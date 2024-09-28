Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильность

Солнечное затмение в октябре 2024 состоится второго числа. Астролог Анжела Перл спрогнозировала, что принесет октябрьское затмение всем знакам зодиака.
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Солнечное затмение 2 октября 2024 для Овнов
Сила Таро - значение
Карта страсти и харизмы. Это то, что вам нужно для ваших отношений, причем как деловых, так и романтических. Вы сможете очаровать партнера и получить то, что вам нужно, например, повышение по службе.
Вы справитесь с любой ситуацией, переговорами. У вас могут начаться новые отношения.
Затмение даст вам энергию. Вы поймете, что вы сильнее, чем вы думаете.
Солнечное затмение 2 октября 2024 для Тельцов
10 жезлов Таро - значение
Вы достигли цели. Легко не будет, но благодаря своей настойчивости и планированию, вы получите то, чего хотите.
Карта советует взять помощника и делегировать часть обязанностей.
Солнечное затмение 2 октября 2024 для для Близнецов
Влюбленные Таро - значение
Карта любви, романа, знакомства, встречи. Возможна помолвка или брак.
В деловых отношениях - удачное сотрудничество, договор, коллаборация.
Возможно вам нужно будет делать выбор между двумя вариантами. Вам нужно освободить место для нового, поэтому что-то может уйти из вашей жизни. Все перемены будут к лучшему.
Солнечное затмение 2 октября 2024 для Раков
Маг Таро - значение
Эта карта - символ бесконечности возможностей. Вы - как проводник энергии и можете материализовать свои мысли и идеи. У вас есть все для того, чтобы реализовать планы. Раки могут творить свою судьбу.
Солнечное затмение 2 октября 2024 для Львов
4 пентаклей Таро - значение
Затмение принесет Львам стабильность. У вас все хорошо с работой и финансами. Вы знаете, куда вы движетесь.
Львы могут купить недвижимость, получить прибыль. У вас есть уверенность и чувство защищенности.
Возможно вы слишком сильно держитесь за что-то, а это нужно отпустить и пойти к новым горизонтам.
Солнечное затмение 2 октября 2024 для Дев
4 пентаклей Таро - значение
Вам очень важно иметь фундамент - стабильную работу, место жительства, приход денег и т.д. Случится что-то, что даст вам уверенность в завтрашнем дне. Например, это может быть стабильная работа с хорошей зарплатой.
У вас все на своих местах, все происходит так, как вы хотели.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Солнечное затмение 2 октября 2024 для Весов
Туз жезлов Таро - значение
Перед вами откроются новые возможности. Вы загоритесь какой-то идеей. У вас появятся новые желания и мечты.
Вы увидите путь, который поможет поменять вашу жизнь. Вы сделаете шаг в новом направлении. Весы увидят мир по-другому, какой-то человек поменяет ваше мышление.
Солнечное затмение 2 октября 2024 для Скорпионов
2 жезлов Таро - значение
Скорпионам нужно сделать выбор и принять решение. Вы хотите расширить свои горизонты. Например, переехать с одного места в другое.
Вас ждут поездки, переговоры, много общения. Скорпионы будут ставить перед собой новые цели, которые сделают вашу жизнь более яркой и насыщенной.
Солнечное затмение 2 октября 2024 для Стрельцов
Королева мечей Таро - значение
Это девушка/женщина (Водолей, Весы, Близнецы по гороскопу), которая сыграет роль в жизни Стрельцов. Это человек, который является специалистом в какой-то сфере: врач, юрист, чиновник и т.д. Вам понадобится консультация, совет.
Карта советует не быть слишком эмоциональным в каком-то вопросе. Задействуйте логику, проанализируйте ситуацию. Все нужно оформлять документально.
Новые люди войдут в жизнь Стрельцов надолго.
Солнечное затмение 2 октября 2024 для Козерогов
8 пентаклей Таро - значение
Карта работы и хорошего заработка. Вы будете повышать свой уровень мастерства. Возможно вы сами будете кого-то обучать.
У вас будет много заказов и клиентов. Вас оценят по заслугам.
Солнечное затмение 2 октября 2024 для Водолеев
Смерть Таро, Королева мечей, 4 мечей - значение
Карта перемен. Завершится какой-то цикл вашей жизни и начнется новый.
Поменяются ваши убеждения и цели. Карта Смерть принесет Водолеям трансформацию. Например, вы переедете в другую страну и начнете жизнь с чистого листа.
У вас "холодная голова". Вы знаете, чего хотите, и планируете свои действия. Вам нужно отдохнуть, выспаться, "перезагрузиться", чтобы принять решение и составить план на будущее.
Солнечное затмение 2 октября 2024 для Рыб
Королева пентаклей Таро - значение
Финансит, бухгалтер даст вам совет. Возможно вам нужно провести аудит в финансовой сфере.
Рыбы получат работу или финансовую помощь. Ваша сестра, подруга окажет помощь. Женщина предложит сотрудничество (Телец, Дева, Козерог по гороскопу) и надолго останется в вашей жизни.
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