отдыха по максимуму. А работу – четко планировать, чтобы не поддаться лени. Секрет успеха – чаще прислушиваться к своей интуиции.

Темный Сох (Лось): 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008

Год будет очень удачным в карьерном и финансовом плане – если не бояться брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Не бойтесь соглашаться на новую должность или возглавить новый проект.

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Жалящий Шершень (Оса): 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009

Придется часто полагаться на свою интуицию, чтобы не попасться на удочку мошенников. Козырная чуйка пригодится и на работе.

Притаившийся Лют (Волк): 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010

Не проявляйте излишнюю доброту, если не уверены в порядочности человека. И почаще выходите из зоны комфорта: это подарит бесценный опыт.

Огненная Векша (Белка): 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011

Любые перемены для этих людей – стресс. Это может спровоцировать проблемы со здоровьем в 2021 году – так что старайтесь отдыхать, как только появляется такая возможность.

Жемчужная Щука: 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012

Год благоприятный, но о рассудительности забывать не стоит: лишний риск ни к чему, но нового бояться не надо.

Бородатая Жаба: 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013

Возможны финансовые трудности, так что бережливость должна войти в привычку. Впрочем, это не должно сказываться на гостеприимстве: могут завязаться полезные связи.

Дикий Вепрь (Кабан): 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014

Цели удастся достигнуть, если держать свою вспыльчивость под контролем. Стоит хотя бы на время забыть о категоричности – и всё получится.

Белый Филин: 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015

Секрет успеха – новые знакомства. В работе стоит сосредоточиться на творческих проектах и сферах.

Шипящий Уж: 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016

Уверенность в себе могут пошатнуть неприятности на личном фронте. А вот в карьерном плане всё будет хорошо – благодаря трудолюбию и педантичности.

Крадущийся Лис: 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017

Стоит поменьше интриговать и больше заботиться об окружающих. Забота о близких даст позитивные плоды, а чистоплотность – убережет от сомнительных проектов.

Свернувшийся Ёж: 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018

Ожидаются позитивные перемены и в карьере, и на личном фронте. Самое время делать решительные шаги по всем фронтам.

Парящий Орёл: 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019

Это год крутого поворота в жизни. Слабое место – ваша гордыня: больше прислушивайтесь к окружающим.

Прядущий Мизгирь (Паук): 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020

Главный враг в этом году – одиночество. С ним нужно бороться всеми силами и методами. Финансовый успех в этом году зависит от выбора правильных друзей и партнеров.

Кричащий Петух: 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021

Амбиции помогут добиться того, что задумали. Но отдыхом пренебрегать не стоит. Просто даже на отдыхе оглядывайтесь по сторонам, чтоб не упустить свой шанс.

Златорогий Тур (Бык): 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022

Почаще хвалите и вознаграждайте самого себя за проделанную работу. Подобная мотивация пойдет на пользу рабочим делам и личной самооценке. А вот во вред пойти может собственное упрямство, с ним надо быть поосторожней.

Огнегривый Конь: 1943, 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023

Стоит реализовать то, о чем давно мечтали, но всё откладывали: путешествие, новый проект или хобби. На пути к достижению цели не давайте сбить себя с дороги.