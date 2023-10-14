Солнечное затмение 14 октября 2023: Рыбам - деньги, Весам - перемены, Ракам - переезд

Затмение всегда приносит перемены. Кто-то может прекратить сотрудничество, кого-то уволят, кто-то выйдет замуж, женится, подпишет контракт.

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Солнечное затмение 14 октября 2023 - Анжела Перл дала прогноз для всех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Солнечное затмение в октябре 2023 состоится 14 числа. И произойдет оно в 21-м градусе знака Весы. Представители именно этого знака зодиака сильнее других почувствуют его влияние, и особенно те, кто родился с 10 по 18 октября.

Астролог Анжела Перл спрогнозировала, что принесет октябрьское затмение всем знакам зодиака.

"Затмение всегда приносит перемены. Во-первых, проясняет какую-то ситуацию, которая уже назревала. Может быть, вы о чем то долго думали и наконец-то принимаете решение. Весы - это знак отношений и дипломатии, брака и развода. В это затмение кто-то может прекратить сотрудничество, кого-то уволят, кто-то выйдет замуж, женится, подпишет контракт", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Солнечное затмение 14 октября 2023 для Овнов

У Овнов затмение будет в седьмом доме гороскопа. Это сектор отношений, любви, брака. Если вы свободны, то встретите свою вторую половинку.

У вас будут новые отношения, знакомства. Может появится новый партнер по бизнесу, коллаборация. Вы поменяете круг общения.

Проявят себя и враги - начнется противостояние с кем-то. Скорее всего оно продлится какое-то время.

Солнечное затмение 14 октября 2023 для Тельцов

У Тельцов затмение произойдет в шестом доме гороскопа - это сектор здоровья и работы. У вас появятся новые возможности и предложения по работе (коммандировки, повышение, появится помощник, удаленная работа). У некоторых представителей знака увеличится занятость.

Также Тельцы изменят режим жизни. Вы станете более дисциплинированными, избавитесь от вредных привычек. Возможно обстоятельства сложатся так, что вам необходимо это сделать.

Придется решать какую-то проблему, причем оттягивать уже нельзя.

Солнечное затмение 14 октября 2023 для Близнецов

Близнецов ждет романтическая встреча, любовь, отношения, свидания. Также может проявиться любовный треугольник. Романтические отношения выйдут на новый уровень - брак, совместное проживание и т.д.

Также в жизни Близнецов появится ребенок. Это может быть как рождение малыша, так и то, что вы познакомитесь с человеком, у которого есть ребенок. Если у вас есть взрослые дети, то событие может произойти в их жизни.

Кроме того, в это затмение некоторые Близнецы могут определиться с тем, чем они хотят заниматься. Также может состояться важная, значимая поездка.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Солнечное затмение 14 октября 2023 для Раков

У Раков затмение состоится в четвертом доме гороскопа. Проиграются события, связанные с местом жительства и людьми, которых вы считаете своей семьей.

Вы можете решиться на переезд. Будут решаться вопросы покупки/продажи недвижимости (процесс затянется на полгода).

Некоторые Раки решат работать дистанционно на дому. Можно начинать ремонт.

Если к вам кто-то временно переедет пожить, то скорее всего этот человек останется либо до весны, либо даже до конца 2024 года.

Состав семьи может измениться, появится новый член.

Солнечное затмение 14 октября 2023 для Львов

У Львов затмение в третьем доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за общение. Поменяется круг общения. Появится кто-то, кто говорит на другом языке.

Львы будут обучаться или обучать. Например, нужно будет получать сертификат, улучшить свои навыки. Некоторые Львы могут начать вести семинары.

Смотрите видео - Солнечное затмение 14 октября 2023 для всех знаков зодиака - прогноз Анжелы Перл:

Солнечное затмение 14 октября 2023 для Дев

У Дев появится новый источник доходов, новая работа, так как затмение произойдет во втором доме гороскопа.

В течение года вопросы финансов будут очень изменчивыми. К концу 2024 года у Дев скорее всего будет новое место работы.

Ждите новость, связанную с финансами и доходами. Вы перейдете на новый уровень. Вам могут предложить новую должность или вы откроете бизнес. Девы получат заманчивое финансовое предложение, от которого будет сложно отказаться.

Солнечное затмение 14 октября 2023 для Весов

Главные герои этого затмения - Весы. Вы будете чувствовать все затмения до конца 2024 года.

В жизнь представителей этого знака зодиака войдет новая энергия. Вы проявите себя, получите новые возможности, появятся новые отношения, брак/развод. Велика вероятность беременности и рождения ребенка.

Весы изменят свою внешность и через полгода их будет просто не узнать.

Солнечное затмение 14 октября 2023 для Скорпионов

У Скорпионов затмение произойдет в 12-м доме гороскопа. Это очень приватный сектор.

Вы можете выступать "серым кардиналом" в каком-то деле.

Также этот дом гороскопа отвечает за изоляцию, дальние земли и эмиграцию. Может вы планируете переезд куда-то далеко, за границу. Переехать или получить документы получиться до конца 2024 года.

У некоторых Скорпионов будет много командировок и поездок.

Эзотерика, психология может стать профессией. Вы начете тайный проект и будете заниматься им в течение года. Откроется какой-то секрет. Проявятся тайные враги, стоит проявлять осторожность.

Солнечное затмение 14 октября 2023 для Стрельцов

У Стрельцов затмение произойдет в 11-м доме гороскопа. Это сектор будущего, друзей, единомышленников.

Представители знака могут получить работу, появится новое окружение. Возможно вы запишетесь в какой-то клуб, присоединитесь к группе людей с похожими интересами.

Вы можете начать онлайн-бизнес, будете проводить тренировки онлайн.

11- дом также отвечает за результаты, вы как будто сделаете следующий шаг. Стрельцы получат награду в виде денег, репутации. Следующий результат может быть в конце марта.

Солнечное затмение 14 октября 2023 для Козерогов

У Козерогов затмение пройдет в 10-м доме гороскопа. У вас будет новое достижение или первый шаг к цели. Первые результаты представители знака получат в конце марта 24-го года, когда будет такое же затмение. Возможно вы полностью достигнете того уровня, к которому стремитесь, в конце 2024 года.

У некоторых Козерогов может измениться статус. Например, вы женитесь, выйдете замуж, станете родителями, а возможно уйдете на пенсию.

Очень многие свободные Козероги встретят свою любовь. Возможен переезд, смена места жительства. Вы можете еще стать лидером, возглавить проект.

Солнечное затмение 14 октября 2023 для Водолеев

У Водолеев затмение произойдет в девятом доме гороскопа. Это сектор всего, что высоко и далеко. А именно - путешествий, дальних стран, всего, что вы раньше считали недостижимым. Откроются возможности.

Возможна эмиграция, переезд за границу, знакомство с иностранцами или людьми другой культуры.

Если вы интересуетесь религией, философией, то можете поехать "места силы".

Солнечное затмение 14 октября 2023 для Рыб

У Рыб затмение произойдет в восьмом доме гороскопа - это сектор, который отвечает за большие или чужие деньги.

"Это деньги вашего мужа, жены. Скорее всего, у них может поменяться работа, источник дохода, бизнес. Возможно, они перейдут на следующий уровень дохода. Может быть, у вас коллаборация с кем-то или партнерство в бизнесе или вы, например, решите теперь сами работать без партнера", - рассказала астролог.

Не исключено, что вы получите инвестиции. Вероятен приход хороших денег, получение наследства, денег по страховке.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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