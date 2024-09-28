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Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильность

Анна Ярославская
28 сентября 2024, 09:39
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Затмение изменит жизнь некоторых знаков зодиака, рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Солнечное затмение 2 октября 2024 - Анжела Перл дала прогноз для всех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Солнечное затмение в октябре 2024 состоится второго числа. Астролог Анжела Перл спрогнозировала, что принесет октябрьское затмение всем знакам зодиака.

Если вам интересен астрологический прогноз на завтра, 29 сентября, читайте материал: Гороскоп на завтра 29 сентября: Водолеям - большое счастье, Скорпионам - интересный звонок.

Солнечное затмение 2 октября 2024 для Овнов

Сила Таро - значение

Карта страсти и харизмы. Это то, что вам нужно для ваших отношений, причем как деловых, так и романтических. Вы сможете очаровать партнера и получить то, что вам нужно, например, повышение по службе.

Вы справитесь с любой ситуацией, переговорами. У вас могут начаться новые отношения.

Затмение даст вам энергию. Вы поймете, что вы сильнее, чем вы думаете.

Солнечное затмение 2 октября 2024 для Тельцов

10 жезлов Таро - значение

Вы достигли цели. Легко не будет, но благодаря своей настойчивости и планированию, вы получите то, чего хотите.

Карта советует взять помощника и делегировать часть обязанностей.

Солнечное затмение 2 октября 2024 для для Близнецов

Влюбленные Таро - значение

Карта любви, романа, знакомства, встречи. Возможна помолвка или брак.

В деловых отношениях - удачное сотрудничество, договор, коллаборация.

Возможно вам нужно будет делать выбор между двумя вариантами. Вам нужно освободить место для нового, поэтому что-то может уйти из вашей жизни. Все перемены будут к лучшему.

Солнечное затмение 2 октября 2024 для Раков

Маг Таро - значение

Эта карта - символ бесконечности возможностей. Вы - как проводник энергии и можете материализовать свои мысли и идеи. У вас есть все для того, чтобы реализовать планы. Раки могут творить свою судьбу.

Солнечное затмение 2 октября 2024 для Львов

4 пентаклей Таро - значение

Затмение принесет Львам стабильность. У вас все хорошо с работой и финансами. Вы знаете, куда вы движетесь.

Львы могут купить недвижимость, получить прибыль. У вас есть уверенность и чувство защищенности.

Возможно вы слишком сильно держитесь за что-то, а это нужно отпустить и пойти к новым горизонтам.

Солнечное затмение 2 октября 2024 для Дев

4 пентаклей Таро - значение

Вам очень важно иметь фундамент - стабильную работу, место жительства, приход денег и т.д. Случится что-то, что даст вам уверенность в завтрашнем дне. Например, это может быть стабильная работа с хорошей зарплатой.

У вас все на своих местах, все происходит так, как вы хотели.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Солнечное затмение 2 октября 2024 для Весов

Туз жезлов Таро - значение

Перед вами откроются новые возможности. Вы загоритесь какой-то идеей. У вас появятся новые желания и мечты.

Вы увидите путь, который поможет поменять вашу жизнь. Вы сделаете шаг в новом направлении. Весы увидят мир по-другому, какой-то человек поменяет ваше мышление.

Солнечное затмение 2 октября 2024 для Скорпионов

2 жезлов Таро - значение

Скорпионам нужно сделать выбор и принять решение. Вы хотите расширить свои горизонты. Например, переехать с одного места в другое.

Вас ждут поездки, переговоры, много общения. Скорпионы будут ставить перед собой новые цели, которые сделают вашу жизнь более яркой и насыщенной.

Солнечное затмение 2 октября 2024 для Стрельцов

Королева мечей Таро - значение

Это девушка/женщина (Водолей, Весы, Близнецы по гороскопу), которая сыграет роль в жизни Стрельцов. Это человек, который является специалистом в какой-то сфере: врач, юрист, чиновник и т.д. Вам понадобится консультация, совет.

Карта советует не быть слишком эмоциональным в каком-то вопросе. Задействуйте логику, проанализируйте ситуацию. Все нужно оформлять документально.

Новые люди войдут в жизнь Стрельцов надолго.

Солнечное затмение 2 октября 2024 для Козерогов

8 пентаклей Таро - значение

Карта работы и хорошего заработка. Вы будете повышать свой уровень мастерства. Возможно вы сами будете кого-то обучать.

У вас будет много заказов и клиентов. Вас оценят по заслугам.

Солнечное затмение 2 октября 2024 для Водолеев

Смерть Таро, Королева мечей, 4 мечей - значение

Карта перемен. Завершится какой-то цикл вашей жизни и начнется новый.

Поменяются ваши убеждения и цели. Карта Смерть принесет Водолеям трансформацию. Например, вы переедете в другую страну и начнете жизнь с чистого листа.

У вас "холодная голова". Вы знаете, чего хотите, и планируете свои действия. Вам нужно отдохнуть, выспаться, "перезагрузиться", чтобы принять решение и составить план на будущее.

Солнечное затмение 2 октября 2024 для Рыб

Королева пентаклей Таро - значение

Финансит, бухгалтер даст вам совет. Возможно вам нужно провести аудит в финансовой сфере.

Рыбы получат работу или финансовую помощь. Ваша сестра, подруга окажет помощь. Женщина предложит сотрудничество (Телец, Дева, Козерог по гороскопу) и надолго останется в вашей жизни.

Смотрите видео - Солнечное затмение 2 октября 2024 для всех знаков зодиака - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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