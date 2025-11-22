Судьбоносный месяц: какой знака зодиака ждет нереальное заершение 2025 года

Декабрь станет поворотным для Стрельцов. Год завершится так, как вы и не мечтали, свидетельствует гороскоп на месяц.

https://horoscope.glavred.info/sudbonosnyy-mesyac-kakoy-znaka-zodiaka-zhdet-nerealnoe-zaershenie-2025-goda-10717847.html Ссылка скопирована

Гороскоп на декабрь 2025 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие важные астрологические события ожидают Стрельцов в декабре

Какое влияние окажет полнолуние 4 декабря

Что ждет Стрельцов с сфере финансов и личных отношений

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2025 для Стрельцов.

Если вам интересен астрологический прогноз для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в последний месяц года фокус будет на отношениях, потому что первый и седьмой дома будут очень сильными энергетически, пишет Главред.

4 декабря — полная луна в седьмом доме отношений, брака, партнерства, других людей или другого человека, какого-то важного в вашей жизни. С 1 по 7 декабря вы узнаете что-то о другом человеке или это будет время подписания контракта. Возможно, вы покупаете или продаете недвижимость или автомобиль. Может, вы пойдете к нотариусу, к юристу оформлять какие-то документы. Состоится важный разговор или судьбоносная встреча - с этим человеком вы останетесь надолго. Ваши романтические отношения перейдут на следующий уровень. Например, вы съедетесь и начнете вместе жить. А может быть, наоборот, вы решите, что вам не по пути. Не исключено, что откроется тайна, наступит ясность в ваших отношениях.

"Полнолуние высвечивает какие-то вещи, вы можете что-то узнать о другом человеке. Не обязательно это муж, жена или близкий, любимый человек. Это может быть друг, подруга. Возможно, вы решите, что это больше не ваш круг общения. Вы получите новость от другого человека или даже организации, компании, в которой вы работаете", - рассказала астролог.

По словам астролога, Нептун уже давно находится в четвертом доме гороскопа Стрельцов. 27 января планета уйдет из этого сектора навсегда. Четвёртый дом - это место жительства, недвижимость, семья. И, похоже, что пока Нептун был ретроградный, вы не понимали, какое решение вам принять - переехать или нет. Может быть, вы ждали документы на резидентство, на гражданство. Возможно, был поиск дома, квартиры, чтобы купить или снять. Во всём, что касается места жительства, недвижимости, вы определитесь окончательно после 10 декабря, когда Нептун развернётся и пойдёт вперёд. Рассеется туман, и станет все ясно и понятно касаемо места жительства или недвижимости, членов семьи.

27 января Нептун войдет в пятый дом на 14 лет. События будут связаны с романами, любовью, творчеством и детьми. Заканчивается какая-то история, вы получаете ответ, принимаете решение.

С 12 декабря вы будете показывать себя как очень коммуникабельного человека. Вы будете звонить или писать, куда-то ездить, встречаться, вести переговоры, слать письма.

16 декабря Марс принесет Стрельцам огромное желание действовать. У вас может быть много работы, будут заработки, доходы, деньги, прибыль, много клиентов. Марс будет во втором доме гороскопа и после Нового года, а это значит, что ваш бизнес сезонный и связан с праздниками. В связи с этим вы будете очень заняты.

Второй дом гороскопа также отвечает за самооценку и ресурсы. Марс даёт огромное желание и смелость, например, начать питаться по-другому, заниматься спортом, следить за своим телом и самочувствием. Вы будет чувствовать себя намного лучше, даже ваши мысли будут другими.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 декабря - новолуние, и это всегда начало. Особенно сильно почувствуют это новолуние те Стрельцы, которые родились с 15 по 21 декабря. Новая Луна даст всем Стрельцам толчок. Возможно, у вас будет новая работа, новые отношения, новое видение себя в этих отношениях, а также новые намерения, планы и амбиции.

"Новолуние пройдется по всем главным точкам пройдется. Во что вы верите? Кем вы являетесь? Это отразится в жизненной ситуации. Во второй половине декабря вы можете перейти в другую реальность, просто перепрыгнуть в какую-то лучшую жизнь. Главное - верить в себя и не просто показывать или повторять какие-то аффирмации, а быть в этом состоянии, и поверить в себя: да, я могу, получить эту работу, я могу начать этот бизнес, я могу о себе заявить как о специалисте. Очень-очень важно, поверить самому в это", - сказала астролог.

С 25 декабря Венера принесет Стрельцам прибыль, деньги, подарки, ценные вещи. Вас ждет премия на работе, увеличение дохода, покупки, которые принесут вам удовольствие.

Смотрите видео - Гороскоп на декабрь 2025 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред