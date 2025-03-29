Солнечное затмение в марте: Овнов перестанет "штромить", а Львов ждет удача

Нынешнее затмение - последнее в знаке Овна на ближайшие 9 лет.

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Анжела Перл дала прогноз на солнечное затмение 29 марта 2025 / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Вы узнаете:

Какие изменения могут произойти в жизни людей, родившихся под знаком Овна

Какой знак зодиака ждет финансовый кризис

Кто встретит новую любовь

Известный астролог Анжела Перл рассказала, что принесет солнечное затмение 29 марта 2025 всем знакам зодиака. Детальный прогноз астролог опубликовала на своем Youtube-канале.

К слову, украинцы смогут увидеть частичное солнечное затмение. Лучше всего это явление будет видно в трех областях. Детальнее читайте в материале: Редкое солнечное затмение впервые за 18 лет: где и когда наблюдать в Украине.

По словам Перл, нынешнее затмение - последнее в знаке Овна на ближайшие 9 лет. Это затмение завершает цикл, который длился последние два года, во время которого многих Овнов "штормило". Многие меняли отношения или работу, переезжали, пишет Главред.

Солнечное затмение 29 марта для Овнов

У Овнов затмение будет первом доме гороскопа. Заканчится какая-то ситуация, которая могла длиться полтора-два года. Вы примете решение, поставите точку, поменяется ваша роль или статус. Например, вы выходите замуж, разводитесь, переезжаете, меняете профессию. Вас ждет начало новой жизни, совершенно другой, которой раньше не было. Полностью поменяется окружение.

Овны, особенно те, кто родился 28, 29 или 30 марта, или имеют асцендент в 8-10 градусах Овна, почувствуют это затмение особенно сильно.

В центре внимания будут темы, связанные с амбициями, лидерством и самовыражением. Что-то уйдет из жизни Овнов, но на это место придет нечто новое и значительное.

Также стоит отметить, что в день затмения в знак Овна войдет Нептун, а в мае — Сатурн, что может усилить влияние изменений и новых возможностей.

Солнечное затмение 29 марта для Тельцов

У Тельцов затмение будет в двенадцатом доме гороскопа. Это очень приватный сектор, который отвечает за личную жизнь. Что-то у вас заканчивается, вы освобождаетесь от чего-то, чтобы подготовиться к новому циклу вашей жизни. Это может быть тема эмиграции, которая тоже завершится получением визы или паспорта. Это может быть переезд, завершение лечения.

Если последние два года вы чувствовали себя как будто в изоляции, то теперь ситуация изменится.

Откроется тайна. Возможно, вы займётесь благотворительностью, откроете свой фонд.

Солнечное затмение 29 марта для Близнецов

У Близнецов затмение в одиннадцатом доме гороскопа, который отвечает за круг общения, социальную и общественную жизнь. Может быть, вы были два года председателем чего-то, вас выбирали, или была общественная нагрузка, но теперь это закончится.

Может быть, наоборот, вы решите заняться политикой и выставите свою кандидатуру.

Так как 11-й дом отвечает за друзей, то не исключено завершение отношений с какой-то подругой или, наоборот, знакомство с новыми людьми.

Ваши мечты и планы могут поменяться. Вы получите награду за свою работу.

Солнечное затмение 29 марта для Раков

У Раков затмение будет в десятом доме гороскопа, который отвечает за карьеру, амбиции, достижения. Вы как будто переоцените то, чем вы занимаетесь.

Раки могут поменять карьеру, профессию. Может должность поменяться. Вас переведут в другую страну или город на работу. Не исключено, что вы сами переедете и там начнете новый бизнес.

Появится новый член семьи или, наоборот, кто-то уйдет из вашей семьи. Например, сын разведется, невестка уйдет, ваша дочь съедет и будет жить отдельно.

Солнечное затмение 29 марта для Львов

У Львов затмение будет в девятом доме гороскопа. Это сектор удачи и расширения горизонтов в любом варианте.

"Это может быть расширение вашего менталитета, видения, восприятия жизни, когда вы можете себе позволить. Я не имею в виду финансово, я имею в виду, что для того, чтобы что-то осуществилось, нам нужно, чтобы мы позволили себе это сначала внутренне и были к этому готовы", - сказала Перл.

Таким образом, Львов ждет переезд, путешествие, знакомство с человеком другой национальности, познание других культур, появление клиентов издалека. Может быть, вы будете преподавать, учиться, осваивать новую профессию.

Деньги могут приходить из других стран или из других источников.

Солнечное затмение 29 марта для Дев

У Дев затмение в восьмом доме гороскопа, который символизирует финансы. Поменяется какая-то финансовая ситуация, особенно если это касается чужих денег. Возможно, вы съедетесь и будет общий бюджет. Или, наоборот, вы разводитесь и теперь делите имущество. Денежные вопросы будут актуальными в течение довольно длительного срока.

Могут открыться тайны. Будьте осторожны со всем, что связано с налогами. Не исключены кризисные ситуации в финансовой сфере.

Солнечное затмение 29 марта для Весов

У Весов затмение в седьмом доме. Это сектор брака, любви, партнерства, отношений. Ситуация в отношениях, которая длится уже полтора-два года, сейчас прояснится и нужно будет принимать решение. Это может быть завершение отношений и начало новых.

Может, вы заключите контракт по работе, договор аренды, начнете бизнес-партнерство. Вы с кем-то перестанете общаться, но взамен придёт новое окружение и новое общение.

Солнечное затмение 29 марта для Скорпионов

У Скорпионов затмение будет в шестом доме гороскопа, который отвечает за работу, ежедневную рутину и ваши привычки. Может быть, вы уходите или меняете работу. Изменится ваш образ жизни.

Это удачное время для того, чтобы заняться здоровьем, сесть на диету. Если лечение длилось несколько лет, то теперь вы получите хорошие новости о том, что вы здоровы.

Если вы работаете в коллективе, то там, скорее всего, тоже будут перемены. Кто-то уйдёт, уволится, придёт новый руководитель.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Солнечное затмение 29 марта для Стрельцов

У Стрельцов затмение будет в пятом доме, который отвечает за любовь. Возможно, у вас были отношения последние пару лет, и они сейчас подходят к кармической точке. Придется решать, либо вы дальше вместе, либо расстаётесь.

Не исключено, что может раскрыться любовный треугольник. Кто-то может уйти из вашей жизни, отношения закончатся.

Также Стрельцы могут встретить новую любовь.

Ожидаются перемены, связанные с детьми. Может съехать из дома взрослый сын или дочь и жить отдельно. Или у вас родятся дети или внуки. Состав семьи поменяется.

Солнечное затмение 29 марта для Козерогов

Для Козерогов солнечное затмение будет происходить в четвертом доме гороскопа, который отвечает за семью, место жительства и недвижимость. Вас ждут значительные изменения в этих сферах, особенно если в последние полтора-два года вы сталкивались с вопросами переезда, аренды недвижимости или даже эмиграции.

Затмение может завершить некоторые ситуации, связанные с семьей или местом жительства. Например, это может быть покупка нового жилья, продажа квартиры или изменение состава семьи. Не исключен развод, брак или рождение ребенка. Также возможно, что Козероги получат гражданство другой страны. Перемены могут произойти в жизни родителей.

Солнечное затмение 29 марта для Водолеев

У Водолеев затмение будет происходить в третьем доме гороскопа, который отвечает за общение, обучение и короткие поездки. Вас ждут новые знакомства, возможности для обучения и перемены в круге общения.

Перед вам откроются новые возможности. Возможно, вы начнете новые проекты, связанные с обучением или общением. Некоторые представители этого знака зодиака изменят свои взгляды на существующие отношения.

Также затмение может способствовать появлению новых идей и вдохновения. Вас ждут творческие успехи и новые начинания в карьере или личной жизни. Важно быть открытыми к новым возможностям и не бояться изменений, так как они могут привести к положительным результатам.

Солнечное затмение 29 марта для Рыб

У Рыб затмение будет происходить во втором доме гороскопа, который отвечает за финансы, ценности и материальные ресурсы. Это затмение может привести к значительным изменениям в финансовой сфере, включая новые источники дохода или изменения в отношении к деньгам.

Старые финансовые обязательства завершатся, изменятся источники дохода. При этом появятся возможности для новых начинаний. Вы можете пересмотреть свои финансовые цели и стратегии, а также начать новые проекты, связанные с заработком.

Также затмение может способствовать изменениям в самооценке и восприятии собственных ценностей. Рыбы могут начать осознавать, что для них действительно важно, и это может привести к переменам в их жизни.

Смотрите видео - Астропрогноз для всех знаков зодиака на солнечное затмение 29 марта 2025:

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